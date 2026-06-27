България

Шефове на ВиК са арестувани при акцията на полицията в Несебър

Двамата държавни служители са били задържани с белязаните пари

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юни 2026, 11:47
Шефове на ВиК са арестувани при акцията на полицията в Несебър
Източник: iStock/Guliver Images

П родължава разследването след вчерашната акция на полицията в Несебър. В петък бяха арестувани директорът и зам.-директорът на местното ВиК. Разследването е под надзора на Окръжната прокуратура в Бургас. 

Информацията за арестите в района на Несебър и Кошарица се появи първо в социалните мрежи. Там бяха публикувани кадри от полицейската акция. Тогава властите отказаха коментар.

По-късно стана ясно, че са задържани двама държавни служители, по неофициална информация - директорът и неговият заместник на клона на „Водоснабдяване и канализация“ в Несебър, информира NOVA.

Те са били задържани с голяма сума пари, която са поискали като подкуп от инвеститор в землището на село Кошарица, община Несебър, за да бъде присъединен негов обект към водопреносната мрежа. Отново по неофициална информация на инвеститора не му е било разрешено дори да подаде документи за присъединяване на обекта към мрежата, докато не даде сумата от 000 евро.

Двамата държавни служители са били задържани с белязаните пари

Очаква се днес, след приключване на процесуално-следствените действия, полицията и прокуратурата да излязат с официална информация.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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