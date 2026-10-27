Мъж с нож заплаши лидера на израелската левица в изборния ден

Политическото напрежение в Израел ескалира в деня на изборите, след като мъж, въоръжен с нож, отправи заплахи към лидера на основната лява партия в страната. Инцидентът, довел до ареста на нападателя, повдига сериозни въпроси за сигурността на политическите фигури и влиянието на острата предизборна реторика.

Израелската полиция е задържала мъж, който се е приближил заплашително до Яир Голан, докато политикът е агитирал гражданите да гласуват в Тел Авив. Информацията беше потвърдена от неговата партия, съобщава БГНЕС.

Реакцията на Голан: Обвинения към реториката на Нетаняху

В отговор на нападението, Яир Голан зае твърда позиция, заявявайки, че подобни актове няма да го спрат. „Подстрекателството и насилието няма да ни сплашат“, категоричен бе той, цитиран от АФП.

Лидерът на левицата директно свърза инцидента с политическата атмосфера в страната, като хвърли вината върху „машината за отровна пропаганда“ на премиера Бенямин Нетаняху. Според Голан, острите нападки на Нетаняху срещу левицата по време на предизборната кампания допринасят за създаването на враждебна среда.