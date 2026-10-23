България

Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на председателя на НСО генерал-майор Емил Тонев

След вчерашния сблъсък с журналистката Соня Култуклиева, Йотова каза, че вижда пропуски

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Н а този етап лично аз виждам пропуски и очаквам оставки, ще поискам оставката на началника Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод инцидента между НСО и журналиста Соня Колтуклиева.

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

Още вчера вечерта започна проверка в НСО, чакам първите резултати, чакам всеки момент доклада от началника на службата, посочи Йотова. По думите й трябва да се изяснят всички обстоятелства около този инцидент най-малко в две направления – по отношение охраната на председателя на Народното събрание и случилото се с журналиста Соня Колтуклиева. 

Не може президент да иска оставка на председател на Народното събрание, така Йотова отговори на въпрос дали  ще поиска и оставката на председателя на парламента Михаела Доцова.

НСО почва проверка след клип с блъскане на журналистка

Коментарът си държавният глава направи преди да участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск „Априлски-2026“ със специалност „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Източник: БГНЕС, БТА    
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