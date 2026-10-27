Торнадо уби четирима работници в турския град Анталия

Четирима работници загинаха, а един бе ранен, след като торнадо повали фургони на строителен обект в Анталия.

Задържани са четирима души, сред които собственикът на обекта и техническият ръководител.

Торнадото повали и строителен кран и повреди автомобили, но под крана няма пострадали.

Шестима загинаха при торнадо в Източна Турция

Четирима души загинаха, а един бе ранен при инциденти, причинени от торнадо в турския курортен град Анталия, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, позовавайки се на изявление на валията на Анталия Хулюси Шахин. Вятърът повали фургони в строителен обект в район Кепез.

Починалите са работници. Смъртта на двама от тях е установена на място, а другите двама са издъхнали в болницата.

Работникът с наранявания е без опасност за живота, съобщи валията.

Мощно торнадо се изви в Турция, ранени

Заради смъртните случаи са задържани четирима души, сред които собственикът на строителния обект и техническият ръководител.

Спасителните екипи продължават да работят на място заради вероятността в района на инцидента да има и други пострадали.

Две торнада удариха турския окръг Анталия

Торнадото е нанесло и щети по автомобили.

Ураганът събори и строителен кран в същия район.

Този инцидент обаче няма връзка с повалените фургони, уточни валията на Анталия. Под крана не са намерени загинали или ранени.