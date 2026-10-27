Мрачна тайна: Бащата на Меган Маркъл бил опасен за нея и Хари

С толичната полиция на Лондон (Metropolitan Police) е била предупредена, че Томас Маркъл може да представлява заплаха за херцога и херцогинята на Съсекс, разкрива английското издание The Telegraph.

През 2019 г. до Скотланд Ярд е било изпратено писмо, обвиняващо бащата на херцогинята на Съсекс в сексуални престъпления срещу деца.

Сега може да бъде разкрито, че писмото, написано от Рослин Маркъл (по баща Лавлис), която е била омъжена за г-н Маркъл от 1964 до 1975 г., също така е предупреждавало, че той може да представлява риск за сигурността както на херцога, така и на херцогинята.

Тя заявява, че е сметнала за „полезно за звената за сигурност и оценка на заплахите в Обединеното кралство“ да бъдат запознати с „истинския и неприятен произход“, в който е бил обвинен бившият ѝ съпруг.

Тя добавя, че според нея той представлява „висок риск за херцога и херцогинята на Съсекс и за Дория Рагланд, майката на херцогинята“. Г-жа Маркъл допълва, че не е говорила пред медиите за въпросите, повдигнати в писмото.

От Столичната полиция не отговориха на запитването от The Telegraph за коментар дали са предприели някакви действия, след като са били уведомени за потенциалната заплаха за кралската двойка, които по онова време бяха младиженци.

Писмото е било изпратено до Центъра за оценка на фиксирани заплахи (FTAC) към Столичната полиция, който се занимава със заплахи, правени срещу кралското семейство и VIP личности.

Полицията в момента преценява дали да се самосезира пред полицайския надзорен орган относно начина, по който е процедирала с кореспонденцията, която по онова време е била споделена с двойката.

Полицейските сили по-рано признаха, че не са споделили съдържащите се в писмото обвинения за предполагаемо злоупотреба с деца с никакви чуждестранни власти. Разбира се, че на херцогинята е било казано да не обсъжда писмото и тя е вярвала, че по него се води разследване.

В писмото г-жа Маркъл казва, че бившият ѝ съпруг уж ѝ е казал, че е ходил във Филипините и Тайланд, „защото 12-годишните там са законни“. Точно след раждането на принц Арчи, тя даде рядко интервю, в което каза, че г-н Маркъл е „ужасен баща“ и не трябва да му се позволява да вижда внука си.

Двойката се развежда през 1975 г., четири години преди г-н Маркъл да се ожени за Дория Рагланд.

Г-н Маркъл отрече всички обвинения срещу себе си и заяви, че никога не е имал сексуални отношения с никого под 18-годишна възраст.

По-рано тази година стана ясно, че на херцога и херцогинята на Съсекс ще бъде преразгледана финансираната от държавата сигурност след завръщането им в Обединеното кралство. Кралският и VIP изпълнителен комитет (Ravec), който контролира финансираната от данъкоплатците охрана за кралски лица и обществени фигури, преразглежда тяхното ниво на полицейска защита.

Миналата година херцогът загуби съдебно оспорване срещу Министерството на вътрешните работи, след като автоматичната, финансирана от данъци охрана за него и семейството му беше отнета, когато двойката се оттегли като работещи членове на кралското семейство.

Полицията във Филипините разследва 82-годишния Томас Маркъл за това, че се твърди, че притежава „стотици, ако не и хиляди“ изображения със сексуално малтретиране на деца, намерени през последните месеци. Той се премести в страната през януари 2025 г., преди да замине през май.

Неговият син, Томас-джуниър, се твърди, че е предал досие с доказателства на филипинските власти.

В неделя Джонвик Ремула, вътрешен министър на Филипините, заяви, че изглежда г-н Маркъл е „сексуален престъпник от най-брутален вид“, въпреки че са необходими допълнителни криминалистични анализи за категорично заключение.

Той потвърди, че филипинската полиция разследва лаптоп, намерен заедно с изображения на малтретиране на деца в бившия дом на г-н Маркъл. Очаква се властите в южноазиатската страна да приключат криминалистичната експертиза в рамките на една седмица. Г-н Ремула заяви, че страната планира да предприеме „съответните правни действия“ срещу г-н Маркъл, ако бъдат намерени достатъчно доказателства.

Херцогинята написа писмо до баща си, докато той беше в болница миналата година, обвинявайки го, че е опасен около деца, заявявайки, че никога няма да му бъде позволено да се срещне с нейните собствени деца, и го призова да потърси професионална помощ.

Г-н Маркъл, който се намира в рехабилитационен център във Флорида след ампутация на крака му, може да се изправи и пред разследване в САЩ, тъй като се разбира, че е живял в Пенсилвания, когато са извършени предполагаемите престъпления.

ФБР заяви, че е „запознато с обвиненията и ще окаже подкрепа, както е уместно, на филипинските власти“. „Ние също така ще разследваме всички свързани обвинения за федерални нарушения на законодателството на САЩ“, добави говорител.