Президентът Илияна Йотова ще поиска оставката на председателя на НСО генерал-майор Емил Тонев

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Служителят на НСО, участвал в инцидента с Колтуклиева, беше изведен с белезници от Военно-окръжната прокуратура

Бивш футболен съдия: Кой е служителят на НСО, замесен в инцидента със Соня Колтуклиева?

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Н а този етап лично аз виждам пропуски и очаквам оставки, ще поискам оставката на началника Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти по повод инцидента между НСО и журналиста Соня Колтуклиева.

Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото след сблъсъка със служител на НСО

Още вчера вечерта започна проверка в НСО, чакам първите резултати, чакам всеки момент доклада от началника на службата, посочи Йотова. По думите й трябва да се изяснят всички обстоятелства около този инцидент най-малко в две направления – по отношение охраната на председателя на Народното събрание и случилото се с журналиста Соня Колтуклиева.

Не може президент да иска оставка на председател на Народното събрание, така Йотова отговори на въпрос дали ще поиска и оставката на председателя на парламента Михаела Доцова.

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Коментарът си държавният глава направи преди да участва в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от Випуск „Априлски-2026“ със специалност „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили“ от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.