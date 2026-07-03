България

ГДБОП с акция във ВиК-Бургас - спецпроверка в централата

Изискани са документи, разследването е свързано с арест в Несебър

София-Никол Николова София-Никол Николова

Обновена преди 1 час / 3 юли 2026, 10:57
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С лужители на ГДБОП влязоха в централата на ВиК - Бургас малко преди 9 часа тази сутрин. По информация на NOVA спецакцията на антимафиотите е свързана с разследване, което се развива дни след зрелищния арест на ръководителя на подразделението в Несебър и касае обществена поръчка на стойност 1,5 млн. лева.

В следобедните часове бяха задържани повече от 10 души, включително изпълнителният директор Цветан Мирчев и неговият заместник, Пламена Жечева. Сред останалите хора в ареста са ръководители на регионални офиси на дружеството.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На място са извършени проверки и са изискани документи, които могат да имат отношение към случая. Към момента от ГДБОП и прокуратурата не съобщават официално подробности за обхвата на операцията, нито дали има нови задържани лица.

Шефове на ВиК са арестувани при акцията на полицията в Несебър

Проверяват се кабинети на ръководството. По информация на NOVA директорът на дружеството Цветан Мирчев не е бил в сградата.

Разследването продължава под надзора на държавното обвинение.

Арестуваните в Несебър взели подкуп за да пуснат водата на инвеститор

Припомняме, че Свилен Станчев беше задържан при специализирана операция на 26 юни, заедно с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК. Вторият задържан е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства.

Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.

Редактор: София-Никол Николова
Източник: NOVA    
ГДБОП ВиК - Бургас спецакция арест Несебър разследване подкуп корупция прокуратура Бургас
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