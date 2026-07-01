ГДБОП разби нелегална фабрика за цигари в Мизия

Г ДБОП разкри работеща високотехнологична фабрика за производство на цигари на територията на бивш завод за целулоза в гр. Мизия, предаде Dariknews.bg.

Специализираната операция на антимафиотите е реализирана днес следобед след проведено съвместно международно разследване между Главната дирекция “Борба с организираната престъпност”, Бюрото за разследвания на Полша и OLAF.

Девет души са задържани - седем чужденци и двама български граждани.

Разкриха една от най-големите нелегални фабрики за цигари в България

Подробности за полицейската акция обяви заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов: „Интересното в случая е, че този път, благодарение на бързите действия на колегите, успяхме да задържим и работниците, които се опитваха да напуснат страната“, посочи той и допълни, че един от тях се издирва от 2022 .г за участие в работата на друга нелегална фабрика за производство на цигари.

Задържани са и два товарни автомобила, с които са били превозвани част от машините и оборудването. Открити са и големи количества цигари и материали за производството им.

Разбиха огромна фабрика за незаконни цигари до Перник

Фабриката е била с модерно оборудвана, шумоизолирана и снабдена с генератор за собствено производство на електричество, с обособени помещения за работниците.