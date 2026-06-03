ЕК ще публикува доклада си за свръхдефицита на България

Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

В сряда /3 юни/ Европейската комисия официално ще публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на Европейския семестър. С него се очаква България да стане 11-ата държава в ЕС, срещу която се задейства процедура по прекомерен дефицит (свръхдефицит).

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел

Процедурата предвижда засилен регулярен мониторинг от Брюксел, задължителни ограничителни мерки за свиване на разходите и потенциални финансови санкции, ако препоръките не бъдат изпълнени.

По предварителни данни на Евростат, бюджетният дефицит на България за 2025 г. е достигнал около 3,5% от БВП, което е над разрешения "Маастрихтски" таван от 3%. Държавният дълг обаче остава стабилен и далеч под лимита от 60% (около 29,9% от БВП). Пролетната прогноза на ЕК показва рискове дефицитът да продължи да расте през 2026 и 2027 г., ако не се предприемат спешни фискални корекции.

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

Премиерът Румен Радев вече обяви, че това е „тежко наследство“ от предишното управление.

"Балонът се спука. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме – популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж, защото някои се учиха за финансисти на наш гръб“.

Радев обвини предходните кабинети, че изкуствено са „коригирали“ баланса на хазната за 2025 г. чрез изтегляне на авансови данъци и междинни дивиденти от държавните фирми, оставяйки „дупка“ за настоящата 2026 година.

Идва ли тежко наказание за България? Сблъсък на мнения сред експертите след думите на Радев за „спукания балон“

По данни на финансовото министерство, рамката за 2025 г. е била изкуствено подобрена изтегляне на 363 млн. евро авансов корпоративен данък; изземване на 100% от текущата печалба на държавните дружества към средата на 2025 г. (общо 556,7 млн. евро) под формата на междинен дивидент. Очертава се тези средства да липсват в хазната за 2026 г.

Икономистите и работодателските организации като БСК и КРИБ предупреждават, че овладяването на дефицита ще изисква непопулярни мерки. Сред обсъжданите сценарии са замразяване на планирани увеличения на заплати в публичния сектор и пенсии; вдигане на данъци или свиване на административния апарат; ограничаване на държавните инвестиции и обществените поръчки.

Процедурата не отменя автоматично със задна дата оценките за готовността на България за еврозоната, тъй като те са правени на базата на по-ранни официални данни.

От ГЕРБ реагираха остро на изказванията на Радев, като коментираха, че процедурата по свръхдефицит касае не 2025, а 2026 година.

Теменужка Петкова от ГЕРБ обвини премиера в манипулация на фактите и опит да прехвърли отговорността за собствените си провали.

„Искам да отправя призив към премиера Румен Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации. Не е вярно, че сме манипулирали данните, за да влезе България в еврозоната. Изпълнението за предишния период е проверявано от НСИ и Евростат. Не е хубаво премиерът да оправдава своите бъдещи действия, свързани с бюджета за 2026 година, със стари въпроси.“

Бившият финансов министър Асен Василев отхвърли обвиненията срещу него, заявявайки, че влизането в рамките на 3% дефицит за 2026 г. е напълно реалистично предвид ръста на приходите. Той прехвърли отговорността за влошените финанси върху управлението на служебния кабинет на Росен Желязков и ГЕРБ.

А от „Възраждане“ напомниха, че са били против влизането ни в еврозоната и европейските фискални рамки.

„Ситуацията, в която се намираме ние, със съжаление ще го отбележа, е очаквана от „Възраждане“. Предупреждавахме, че влизането ни в еврозоната ще бъде изключително тежко и цената ще я платим всички ние като граждани“, коментира Цончо Ганев.