Легендарният лайнер SS United States поема към дъното на океана

Легендарен океански лайнер, превозвал някога световни лидери, холивудски икони и хиляди имигранти през Атлантика, се готви за последното си пътуване до дъното на Мексиканския залив, където ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света.
Властите в окръг Окалуса, Флорида, планират да потопят SS United States през втората седмица на ноември. Очаква се корабът да заеме окончателното си място на около 22 морски мили (41 километра) югозападно от Дестин и 32 морски мили (59 километра) югоизточно от Пенсакола. Точният график подлежи на промяна в зависимост от морските условия, пише Independent.
Outrage as it's revealed that the iconic SS United States will be deliberately sunk off coast of Florida within weeks https://t.co/9VgG35Cj29 https://t.co/8EvYyIQVpc— Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 25, 2026
„Това е вълнуваща стъпка напред към създаването на уникален ресурс както за околната среда, така и за нашата туристическа индустрия“, заявяват представители на окръжната администрация.
С дължина от близо 305 метра (с над 30 метра по-дълъг от „Титаник“), плавателният съд представлява инженерно постижение на миналия век и първоначално е проектиран така, че при необходимост да служи и като военен кораб.
Океанският лайнер чупи трансатлантическия рекорд за скорост още при първото си плаване през 1952 г., развивайки средна скорост от над 66 км/ч (36 възела). Той изминава разстоянието за едва три дни, 10 часа и 40 минути, подобрявайки рекорда на легендарния RMS Queen Mary с цели 10 часа. И до днес SS United States остава най-бързият пътнически кораб в историята на трансатлантическите плавания.
През последните близо три десетилетия лайнерът бе акостирал край река Делауеър във Филаделфия, докато организации за опазване на историческото наследство търсеха начини за неговата пълна реставрация.
Амбициозните планове обаче многократно бяха изоставяни поради финансови затруднения. Продължителен правен спор за наемите и таксите за докиране между стопанисващата фондация и корабостроителницата в крайна сметка завърши със съдебно разпореждане корабът незабавно да освободи кея.
След 12-дневно теглене през март, плавателният съд пристигна в пристанището на Мобил, Алабама. Там в продължение на месеци екипи премахваха електрическото окабеляване, стъклата, пластмасовите елементи и опасните химикали, за да подготвят конструкцията за безопасно потапяне.
Legendary SS United States ocean liner to be sunk off Florida and turned into the world’s largest artificial reef The nearly 305-metre-long ocean liner, which once carried world leaders, Hollywood stars and thousands of immigrants across the Atlantic, is being prepared for sinking in the Gulf of Mexico. According to The Independent, it will become the world’s largest artificial reef. The ship set a record for the fastest Atlantic crossing in 1952 and still holds it among passenger ships. For decades, the liner remained docked in Philadelphia, while repeated attempts to secure funding for its restoration failed. Before the sinking, hazardous materials, wiring, glass and plastic were removed from the vessel at the port of Mobile. The operation is planned for a site approximately 41 kilometres off Destin, Florida. The $10.1 million project also includes the creation of a waterfront museum. Local authorities hope the liner will become a new attraction for divers and anglers, draw tourists and provide a habitat for marine life. However, an organization seeking to preserve the historic vessel has opposed the sinking and filed a lawsuit in federal court.— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026
Въпреки че организацията „Нюйоркска коалиция“ заведе дело във федералния съд в Пенсакола с искане потапянето да бъде спряно от исторически съображения, местните власти твърдят, че превръщането му в риф е единственият начин корабът да не бъде предаден за старо желязо.
„SS United States вдъхновява милиони хора по целия свят като символ на американското превъзходство и гордост“, изтъква Сюзън Гибс, президент на фондацията SS United States Conservancy. „Превръщането му в изкуствен риф ще го превърне в уникална историческа атракция както над, така и под водата.“, добавя тя.
Проектът е част от мащабна инициатива на окръг Окалуса на стойност 10,1 милиона долара, покриваща купуването, транспортирането, почистването и потапянето на плавателния съд. Част от сумата (1 милион долара) е заделена за изграждането на съпътстващ музей на сушата.
Във финансирането се включиха и регионални партньори: туристическият борд на Пенсакола дари 1,5 милиона долара, а Асоциацията за опазване на крайбрежието на Флорида предостави 500 000 долара – най-голямото единично дарение в 40-годишната история на организацията.
A historic ocean liner is a step closer to becoming the world’s largest artificial reef. Officials in Florida’s Okaloosa County expect to sink the SS United States off the Gulf Coast during the second week of November. https://t.co/wQUhn4STXX— South Florida Sun Sentinel (@SunSentinel) October 26, 2026
„Това партньорство ще осигури незабравими преживявания за поколения посетители и ще даде мощен тласък на туристическата икономика в целия регион“, заяви председателят на окръжния съвет Пол Миксън.
След потапянето си SS United States ще се присъедини към над 500-те изкуствени рифа в района. Разположен на дъното на дълбочина от около 55 метра, горните палуби на кораба ще останат на близо 18 метра под повърхността, което ще го направи достъпен както за начинаещи, така и за опитни гмуркачи. В близост се намира и самолетоносачът USS Oriskany, потопен със същата цел през 2006 г.
Местният бизнес – включително водолазни центрове, чартърни риболовни компании и хотели – очаква новата подводна дестинация да генерира милиони долари годишно, като същевременно създаде ценно ново местообитание за морската флора и фауна.