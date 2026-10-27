Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Звездата от новия медицински хит „Пит“ и легенда на „Спешно отделение“ Ноа Уайли официално е коронясан за най-сексапилния мъж на годината от списание People. На 55 години актьорът признава, че първоначално е мислел новината за шега, но именно подкрепата на съпругата му и домашният му чар са го изкачили на върха.

Всички дължим благодарност на съпругата на Ноа Уайли - Сара. Когато 55-годишният актьор от „Пит“ за първи път научил новината, че ще бъде коронован за „Най-сексапилен мъж на годината“, той бил скептичен, разкрива People.

„Мислех, че това звучи като шега - и през ум не ми е минавало, че подобна чест може да бъде оказана на мен“, казва актьорът.

За негов късмет, 46-годишната Сара успяла да го убеди, че той наистина притежава качества за тази титла.

„Тя смята, че съм добър човек и че типът мъж, баща и съпруг, който съм, си струва да бъде популяризиран“, казва той.

„Помислих си: „Добре, щом казваш.“ Да не говорим, че „тя беше много доволна, че това говори добре и за нейния собствен вкус“, добавя той.

Съдейки по начина, по който Уайли сияеше, когато тя пристигна на снимките му в имение край скалите на Малибу през този август заедно с 11-годишната им дъщеря Франсис и техния шоколадов лабрадор Лили, е ясно чие мнение има най-голямо значение за него. На снимачната площадка Сара с радост го аплодираше, докато той демонстрираше домашните си умения пред камерата - приготвяйки любимите яйца на Франсис, почиствайки кухнята и дори сгъвайки пране. И ако имате нужда от още една причина да се разтопите, съпругата му потвърждава, че той прави всичко това и много повече в дома им в Лос Анджелис.

Въпреки цялото убеждаване, което му беше нужно, за да приеме статуса си на най-сексапилен мъж, това не е първият му досег с тази чест. През 90-те години, когато завладяваше сърцата като красивия млад д-р Картър в „Спешно отделение“, той и колегите му Джордж Клуни, Ерик Ла Сал и Антъни Едуардс украсиха корицата на списанието, посветена на сексапилните мъже от сериала. Клуни, разбира се, стигна до спечелването на титлата „Най-сексапилен мъж“ два пъти. Но Уайли? Някак си сме го изпуснали тогава.

Сега, с новия си медицински сериал „Пит“ (който се завръща за трети сезон през януари по HBO Max), осигуряващ това, което Уайли нарича „втори мълниеносен удар в живота ми“ (и две поредни награди „Еми“ за най-добър актьор), най-накрая е време д-р Роби да получи заслуженото.

Тук Уайли сяда с главния редактор Шарлот Тригс за разкриващ разговор за славата, семейството и това най-накрая да получиш корицата, която заслужаваш:

Честито за това, че си нашият нов „Най-сексапилен мъж на годината“. Какво казаха децата ти [Оуен, на 24 г., Одън, на 21 г., и Франсис], когато им каза?

Синът ми е изключително практичен. Той каза: „О, това ще направи живота ми толкова по-труден сега. Но е яко, татко. Все пак ще си навлечеш и доста хейтъри“. По-голямата ми дъщеря просто каза: „Няма начин, няма начин.“ Защото мисля, че тя ще ми се подиграва за това през следващите 50 години.

Мислиш ли, че нещо ще се промени?

Надявам се това да промени всичко. Надявам се оттук нататък да има само вино, рози, мед и масло. (Смее се) Не, не мисля така, но със сигурност ще отнеса доста закачки от приятелите и семейството.

Какво мислиш, че ще каже Клуни?

Мисля, че той ще се забавлява и се надявам да се чувства като горд баща, задето съм стигнал до посивялата възраст.

Имал ли си някога неловка фаза?

В прогимназията преминах от нещо като хилаво момче към нисък и набит, а след това се издължих в гимназията. Но този нисък и набит период беше пълен с несигурност.

Каква беше гимназията за теб?

Не бях много добър спортист и не бях страхотен ученик. Затова просто продължавах да търся моето си общество и ги намерих в театралния факултет.

Кога най-накрая се почувства добре в собствената си кожа?

Толкова се надявах днешният ден да бъде този ден. „Виж се. Ти си най-сексапилният мъж на годината. Най-накрая можеш да се чувстваш добре в собствената си кожа.“ Все още не. Харесва ми да съм в кожата на други хора. Обичам да влизам в роли. Смущавам се. Все още това е най-трудният вид общуване за мен - да говоря без сценарий като самия себе си.

Чувала съм и други актьори да описват това преживяване.

Влизаш в тази професия, защото си естествен наблюдател. След това това лично пространство веднага ти се отнема, ако придобиеш някаква известност. Може да бъде трудно за приемане.

Отне ми много време. „Пит“ ми дава възможност да го направя по различен начин от първия път - с малко повече присъствие и малко повече хладнокръвие.

Как се справяше със славата първия път в „Спешно отделение“?

Симулирах го много добре. Това бяха главозамайващи времена. Имаше пълен обрат на 180 градуса, който се случи почти за една нощ след 22-рия ми рожден ден. Когато излязох от другия край на преживяването със „Спешно отделение“, бях на 37 години, женен [за бившата си съпруга Трейси Уарбин] с две деца в съвсем различна ситуация. Но всичко това се усещаше така, сякаш бе преминало като насън.

Коя е една от най-запомнящите се срещи с фенове?

Оня ден седях в един ресторант със съпругата ми и друга двойка, а една по-възрастна двойка дойде до масата и каза: „Обичаме „Пит“. Не сме пропуснали нито един епизод. Наскоро претърпях операция. Бихте ли погледнали?“ И тя запретна крачола на панталона си и ми показа най-пресните шевове, които бях виждал от дълго време. А аз казах: „Изглежда, че зараства добре. Натоварвате ли го напълно?“ Съпругата ми казва: „Сериозно ли правиш това в момента?“

Така че хората мислят, че си истински лекар?

О, абсолютно. И понякога аз също го мисля.

Има ли истински лекари, които те вдъхновяват?

О, да, тонa. Работя с един човек на име д-р Джо Сакс, който тъкмо ще получи награда за цялостно творчество от Stanford Medical. Също така чрез компанията FIGS [на която Уайли е глобален посланик на марката], открих много вдъхновяващи, наистина впечатляващи хора, които в момента са в работната сила. Намирам ги за невероятно благородни.

Какъв е един типичен ден, когато не работиш?

Обикновено правя закуска за съпругата и дъщеря си. Имам ежедневна практика да си водя дневник. Опитвам се да тренирам по малко всеки ден. Правя пилатес или упражнения с пудовки и разхождам кучетата си. Опитвам се да чета по малко всеки ден. Опитвам се да не скролвам твърде много в телефона си. Но рядко имам почивен ден.

Какви задължения правиш ти в сравнение със съпругата ти?

Аз съм майсторът на чиниите. Мивката е моето владение. И бих препоръчал на повече мъже да се заемат с миенето на съдове, защото е много терапевтично.

Хуморът е важен, защото нещата могат да станат трудни. Ако можете да се усмихнете, мисля, че имате доста добър шанс.

Кой е най-големият ти порок?

Тези, с които най-малко се гордея в момента, са навиците ми за пазаруване в Instagram. Много екипировка за оцеляване. Тези момчета винаги ме улавят. „Мислиш си, че си подготвен? Не си. Знаеш ли какво ти трябва? Трябва ти тази кофа с глупости“.

А кои са нещата, които най-много те дразнят?

Не обичам да закъснявам. Предпочитам да пристигна с 5 до 10 минути по-рано, да намеря хубаво място за паркиране, да не се стресирам и да изпия едно питие на бара.

Кое е любимото ти място на света?

Аз съм малко домошар. Имам място в Санта Инез, Калифорния, което е моето любимо убежище.

Имаш ли тайни таланти?

Звучи странно, но имам талант да хващам мухи живи. Хващам и пускам. Имам наистина много, много бързи ръце.

Кое е най-романтичното нещо, което си правил?

Когато със съпругата ми се ухажвахме за първи път, имах две деца от предишен брак и не винаги можехме да бъдем заедно, защото децата бяха при мен, а за почти една година не представих всички един на друг. Така че, когато не бяхме заедно, правех тези подаръци за съпругата ми. Правех книга с снимки и спомени от нещата, които бяхме правили на срещите си, рисунки, стихотворения и неща, които намирах. Просто начини да мога да направя нещо за нея, когато бяхме разделени, което мислех, че ще ѝ хареса, когато се видим отново.

Опиши перфектната си вечер за среща.

Опитваме се да ги правим по-редовно. Дъщеря ми замина на лагер за две седмици и след като преминахме през първите 48 часа на „Не знам какво правим без дете, на което да дадем цялата си любов и внимание“, си казахме: „О, чакай, мисля, че преди я давахме един на друг.“ И тогава си прекарахме страхотно. Една страхотна среща може да бъде седене вкъщи. Може да бъде излизане навън. Може да бъде отиване някъде, където да си останем вътре. Но обикновено включва ядене.

Как разбра, че Сара е за теб?

Веднъж карахме кола, пълна с деца, за закуска. Обичам ястребите - това е едно от любимите ми животни - и видях този ястреб да се ресни, и тъкмо щях да кажа: „Хей, вижте този красив ястреб!“. И разбрах, че той се снишава право към моята кола. Нямаше как да го избегна. Ударих го и видях в огледалото за задно виждане, че колата зад мен също го удари, и издадох звук, който беше нещо средно между писък и плач. Съпругата ми веднага разбра, че това ще съсипе седмицата ми, и каза единствените три думи, които биха ме предпазили от това да искам да отбия колата от пътя. Тя каза: „Той избра теб.“ Тя винаги знае думите, с които да обезвреди бомбата.

Ноа попълва празните места

На парти обичам да... Разглеждам книгите на рафта в библиотеката. Или да погаля кучето.

Имам ирационален страх от... Червеи. По-скоро е отвращение.

Имам сънища за... Летене. Падане. Падане на зъбите ми. Закъсняване. Загубване. Всякакви странни сънища.

Първият ми прякор беше... Уайли Койота.

Първата ми кола беше... Небесносиньо Dodge Shadow от 1988 г. Не много сексапилна кола. Оставях я постоянно отключена и бездомни хора спяха отзад и пишкаха вътре.

Филмът, който винаги ме кара да плача, е... „Шампионът“. Рики Шрьодер, плачещ над мъртвото тяло на Джон Войт, ме съсипва.

Останало в списъка ми с желания е... Да бъда водещ на Saturday Night Live.

Заглавието на мемоарите ми би било... Ноевият ковчег (игра на думи: Noah's Arc).

Как те промени бащинството?

Това беше най-променящото живота ми събитие. Подадоха ми сина ми и аз си казах: „Сега разбирам. Не става въпрос за мен, а за теб.“ Тогава напуснах „Спешно отделение“. Той се роди, мисля, във вторник. Отидох на работа в сряда, четвъртък, петък, прекарах време с него за първи път в събота, върнах се на работа следващия понеделник и гледах часовника си, казвайки си: „Айде де, какво правим?“ Никога преди не бях се опитвал да бързам на работа, за да се прибера у дома, и си помислих: „Е, къде искаш да бъдеш?“ Затова подадох оставката си. Нарекох го развод с право на свиждане и се върнах за финала.

За какво си най-благодарен в момента?

Имам прекрасна съпруга. Имам прекрасни деца. Имам четирима родители, които са все още живи и са в състояние да се хранят сами, да вечерят и да дават съвети. Благодарен съм за работата си. Благодарен съм на колегите си. Благодарен съм за приятелите и менторите - и учителите, които съм имал.