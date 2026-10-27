Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време

Доналд Тръмп засили натиска върху Сената да приеме законодателство за установяване на постоянно лятно часово време. Според неговите изявления, направени преди предстоящата смяна на часовниците на 1 ноември, настоящата система е „нелепа“ и предизвиква всеобщо раздразнение, съобщава Newsweek.

По време на митинг в Мисисипи в понеделник, Тръмп изрази позицията си, че повечето хора предпочитат повече дневна светлина вечер, а не сутрин. Той е подчертал, че американците „не искат да се занимават с пренавиване на часовниците си“.

Законодателна безизходица

В основата на критиките на Тръмп е неуспехът на Сената да придвижи напред Закона за защита на слънчевата светлина (Sunshine Protection Act). Този законопроект, който вече получи одобрение в Камарата на представителите по-рано тази година, остава блокиран в горната камара на Конгреса.

President Donald Trump has said the twice-yearly clock change is "ridiculous" and "drives everyone crazy." https://t.co/LV8j2VfNce — Newsweek (@Newsweek) October 27, 2026

„Този законопроект обаче остава заключен в Сената, което означава, че лятното часово време ще приключи по график, за разочарование на много, много американци“, заяви Тръмп, цитиран в публикацията. Той определи два пъти годишната смяна на часовника като нещо, което „подлудява всички“.

Призиви в социалните мрежи

Освен изказването си на митинга, Тръмп отправи призив към законодателите и чрез публикация в социалната си мрежа Truth Social. „Сенатът на Съединените щати оставя законопроекта за лятното часово време да умре, когато огромно мнозинство от страната го иска“, написа той в понеделник. „Повечето хора настояват за светлина вечер, но ВСИЧКИ искат повече да не сменят часовниците си.“

Trump on Daylight Savings Time: They say the clocks automatically change, but you don't know that, so you wind it back still further. https://t.co/d57OtEI6Vk — Acyn (@Acyn) October 27, 2026

Тъй като законопроектът е в застой, се очаква повечето американски щати да върнат часовниците си с един час назад на 1 ноември, слагайки край на лятното часово време за тази година съгласно действащия ред.