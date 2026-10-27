Любопитно

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

На 55 години звездата от „Пит“ и любимец от „Спешно отделение“ Ноа Уайли официално е коронясан за най-сексапилния мъж на годината от списание People. Актьорът признава, че е мислел новината за шега, но съпругата му го е убедила да приеме титлата

27 октомври 2026, 12:07
Обявиха най-сексапилния мъж на годината
Източник: Getty Images

Звездата от новия медицински хит „Пит“ и легенда на „Спешно отделение“ Ноа Уайли официално е коронясан за най-сексапилния мъж на годината от списание People. На 55 години актьорът признава, че първоначално е мислел новината за шега, но именно подкрепата на съпругата му и домашният му чар са го изкачили на върха.

Всички дължим благодарност на съпругата на Ноа Уайли - Сара. Когато 55-годишният актьор от „Пит“ за първи път научил новината, че ще бъде коронован за „Най-сексапилен мъж на годината“, той бил скептичен, разкрива People.

Източник: Getty Images

„Мислех, че това звучи като шега - и през ум не ми е минавало, че подобна чест може да бъде оказана на мен“, казва актьорът.

За негов късмет, 46-годишната Сара успяла да го убеди, че той наистина притежава качества за тази титла.

„Тя смята, че съм добър човек и че типът мъж, баща и съпруг, който съм, си струва да бъде популяризиран“, казва той.

„Помислих си: „Добре, щом казваш.“ Да не говорим, че „тя беше много доволна, че това говори добре и за нейния собствен вкус“, добавя той.

Съдейки по начина, по който Уайли сияеше, когато тя пристигна на снимките му в имение край скалите на Малибу през този август заедно с 11-годишната им дъщеря Франсис и техния шоколадов лабрадор Лили, е ясно чие мнение има най-голямо значение за него. На снимачната площадка Сара с радост го аплодираше, докато той демонстрираше домашните си умения пред камерата - приготвяйки любимите яйца на Франсис, почиствайки кухнята и дори сгъвайки пране. И ако имате нужда от още една причина да се разтопите, съпругата му потвърждава, че той прави всичко това и много повече в дома им в Лос Анджелис.

Въпреки цялото убеждаване, което му беше нужно, за да приеме статуса си на най-сексапилен мъж, това не е първият му досег с тази чест. През 90-те години, когато завладяваше сърцата като красивия млад д-р Картър в „Спешно отделение“, той и колегите му Джордж Клуни, Ерик Ла Сал и Антъни Едуардс украсиха корицата на списанието, посветена на сексапилните мъже от сериала. Клуни, разбира се, стигна до спечелването на титлата „Най-сексапилен мъж“ два пъти. Но Уайли? Някак си сме го изпуснали тогава.

Сега, с новия си медицински сериал „Пит“ (който се завръща за трети сезон през януари по HBO Max), осигуряващ това, което Уайли нарича „втори мълниеносен удар в живота ми“ (и две поредни награди „Еми“ за най-добър актьор), най-накрая е време д-р Роби да получи заслуженото.

Източник: БГНЕС

Тук Уайли сяда с главния редактор Шарлот Тригс за разкриващ разговор за славата, семейството и това най-накрая да получиш корицата, която заслужаваш:

Честито за това, че си нашият нов „Най-сексапилен мъж на годината“. Какво казаха децата ти [Оуен, на 24 г., Одън, на 21 г., и Франсис], когато им каза?

Синът ми е изключително практичен. Той каза: „О, това ще направи живота ми толкова по-труден сега. Но е яко, татко. Все пак ще си навлечеш и доста хейтъри“. По-голямата ми дъщеря просто каза: „Няма начин, няма начин.“ Защото мисля, че тя ще ми се подиграва за това през следващите 50 години.

Мислиш ли, че нещо ще се промени?

Надявам се това да промени всичко. Надявам се оттук нататък да има само вино, рози, мед и масло. (Смее се) Не, не мисля така, но със сигурност ще отнеса доста закачки от приятелите и семейството.

Какво мислиш, че ще каже Клуни?

Мисля, че той ще се забавлява и се надявам да се чувства като горд баща, задето съм стигнал до посивялата възраст.

Имал ли си някога неловка фаза?

В прогимназията преминах от нещо като хилаво момче към нисък и набит, а след това се издължих в гимназията. Но този нисък и набит период беше пълен с несигурност.

Каква беше гимназията за теб?

Не бях много добър спортист и не бях страхотен ученик. Затова просто продължавах да търся моето си общество и ги намерих в театралния факултет.

Кога най-накрая се почувства добре в собствената си кожа?

Толкова се надявах днешният ден да бъде този ден. „Виж се. Ти си най-сексапилният мъж на годината. Най-накрая можеш да се чувстваш добре в собствената си кожа.“ Все още не. Харесва ми да съм в кожата на други хора. Обичам да влизам в роли. Смущавам се. Все още това е най-трудният вид общуване за мен - да говоря без сценарий като самия себе си.

Чувала съм и други актьори да описват това преживяване.

Влизаш в тази професия, защото си естествен наблюдател. След това това лично пространство веднага ти се отнема, ако придобиеш някаква известност. Може да бъде трудно за приемане.

Отне ми много време. „Пит“ ми дава възможност да го направя по различен начин от първия път - с малко повече присъствие и малко повече хладнокръвие.

Как се справяше със славата първия път в „Спешно отделение“?

Симулирах го много добре. Това бяха главозамайващи времена. Имаше пълен обрат на 180 градуса, който се случи почти за една нощ след 22-рия ми рожден ден. Когато излязох от другия край на преживяването със „Спешно отделение“, бях на 37 години, женен [за бившата си съпруга Трейси Уарбин] с две деца в съвсем различна ситуация. Но всичко това се усещаше така, сякаш бе преминало като насън.

Източник: БГНЕС

Коя е една от най-запомнящите се срещи с фенове?

Оня ден седях в един ресторант със съпругата ми и друга двойка, а една по-възрастна двойка дойде до масата и каза: „Обичаме „Пит“. Не сме пропуснали нито един епизод. Наскоро претърпях операция. Бихте ли погледнали?“ И тя запретна крачола на панталона си и ми показа най-пресните шевове, които бях виждал от дълго време. А аз казах: „Изглежда, че зараства добре. Натоварвате ли го напълно?“ Съпругата ми казва: „Сериозно ли правиш това в момента?“

Така че хората мислят, че си истински лекар?

О, абсолютно. И понякога аз също го мисля.

Има ли истински лекари, които те вдъхновяват?

О, да, тонa. Работя с един човек на име д-р Джо Сакс, който тъкмо ще получи награда за цялостно творчество от Stanford Medical. Също така чрез компанията FIGS [на която Уайли е глобален посланик на марката], открих много вдъхновяващи, наистина впечатляващи хора, които в момента са в работната сила. Намирам ги за невероятно благородни.

Какъв е един типичен ден, когато не работиш?

Обикновено правя закуска за съпругата и дъщеря си. Имам ежедневна практика да си водя дневник. Опитвам се да тренирам по малко всеки ден. Правя пилатес или упражнения с пудовки и разхождам кучетата си. Опитвам се да чета по малко всеки ден. Опитвам се да не скролвам твърде много в телефона си. Но рядко имам почивен ден.

Какви задължения правиш ти в сравнение със съпругата ти?

Аз съм майсторът на чиниите. Мивката е моето владение. И бих препоръчал на повече мъже да се заемат с миенето на съдове, защото е много терапевтично.

Хуморът е важен, защото нещата могат да станат трудни. Ако можете да се усмихнете, мисля, че имате доста добър шанс.

Кой е най-големият ти порок?

Тези, с които най-малко се гордея в момента, са навиците ми за пазаруване в Instagram. Много екипировка за оцеляване. Тези момчета винаги ме улавят. „Мислиш си, че си подготвен? Не си. Знаеш ли какво ти трябва? Трябва ти тази кофа с глупости“.

А кои са нещата, които най-много те дразнят?

Не обичам да закъснявам. Предпочитам да пристигна с 5 до 10 минути по-рано, да намеря хубаво място за паркиране, да не се стресирам и да изпия едно питие на бара.

Кое е любимото ти място на света?

Аз съм малко домошар. Имам място в Санта Инез, Калифорния, което е моето любимо убежище.

Имаш ли тайни таланти?

Звучи странно, но имам талант да хващам мухи живи. Хващам и пускам. Имам наистина много, много бързи ръце.

Кое е най-романтичното нещо, което си правил?

Когато със съпругата ми се ухажвахме за първи път, имах две деца от предишен брак и не винаги можехме да бъдем заедно, защото децата бяха при мен, а за почти една година не представих всички един на друг. Така че, когато не бяхме заедно, правех тези подаръци за съпругата ми. Правех книга с снимки и спомени от нещата, които бяхме правили на срещите си, рисунки, стихотворения и неща, които намирах. Просто начини да мога да направя нещо за нея, когато бяхме разделени, което мислех, че ще ѝ хареса, когато се видим отново.

Опиши перфектната си вечер за среща.

Опитваме се да ги правим по-редовно. Дъщеря ми замина на лагер за две седмици и след като преминахме през първите 48 часа на „Не знам какво правим без дете, на което да дадем цялата си любов и внимание“, си казахме: „О, чакай, мисля, че преди я давахме един на друг.“ И тогава си прекарахме страхотно. Една страхотна среща може да бъде седене вкъщи. Може да бъде излизане навън. Може да бъде отиване някъде, където да си останем вътре. Но обикновено включва ядене.

Как разбра, че Сара е за теб?

Веднъж карахме кола, пълна с деца, за закуска. Обичам ястребите - това е едно от любимите ми животни - и видях този ястреб да се ресни, и тъкмо щях да кажа: „Хей, вижте този красив ястреб!“. И разбрах, че той се снишава право към моята кола. Нямаше как да го избегна. Ударих го и видях в огледалото за задно виждане, че колата зад мен също го удари, и издадох звук, който беше нещо средно между писък и плач. Съпругата ми веднага разбра, че това ще съсипе седмицата ми, и каза единствените три думи, които биха ме предпазили от това да искам да отбия колата от пътя. Тя каза: „Той избра теб.“ Тя винаги знае думите, с които да обезвреди бомбата.

Ноа попълва празните места

На парти обичам да... Разглеждам книгите на рафта в библиотеката. Или да погаля кучето.

Имам ирационален страх от... Червеи. По-скоро е отвращение.

Имам сънища за... Летене. Падане. Падане на зъбите ми. Закъсняване. Загубване. Всякакви странни сънища.

Първият ми прякор беше... Уайли Койота.

Първата ми кола беше... Небесносиньо Dodge Shadow от 1988 г. Не много сексапилна кола. Оставях я постоянно отключена и бездомни хора спяха отзад и пишкаха вътре.

Филмът, който винаги ме кара да плача, е... „Шампионът“. Рики Шрьодер, плачещ над мъртвото тяло на Джон Войт, ме съсипва.

Останало в списъка ми с желания е... Да бъда водещ на Saturday Night Live.

Заглавието на мемоарите ми би било... Ноевият ковчег (игра на думи: Noah's Arc).

Как те промени бащинството?

Това беше най-променящото живота ми събитие. Подадоха ми сина ми и аз си казах: „Сега разбирам. Не става въпрос за мен, а за теб.“ Тогава напуснах „Спешно отделение“. Той се роди, мисля, във вторник. Отидох на работа в сряда, четвъртък, петък, прекарах време с него за първи път в събота, върнах се на работа следващия понеделник и гледах часовника си, казвайки си: „Айде де, какво правим?“ Никога преди не бях се опитвал да бързам на работа, за да се прибера у дома, и си помислих: „Е, къде искаш да бъдеш?“ Затова подадох оставката си. Нарекох го развод с право на свиждане и се върнах за финала.

За какво си най-благодарен в момента?

Имам прекрасна съпруга. Имам прекрасни деца. Имам четирима родители, които са все още живи и са в състояние да се хранят сами, да вечерят и да дават съвети. Благодарен съм за работата си. Благодарен съм на колегите си. Благодарен съм за приятелите и менторите - и учителите, които съм имал.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Кога пускат парното в София?

Кога пускат парното в София?

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
10 признака, че кучето ви е здраво

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 14 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 15 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 14 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

Свят Преди 14 минути

Заподозрените 19-годишни са задържани в Германия, България очаква екстрадирането им

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Свят Преди 23 минути

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

България Преди 53 минути

Лидерът на ГЕРБ беше отличен с орден „Св. Димитрий Сливенски“ – I степен и заяви, че ще продължи да подкрепя Българската православна църква. Копирай

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Свят Преди 56 минути

Състоянието на 500-те най-богати е нараснало с над 10% до рекордно равнище, а прагът за влизане в класацията остава €140 млн

Володимир Зеленски

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Свят Преди 1 час

Зеленски трябва да послуша критиците си, не защото са прави за него, а защото почти със сигурност грешат, и неговото оттегляне е единственият експеримент, който може да го докаже

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

Свят Преди 1 час

Командващият въоръжените сили Онно Айхелсхайм призова за бързо тестване на нови технологии и извличане на поуки от бойните действия в Украйна

Христо Стоичков и съпругата му Марияна сред блясъка на звездите на тазгодишната церемония за „Златната топка“ в Лондон, където легендарният български футболист бе специален гост

Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“

Свят Преди 1 час

Единственият българин със Златна топка уважи бляскавата церемония в Лондон и поздрави новия владетел на футбола Хари Кейн. На събитието Камата се снима до собствената си историческа снимка от 1994 г., когато грабна най-престижния индивидуален приз

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Любопитно Преди 1 час

Звездата на Барселона Ламин Ямал бе коронясан за носител на наградата "Златната топка" за най-добър футболист под 21 години за 2026 г. Младият талант засенчи конкуренцията не само с футболни умения, но и с екстравагантен тоалет в Лондон

<p>Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа?</p>

Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа от държавната трибуна

Президентски избори Преди 1 час

Анализ на казуса от юридическа гледна точка

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Любопитно Преди 1 час

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Президентски избори Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че между 70 и 120 хил. гласа от ГЕРБ и още 15–20 хил. от ДПС са отишли за кандидата на балотажа

На тази кадър от видео, предоставен от 34-та отделна бригада на морската пехота на Украйна „Борисфен“ на 30 септември 2026 г., се виждат унищожени автомобили на магистралата от окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област, Украйна.

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

Свят Преди 1 час

От днес в окупирания украински град влиза в сила хуманитарно примирие. На фона на разрухата и глада, цивилните получават „последен шанс“ да избягат преди идването на зимата

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

Любопитно Преди 2 часа

45-годишната актриса откровено сподели за радостта от третото си дете и връзката с френския музикант Танги Дестабъл

Новороден макак резус

Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Наследниците на Любен Дилов алармираха за фалшив търг и измама с името му

Edna.bg

С подарък за €3 милиона: Хамилтън се извини на Ким Кардашиян, че пропусна купона ѝ за ЧРД

Edna.bg

Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Nova.bg

Микробус блъсна и уби мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg