България

ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия

Фабриката е била с модерно оборудвана, шумоизолирана и снабдена с генератор за собствено производство на електричество

Николай Киров Николай Киров

1 юли 2026, 23:07
ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия
Източник: ГДБОП

Г ДБОП разкри работеща високотехнологична фабрика за производство на цигари на територията на бивш завод за целулоза в гр. Мизия, предаде Dariknews.bg.

Специализираната операция на антимафиотите е реализирана днес следобед след проведено съвместно международно разследване между Главната дирекция “Борба с организираната престъпност”, Бюрото за разследвания на Полша и OLAF.

Девет души са задържани - седем чужденци и двама български граждани.

Разкриха една от най-големите нелегални фабрики за цигари в България

Подробности за полицейската акция обяви заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов: „Интересното в случая е, че този път, благодарение на бързите действия на колегите, успяхме да задържим и работниците, които се опитваха да напуснат страната“, посочи той и допълни, че един от тях се издирва от 2022 .г за участие в работата на друга нелегална фабрика за производство на цигари.

Задържани са и два товарни автомобила, с които са били превозвани част от машините и оборудването. Открити са и големи количества цигари и материали за производството им.

Разбиха огромна фабрика за незаконни цигари до Перник

Фабриката е била с модерно оборудвана, шумоизолирана и снабдена с генератор за собствено производство на електричество, с обособени помещения за работниците.

Редактор: Николай Киров
Източник: Dariknews.bg    
ГДБОП нелегална фабрика за цигари
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Страшна буря с градушка и порой в София

Страшна буря с градушка и порой в София

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Силна буря с градушка удари и Петрич

Силна буря с градушка удари и Петрич

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Защо кучето ми повръща всяка сутрин

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 1 ден
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 1 ден
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 1 ден
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германия обвини украинец за взрива на „Северен поток“

Германия обвини украинец за взрива на „Северен поток“

Свят Преди 2 часа

Доказателствата, събрани срещу него, се описват като „неопровержими“

Влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг и развяха транспарант за мир

Влюбени се качиха на върха на Емпайър Стейт Билдинг и развяха транспарант за мир

Свят Преди 3 часа

Двамата са задържани, според полицейското управление на Ню Йорк

Голям пожар избухна близо до София

Голям пожар избухна близо до София

България Преди 6 часа

Горят халета за преработка на пластмаса

Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“

Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“

България Преди 6 часа

Цолов е излежал присъда от четири години в САЩ

И топлата вода поскъпва днес, ето с колко

И топлата вода поскъпва днес, ето с колко

България Преди 7 часа

<p>Съпругата на един от &bdquo;Калашниците&ldquo;: Ще ви приключим, ще ви убием</p>

Арестуваха съпругата на един от „Калашниците“ за побой над свидетел

България Преди 7 часа

Обвиняемата е заплашила свидетеля с думите: „Ще ви изселим от квартала, ще ви приключим, ще ви убием“

Тръмп: Преговорите с Иран минаха много добре

Тръмп: Преговорите с Иран минаха много добре

Свят Преди 7 часа

САЩ и Иран проведоха технически преговори в катарската столица Доха

Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер

Звездата от „Смъртоносно оръжие“ Дани Глоувър е с Алцхаймер

Свят Преди 7 часа

79-годишният актьор Дани Глоувър разкри в емоционално интервю, че страда от болестта на Алцхаймер. Звездата от „Смъртоносно оръжие“ сподели, че е научил диагнозата скоро след почетния си „Оскар“ и благодари на семейството си, което е неотлъчно до него

КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

България Преди 8 часа

В деня, в който КФН е взела решение за отнемането на лиценза, е постъпило уведомление, че има сключен договор за продажба на дружеството

Банките вече могат да начисляват такса за обмяна на левове

Банките вече могат да начисляват такса за обмяна на левове

Парите ни Преди 8 часа

Около 6% от парите все още са в икономиката

<p>Мелания Тръмп направи изненадващо публично изявление</p>

Мелания Тръмп подкрепи закон, ограничаващ транссексуалните атлетки

Свят Преди 8 часа

Първата дама Мелания Тръмп наруши мълчанието си с изненадваща позиция в социалните мрежи, подкрепяйки решението на Върховния съд на САЩ. Тя похвали магистратите за ограничаването на транссексуални жени в женските спортни състезания

Тежка катастрофа с жертва край Бургас

Тежка катастрофа с жертва край Бургас

България Преди 8 часа

Един от пострадалите е починал в болница "Бургасмед"

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Приключи първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, организирано от ЛЕВ ИНС

Любопитно Преди 9 часа

Над 70 училища участваха в първото Националното състезание по киберсигурност

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Космическо обещание: НАСА праща футболна топка на Луната, ако САЩ станат шампиони

Любопитно Преди 9 часа

Ръководителят на космическата агенция Джаред Айзъкман обеща да изстреля топка от Световното в Космоса при триумф на американците. Проектът предвижда ценният товар да бъде транспортиран до бъдещата лунна база заедно с научни роботи

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Разкриха коя е жената, чиито крака бяха откъснати при атентата срещу олигарх в Монако

Свят Преди 9 часа

Първоначалните съобщения сочеха, че втората жертва на експлозията е била съпругата на Ермолаев, 56-годишната Анна, майка на останалите му четири деца. Сега обаче стана ясно, че по време на експлозията в понеделник вечерта той всъщност е бил с дългогодишната си любовница Насобина, която живее в Лондон

НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли

НАП предупреждава за нова вълна от фалшиви имейли

Парите ни Преди 9 часа

Измамните съобщения обещават превод на пари и приканват потребителите да потвърдят данните си

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Пътуването от 135 до 50 килограма: Една история за воля, промяна и вътрешен баланс

Edna.bg

Днес принцеса Даяна щеше да навърши 65! Светът още не е спрял да я обича

Edna.bg

Гьозтепе започна подготовка за новия сезон

Gong.bg

НА ЖИВО: Белгия - Сенегал 0:1, гол на Диара

Gong.bg

Силна буря връхлетя София: Паднали дървета, градушка, наводнения и квартали без ток (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Голям пожар избухна в халета за преработка на пластмаса край „Люлин“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg