България

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

Премиерът Румен Радев обяви, че реалният дефицит е „доста над 3%“ и балонът се е спукал. Вижте какви ограничителни мерки и скрити рискове крие служебният контрол над държавния бюджет

29 май 2026, 10:36
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София
Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“
Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция
Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава
Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение

Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение
Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда

Времето се преобръща: От бури до над 30 градуса през уикенда
Разкриха наркобаза в кв.

Разкриха наркобаза в кв. "Бъкстон" в София

Е вропейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание.

По думите му процедурата означава, че дефицитът на страната е „доста над 3%“, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

„По изчисления и реални данни, предоставени на Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, въпреки че лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям“, каза премиерът.

Той определи ситуацията като „тежко наследство“, резултат от „безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.

Според Радев са били извършвани финансови манипулации, „декапитализация на държавните дружества“ и изтегляне на ликвидност от бизнеса чрез авансово събиране на данъци. Той заяви още, че държавните разходи са били увеличени чрез обществени поръчки на завишени цени.

„Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора са лъгали, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническия грабеж“, посочи министър-председателят.

Радев заяви, че правителството ще направи всичко възможно през следващите години бюджетът да бъде върнат „в нормални рамки“. Той добави, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата. 

„Това никак няма да е лесно“, каза още премиерът.

Какво всъщност означава „процедура по прекомерен дефицит“?

Накратко, това е „глоба и червен картон“ от Брюксел за държавните финанси. Европейската комисия задейства тази процедура, когато една държава харчи много повече, отколкото печели. Правилото в Европейския съюз е абсолютно категорично: разликата между приходите и разходите в бюджета (дефицитът) не трябва да надхвърля 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП).

Тъй като реалните данни показват, че България е преминала тази граница, ЕК ни поставя под строг финансово-коригиращ режим. Представете си го така: държавата е като семейство, което е излъгало банката за доходите си, за да вземе голям кредит. Сега обаче истината излиза наяве, банката разбира, че харчим твърде много, и ни налага служебен контрол над семейния бюджет.

Стартиране на процедура при прекомерен дефицит

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) следва поетапна процедура, която е подробно описана в член 126 от Договора. 

Тази процедура започва с държава членка:

  • или са нарушили, или са в риск от нарушен прагът на дефицита от 3% от БВП
  • или ниво на държавен дълг над 60% от БВП, което не намалява със задоволителни темпове. При определянето дали числено нарушение следва да доведе до започване на процедура при прекомерен дефицит, законодателството уточнява как трябва да се вземат предвид всички съответни фактори.

Какво следва оттук нататък за България?

Брюксел поема контрола над портфейла ни: Като страна членка на еврозоната, изискванията към нас вече са двойно по-строги. Правителството няма да може само да решава как да харчи парите от данъци. Европейската комисия ще ни диктува конкретни мерки и срокове за „затягане на коланите“, а финансовото ни министерство ще трябва редовно да докладва за прогреса.

Край на бюджетните подаръци: За да се свали дефицитът спешно под 3%, държавата ще бъде принудена да ограничи разходите си. Това означава, че политиците няма да имат право на предизборни обещания за мащабни социални плащания, вдигане на заплати или скъпи проекти, за които няма реално събрани пари в хазната.

Реална заплаха от финансови санкции и замразяване на еврофондове: Правилата на еврозоната предвиждат сериозни последствия за държавите, които нарушават финансовата дисциплина. Ако не коригираме дефицита си бързо, ЕС може да замрази милиарди евро по европейските програми или да наложи директни, солени глоби на страната ни.

Как това ще се отрази на обикновения потребител?

Натиск върху данъците и доходите: За да напълни дупката в бюджета и да свали дефицита, следващото редовно правителство ще бъде изправено пред много тежък избор – или да увеличи някои данъци и акцизи (за да събере повече пари), или драстично да съкрати разходите за ремонти, инфраструктура и администрация.

Удар по авторитета ни в еврозоната: Едва влезли в клуба на богатите, България веднага се превръща в „проблемно дете“ заради финансови манипулации. Това може да намали доверието на чуждестранните инвеститори в българската икономика.

Източник: БТА, Николета Василева/economy-finance.ec.europa.eu    
България Европейска комисия процедура по прекомерен дефицит държавен бюджет финансова дисциплина Румен Радев еврозона икономика бюджетен дефицит еврофондове
Последвайте ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

Баща и син от Великобритания поставиха три световни рекорда с околосветско пътешествие с велосипеди

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

„Беше луд в леглото“: Мадона посочи Джон Ф. Кенеди-младши за най-добрия си любовник

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Със слушалки и покрити очи: Украинска гимнастичка отказа да чуе руския химн във Варна

България Преди 26 минути

По време на награждаването златните медалистки от Русия и Беларус бяха посрещнати с демонстративно запушване на уши от страна на състезателките на Украйна.

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

САЩ нарушават вековен закон, за да отпечатат банкнота от $250 с лика на Тръмп?

Свят Преди 29 минути

,

Находка на 121 млн. години: Учени откриха птица, ухажвала партньори с гигантски шлейф от пера

Любопитно Преди 48 минути

Учените смятат, че екземплярът е бил мъжки, тъй като в днешно време дългите декоративни опашни пера обикновено принадлежат на мъжките птици

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Шокиращата причина, поради която принцеса Даяна и Сара Фъргюсън се скараха завинаги

Любопитно Преди 54 минути

Автобиография от 1996 г. и страх от предателство слагат край на близкото приятелство между принцеса Даяна и Сара Фъргюсън. Кралският експерт Андрю Лоуни разкрива истинските причини за разрива между двете снахи, който така и не бива изгладен

,

Съдят германка, набирала средства за задържани екстремисти от "Ислямска държава"

Свят Преди 1 час

Твърди се, че в продължение на пет години тя е събрала близо 14 000 евро чрез различни онлайн платформи

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Букурещ обвини Москва в "сериозна и безотговорна ескалация"

Свят Преди 1 час

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, в близост до границата с Украйна, и рани двама души

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

От мистерия до медицина: Как науката разкрива тайните на акупунктурата

Любопитно Преди 1 час

Акупунктурата – практика, вкоренена в Традиционната китайска медицина (ТКМ), дълго време заемаше сивата зона между медицината и мистерият

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

Омбудсманът отново настоя за спешни промени във ВиК сектора

България Преди 1 час

„Подобрение няма, но трайно увеличение на цените има“, заяви Велислава Делчева

Снимката е илюстративна

„Те ходят сред нас“: Белият дом пусна сайта Aliens.gov, но истината се оказа друга

Свят Преди 1 час

Белият дом представи в четвъртък „Aliens.gov“ – нов, ироничен уебсайт, фокусиран върху данни за арести на нелегални мигранти, а не върху разкрития за НЛО

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Технологии Преди 1 час

Хардуерът поскъпва осезаемо през последните месеци поради множество фактори. Освен това Apple изненадващо навлезе в средния клас с MacBook Neo и промени очакванията от тези устройства. Сега погледите са към началния сегмент, който има нужда от помощ

Урсула фон дер Лайен

„Агресията на Русия прекрачи нова граница” - Фон дер Лайен коментира дрона в Румъния

Свят Преди 1 час

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Рекорден демографски срив в Япония, населението спадна с 2,5 % за пет години

Свят Преди 1 час

Населението на четвъртата икономика в света е спаднало до 123 милиона души през 2025 г., според предварителни данни от преброяването

.

Прокуратурата в Чикаго разплете мистерията около жената, съдила Тръмп

Свят Преди 1 час

Тръмп е отрекъл всички обвинения и все още води съдебни битки с Каръл

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Свят Преди 1 час

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Свят Преди 1 час

Инцидентът отново поставя под въпрос сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна

Здравни работници на „Лекари без граници“, носещи предпазни средства, преминават в ограничена зона извън изолационно отделение в болницата за многопрофилни случаи в Монгбвалу по време на дейности по превенция и реагиране на ебола на 26 май 2026 г. в Монгбвалу, Демократична република Конго.

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Барбра Стрейзънд разчувства Кан с откровен разказ за битките си в Холивуд

Edna.bg

Ирена Милянкова „лекува" стреса с йога у дома, свали 4 кг.

Edna.bg

Кристиано Роналдо остана без треньор в Ал Насър

Gong.bg

Падна още една пречка по пътя на Жозе Моуриньо към "Бернабеу"

Gong.bg

Румен Радев: ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит, възможни са санкции

Nova.bg

Незаконна сеч и фалшифициране на документи: Какво разследват по казуса с “незаконния град”

Nova.bg