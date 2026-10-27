Свят

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 октомври 2026, 12:26
Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси
Източник: iStock/GettyImages

Д ревно египетско вещество за балсамиране, което векове наред е било ценено като медицинско средство в Европа и арабския свят, сега показва потенциални свойства за защита срещу грипни вируси според ново научно изследване. Този резултат свързва историческата фармакология със съвременната вирусология и разкрива неподозирани компоненти в древните балсами.

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества. От тях се е произвеждал продукт, известен като Mumia vera aegyptiaca, който е намирал широко приложение в средновековната медицина за лечение на рани, фрактури, кръвоизливи и други наранявания.

Разкриване на състава след векове на мистерия

Въпреки широката му употреба, точният материален състав и потенциалните фармацевтични свойства на Mumia vera aegyptiaca са останали слабо проучени, отбелязват изследователи, включително такива от университета в Марбург, Германия. В ново проучване, публикувано в престижното научно списание PNAS, учените прилагат съвременни методи за молекулярен анализ, за да разгадаят състава и активността на това историческо лекарство.

„Само текстовите доказателства не могат да разрешат точния материален състав или да разграничат автентичния материал, получен от мумии, от променени или заместващи препарати“, пишат учените в изследването. За целта те са използвали метод, наречен течна хроматография-масспектрометрия (LC-MS), който разделя различните съединения в сместа и ги идентифицира по тяхното тегло.

Екипът е анализирал общо 24 древноегипетски проби от балсамиращи материали, съхранявани в музейни и университетски колекции. Те включват както продукти от Mumia vera, така и остатъци от балсами, взети директно от мумифицирани останки и превръзки.

Неочаквани открития: Алое и иглолистни смоли

Резултатите от анализа показват, че средновековните продукти Mumia vera са имали силно променлив състав, но универсален компонент във всички тях са били иглолистните смоли. Едно от най-изненадващите открития обаче е наличието на остатъци от алое в няколко от музейните проби – компонент, който досега не е бил разпознаван като част от балсамиращите материали.

Появата на следи от алое предполага, че досега неразтълкувана дума в египетските текстове може да се отнася именно за него. Според учените, египетският термин „nh-imy“, който буквално означава „животът е в него“, може да се отнася за продукт, получен от Aloe vera или сроден вид. Те обаче подчертават, че настоящите открития все още не установяват тази връзка „със сигурност“.

Тестове за медицинска активност

В рамките на изследването учените са тествали и медицинския потенциал на прахообразна проба Mumia vera aegyptiaca, за която се смята, че е получена от мумифицирана глава. Според доклада, цитиран в The Independent, екстракт от пробата е показал способност умерено да предпазва кучешки клетки от увреждане, причинено от грипен вирус.

Интересно е, че основното съединение в екстракта, 7-оксодехидроабиетна киселина, се е оказало неактивно, когато е тествано самостоятелно. Това предполага, че лечебният ефект, ако съществува, вероятно се дължи на сложна комбинация от вещества, а не на една-единствена съставка.

„Тези открития прецизират тълкуването на древноегипетските практики за балсамиране, музейните предмети и историческите лекарства“, заключават учените. Изследването им предлага и нова рамка за бъдещи проучвания на исторически медицински средства и остатъци от мумии, като по този начин свързва археологията с модерната наука.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
балсамиране Древен Египет мумии Mumia vera aegyptiaca средновековна медицина антивирусни свойства грипен вирус молекулярен анализ алое историческа фармакология
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Петима пострадаха при катастрофа край , двама са в болница

Петима пострадаха при катастрофа край , двама са в болница

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Как да социализирам малко коте

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 14 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 15 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 14 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време

Доналд Тръмп призова Сената да приеме постоянно лятно часово време

Свят Преди 37 минути

Доналд Тръмп засили натиска върху Сената на САЩ за приемане на постоянно лятно часово време, определяйки два пъти годишната смяна на стрелките като „нелепа“ и настоявайки, че американците искат повече дневна светлина във вечерните часове

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

България Преди 56 минути

Лидерът на ГЕРБ беше отличен с орден „Св. Димитрий Сливенски“ – I степен и заяви, че ще продължи да подкрепя Българската православна църква. Копирай

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

Свят Преди 1 час

Командващият въоръжените сили Онно Айхелсхайм призова за бързо тестване на нови технологии и извличане на поуки от бойните действия в Украйна

Христо Стоичков и съпругата му Марияна сред блясъка на звездите на тазгодишната церемония за „Златната топка“ в Лондон, където легендарният български футболист бе специален гост

Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“

Свят Преди 1 час

Единственият българин със Златна топка уважи бляскавата церемония в Лондон и поздрави новия владетел на футбола Хари Кейн. На събитието Камата се снима до собствената си историческа снимка от 1994 г., когато грабна най-престижния индивидуален приз

<p>Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа?</p>

Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа от държавната трибуна

Президентски избори Преди 1 час

Анализ на казуса от юридическа гледна точка

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Любопитно Преди 1 час

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Президентски избори Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че между 70 и 120 хил. гласа от ГЕРБ и още 15–20 хил. от ДПС са отишли за кандидата на балотажа

На тази кадър от видео, предоставен от 34-та отделна бригада на морската пехота на Украйна „Борисфен“ на 30 септември 2026 г., се виждат унищожени автомобили на магистралата от окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област, Украйна.

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

Свят Преди 1 час

От днес в окупирания украински град влиза в сила хуманитарно примирие. На фона на разрухата и глада, цивилните получават „последен шанс“ да избягат преди идването на зимата

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

Любопитно Преди 2 часа

45-годишната актриса откровено сподели за радостта от третото си дете и връзката с френския музикант Танги Дестабъл

Снимката е илюстративна

Кога пускат парното в София?

България Преди 2 часа

Какви са условията за начало на отоплителния сезон през 2026 г.

Новороден макак резус

Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус

Любопитно Преди 2 часа

Уолтър Кьониг

Почина звездата от „Стар Трек“ Уолтър Кьониг

Свят Преди 2 часа

Звездата от емблематичната научнофантастична поредица си отиде на 90-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

България Преди 2 часа

Първите 150 000 дози вече са в България и се разпределят поетапно. Ваксините за свободна продажба в аптеките се очакват около 9 ноември

Любляна, Словения

БезГранично: Между Алпите и Адриатика - всичко, което трябва да знаете за живота в Словения

БезГранично Преди 2 часа

Алпийски силуети, речни долини в цвят тюркоаз и спокойствие, което в началото почти плаши. Словения често остава в сянката на по-големите си европейски съседи, но за хората, търсещи подреден, сигурен и хармоничен живот, тя се превръща в пресечна точка между северната организираност и южната топлота

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Наследниците на Любен Дилов алармираха за фалшив търг и измама с името му

Edna.bg

С подарък за €3 милиона: Хамилтън се извини на Ким Кардашиян, че пропусна купона ѝ за ЧРД

Edna.bg

Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Nova.bg

Микробус блъсна и уби мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg