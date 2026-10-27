Големият еко провал: Учени разкриха, че са по-опасни от пластмасовите

Н аучно изследване е напът окончателно да срути един от най-големите екологични митове на нашето време. Учени от Южна Корея разкриха, че хартиените сламки всъщност са по-вредни за планетата от пластмасовите, особено когато целият им жизнен цикъл се проследи от фабриката до сметището, пише The Post.

Откритията пукат балона на продължилите десетилетие екологични протести, които изкарваха пластмасовите сламки едва ли не равен по вреда на отровните газове или горските пожари - и направиха пиенето на студено кафе истинско мъчение през разпокъсващи се, размокрящи се картонени тръбички.

Пластмасата изненада учените: Най-нисък въглероден отпечатък

Изследването е проведено от южнокорейското Министерство на климата, енергетиката и околната среда, което е анализирало четири вида сламки - хартиени, стандартни пластмасови, биоразградими пластмасови и такива от захарна тръстика - в общо 16 екологични категории.

Paper straws worse for the environment than plastic ones, says study https://t.co/9LjSEQtXEZ https://t.co/fZDDUchY4m — New York Post (@nypost) October 26, 2026

Резултатите са шокиращи:

Традиционните пластмасови сламки показват най-нисък екологичен отпечатък в 10 от 16-те категории, включително по отношение на човешката токсичност, фините прахови частици и общото въздействие върху климата.

Хартиените сламки генерират над шест пъти повече канцерогенни вещества от стандартната пластмаса и нанасят два пъти по-големи щети върху окисляването на почвите и океаните.

Сламките от захарна тръстика (т.нар. Bio-PE) се оказват най-опасни - те отделят 16 пъти повече канцерогени от обикновената пластмаса.

Илюзията за рециклирането

Но нали хартиените сламки поне се рециклират? Отговорът е не.

Изследването показва, че поради малкия си размер хартиените сламки редовно пропадат през сортиращите машини в съоръженията за рециклиране, което означава, че практически нито една от тях не се рециклира.

JUST IN: South Korean government study reveals paper straws may cause greater environmental harm than conventional plastic straws. https://t.co/CKtYYeCw4a — Polymarket (@Polymarket) October 26, 2026

Освен това водоустойчивите лепила и индустриалните химически покрития по тях пречат на бързото им разграждане, изискват гигантски количества енергия за обработка и въпреки всичко отново вкарват микропластмаса в околната среда.

Резултатите предизвикаха буря в Южна Корея. Депутатът Ким Уи-санг критикува екологичните организации и правителството за това, че са се предоверили на „зелени илюзии“ вместо на твърди научни факти:

„Правителството трябва да признае провала на тази псевдоекологична политика, която се фиксира върху напълно неефективни алтернативни материали“, заяви той.

Според национално проучване сред 1001 граждани, 87,5% от хората откровено мразят хартиените сламки.

Какво е решението?

Учените съветват: ако наистина държите да ползвате сламка, инвестирайте в метални или силиконови сламки за многократна употреба, които лесно се мият.

А ако това ви се струва твърде сложно, винаги можете да използвате най-добрата сламка, сътворена от природата: собствената си уста.