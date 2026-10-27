Путин обвини ЕС и НАТО в удължаване на войната в Украйна

Р уският президент Владимир Путин обвини държавите от Европейския съюз и НАТО, че с „конфронтационната си политика“ допринасят за продължаването на войната в Украйна.

Това съобщи Кремъл след телефонен разговор между руския държавен глава и лидерите на Финландия и Норвегия.

„Беше обърнато внимание на конфронтационната политика на държавите от ЕС и НАТО, която води до удължаване на военните действия“, се посочва в официалното съобщение на Кремъл, цитирано от АФП.

Тримата лидери са се договорили да продължат да поддържат преки телефонни контакти, допълниха от руското президентство.

Рюте: Путин е основната причина да продължава войната в Украйна

По-рано днес финландският президент Александер Стуб и норвежкият министър-председател Юнас Гар Стьоре са имали телефонен разговор с руския президент Владимир Путин.

Малко по-рано "Блумбърг" съобщи, че Путин планира да обсъди днес с двамата скандинавски лидери перспективите за край на войната в Украйна. Кремъл каза, че не може нито да потвърди, нито да отрече тази информация.