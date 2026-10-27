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Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време

Доналд Тръмп засили натиска върху Сената на САЩ за приемане на постоянно лятно часово време, определяйки два пъти годишната смяна на стрелките като „нелепа“ и настоявайки, че американците искат повече дневна светлина във вечерните часове

27 октомври 2026, 12:15
Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време
Източник: БТА

Доналд Тръмп засили натиска върху Сената да приеме законодателство за установяване на постоянно лятно часово време. Според неговите изявления, направени преди предстоящата смяна на часовниците на 1 ноември, настоящата система е „нелепа“ и предизвиква всеобщо раздразнение, съобщава Newsweek.

По време на митинг в Мисисипи в понеделник, Тръмп изрази позицията си, че повечето хора предпочитат повече дневна светлина вечер, а не сутрин. Той е подчертал, че американците „не искат да се занимават с пренавиване на часовниците си“.

Законодателна безизходица

В основата на критиките на Тръмп е неуспехът на Сената да придвижи напред Закона за защита на слънчевата светлина (Sunshine Protection Act). Този законопроект, който вече получи одобрение в Камарата на представителите по-рано тази година, остава блокиран в горната камара на Конгреса.

„Този законопроект обаче остава заключен в Сената, което означава, че лятното часово време ще приключи по график, за разочарование на много, много американци“, заяви Тръмп, цитиран в публикацията. Той определи два пъти годишната смяна на часовника като нещо, което „подлудява всички“.

Призиви в социалните мрежи

Освен изказването си на митинга, Тръмп отправи призив към законодателите и чрез публикация в социалната си мрежа Truth Social. „Сенатът на Съединените щати оставя законопроекта за лятното часово време да умре, когато огромно мнозинство от страната го иска“, написа той в понеделник. „Повечето хора настояват за светлина вечер, но ВСИЧКИ искат повече да не сменят часовниците си.“

Тъй като законопроектът е в застой, се очаква повечето американски щати да върнат часовниците си с един час назад на 1 ноември, слагайки край на лятното часово време за тази година съгласно действащия ред.

Източник: Newsweek    
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