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"Той се бореше за живота си": Шокиращи разкрития за последните години на Матю Пери

Дългоочакваната продукция на Netflix хвърля светлина върху личния ад, зависимостите и сложните отношения на актьора, като събира най-близките му хора, за да разкажат неразказаната досега история

27 октомври 2026, 14:05
"Той се бореше за живота си": Шокиращи разкрития за последните години на Матю Пери
Източник: БТА

М атю Пери остави празнота в сърцата на милиони фенове по света след внезапната си кончина на 28 октомври 2023 г. Сега нов трисезонен документален филм на Netflix, озаглавен The One About Matthew Perry, връща лентата назад към бляскавата му кариера в култовия сериал „Приятели“, но и към дълбоките му лични демони, борбата със зависимостта и трагичния му край, съобщи Page Six.

Въпреки че нито един от колегите му от легендарната петорка - Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър - не участва в проекта, филмът събира негови дългогодишни приятели и за първи път дава думата на неговата сестра Мия Пери Боуик.

Ето най-шокиращите, трогателни и разтърсващи разкрития от документалната лента.

  • 1. Матю се е разпознал в Чандлър още на първия кастинг

Още при явяването си за ролята на Чандлър Бинг, Пери веднага усеща връзка с героя си. В архивни кадри той описва персонажа като „човек, който се опитва да отвлече вниманието на всички от това колко е нещастен, като се прави на забавен“.

Бившият изпълнителен директор на NBC Уорън Литълфийлд споделя, че кастингът за сериала е вървял лесно, но изборът за Чандлър се е оглавил с въпиеща нужда от перфектния актьор. И тогава в стаята влиза Матю Пери. Само след по-малко от 30 секунди всички в стаята знаели: „О, да, това е той.“

  • 2. Детски травми, две семейства и усещането, че „не е достатъчен“

Въпреки световната слава, Пери носел дълбока вътрешна празнина от ранното си детство. След развода на родителите му, когато е съвсем малък, майка му заминава за Монреал, а баща му — актьорът Джон Бенет Пери - остава в Лос Анджелис.

На едва 5-годишна възраст малкият Матю е качен сам на самолет с табелка „непридружено дете“, за да пътува при баща си.

„Единственият начин да виждам баща си редовно беше по телевизията“, споделял е актьорът.

  • 3. Започва да пие едва на 14 години

Алкохолът влиза в живота на Матю твърде рано. На 14 години той се напива за първи път и изпитва истинско облекчение.

„Помислих си: „Това сигурно е начинът, по който нормалните хора се чувстват през цялото време““, разказва той.

Приятелите му отбелязват, че алкохолът запълвал онзи дълбок вътрешен глас у него, който му шептял, че „не е достатъчен“.

  • 4. Инцидентът с джет, който отприщва ада с болкоуспокояващите

През 1997 г., по време на снимките на романтичната комедия „Бързата работа“ (Fools Rush In), Пери получава разрешение да кара джет по време на обедна почивка. Следва тежко падане и контузия. Лекарите му изписват болкоуспокояващи, които му носят „невероятна еуфория“.

Когато няколко месеца по-късно продуцентът на филма го вижда отново, той е шокиран: „Този човек беше изключително болен. Мислех, че е рак“.

  • 5. Скритият кошмар по време на „Приятели“

Сестра му Мия разкрива, че около 5-ти, 6-ти и 7-ми сезон на „Приятели“ за нея и семейството е започнал истински кошмар. Матю се опитвал да прикрива абстиненцията и треморите си, взимано точно толкова хапчета, колкото да се чувства „нормално“, без да изглежда дрогиран на екран.

Дори по време на снимките на финалната сватба между Чандлър и Моника (сезон 7 през 2001 г.), семейството му било раздирано от безпокойство.

„Нямаше как да знаем какво ще стане с него в бъдеще. Неговото присъствие беше смесено с много щастие и много тъга“, признава сестра му.

  • 6. Почти фаталният инцидент през 2018 г. и 2% шанс за оцеляване

Един от най-драматичните моменти във филма е свързан с пукването на дебелото му черво през 2018 г. в следствие на злоупотребата с оиоиди. Тогава лекарите дават на семейството му едва 2% шанс да оцелее.

Пери изпада в кома, поставен е на машини за изкуствено дишане, а пръстите му започват да чернеят. Когато се събужда в болницата и научава причината, той просто затваря очи и започва тихо да плаче. В продължение на месеци той се движи трудно, носи колостомия и е с отворена рана на корема.

  • 7. Истинският ад зад кулисите на пиесата и последните години

През 2016 г. Пери постига творчески връх със собствената си пиеса „Край на копнежа“ в Лондон, която режисьорите определят като негов „шедьовър“. Зад кулисите обаче той бил напълно изтощен. Приятели споделят, че в него се е виждал „палежът на един потенциално щастлив живот“.

Около 2013 г. той намира спасение в помощта към други зависими хора, като открива собствено рехабилитационно средище и става защитник на съдебната реформа за наркозависими. По-късно експериментира с кетаминови терапии под лекарски контрол, които според сестра му първоначално му носели усещане за духовно просветление и облекчение от „мрака“.

  • 8. Шокиращата истина около смъртта му и предателството на асистента

Когато на 28 октомври 2023 г. идва новината за смъртта му в горещата вана на дома му в Калифорния, семейството му остава в шок. Аутопсията разкрива смъртоносна комбинация от остри ефекти на кетамин и случайно удавяне.

За семейството най-големият удар идва, когато става ясна съпричастността на неговия дългогодишен личен асистент Кенет Ивамаса, който е сред арестуваните за доставката на наркотичните вещества.

„Чувството за предареност е огромно. Той трябваше да знае по-добре. Можеше да напусне работа или да каже на някого от семейството ни“, споделя със сълзи на очи сестра му.

  • 9. Сълзите на колегите му от „Приятели“ на погребението

На скромната му частна церемония през ноември 2023 г., присъстват само най-близките. Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър пристигат заедно, хванати за ръце, за да застанат около ковчега му и да се сбогуват с обичания си колега и приятел.

19 незабравими сцени с любимата ни Рейчъл в любимите "Приятели"
19 снимки
Приятели Рейчъл Дженифър Анистън
Приятели Рейчъл Дженифър Анистън
Приятели Рейчъл Дженифър Анистън
Приятели Рейчъл Дженифър Анистън

 

Източник: Page Six    
Матю Пери Приятели Чандлър Бинг Документален филм Netflix Зависимост Борба със зависимостта Детски травми Кетамин Кончина
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