Арктически студ идва към България: Чака ли ни сняг още в началото на ноември?

Метеорологичните модели прогнозират възможно рязко застудяване в България от 2 ноември заради нахлуване на арктически въздух, с вероятност за ранен сняг и в по-ниските райони.

До края на седмицата се очакват валежи, най-интензивни в Източна и Североизточна България, а дневните температури първоначално ще са 10–15 градуса.

Към 8–9 ноември дневните температури може да паднат до 5–10 градуса, със сняг в планините и възможни снеговалежи в части от Западна, Централна и Североизточна България.

Последните средносрочни прогнози са напът да променят изцяло метеорологичната картина през първата половина на ноември. Нетипично ранно отслабване на полярния вихър може да е причина за освобождаване на студени ядра от Арктика на юг към умерените географски ширини. Ако се развие подобен сценарий, у нас можем да очакваме студено начало на ноември с подранил сняг. Това сочат анализите на метеорологичните модели, цитирани от NOVA.

Източник: NOVA

С развитието на циклон в Средиземноморието в началото на седмицата на балотажа се очакват валежи. Във вторник те ще са интензивни в Източна България и особено в североизточните райони. За областите Добрич и Силистра е в сила жълт код за значителни валежи. През нощта и в сряда ще вали в северната половина на страната, а по-късно през деня – и в Рило-Родопската област. В четвъртък и петък условия за по-интензивни извалявания ще има отново на изток. През почивните дни ще остане по-често облачно, но валежи ще има на малко места и в по-оскъдни количества. Обстановката ще остане динамична до края на седмицата.

Източник: NOVA

До сряда ще е относително по-студено със следобедни температури в интервала 10–15 градуса. Рано сутрин термометрите ще показват под 5 градуса в котловините на Западна България и ще се образуват слани. През втората половина на седмицата ще бъде с 2–3 градуса по-топло.

По-нататък във времето на този етап метеорологичните модели следват сценария за рязко застудяване с нахлуване на студен арктически въздух. От 2 ноември нататък ще започне понижение на температурите, като към 8–9 ноември дневните стойности ще се колебаят в зимния диапазон между 5 и 10 градуса. През периода ще има спорадични валежи от дъжд, а в планините – от сняг. В зависимост от траекторията на атмосферните процеси е възможно сняг да превали и в по-ниските части на Западна, Централна и Североизточна България.