ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

Е вропейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание.

По думите му процедурата означава, че дефицитът на страната е „доста над 3%“, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

„По изчисления и реални данни, предоставени на Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, въпреки че лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям“, каза премиерът.

Той определи ситуацията като „тежко наследство“, резултат от „безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.

Според Радев са били извършвани финансови манипулации, „декапитализация на държавните дружества“ и изтегляне на ликвидност от бизнеса чрез авансово събиране на данъци. Той заяви още, че държавните разходи са били увеличени чрез обществени поръчки на завишени цени.

„Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора са лъгали, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническия грабеж“, посочи министър-председателят.

Радев заяви, че правителството ще направи всичко възможно през следващите години бюджетът да бъде върнат „в нормални рамки“. Той добави, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата.

„Това никак няма да е лесно“, каза още премиерът.

Какво всъщност означава „процедура по прекомерен дефицит“?

Накратко, това е „глоба и червен картон“ от Брюксел за държавните финанси. Европейската комисия задейства тази процедура, когато една държава харчи много повече, отколкото печели. Правилото в Европейския съюз е абсолютно категорично: разликата между приходите и разходите в бюджета (дефицитът) не трябва да надхвърля 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП).

Тъй като реалните данни показват, че България е преминала тази граница, ЕК ни поставя под строг финансово-коригиращ режим. Представете си го така: държавата е като семейство, което е излъгало банката за доходите си, за да вземе голям кредит. Сега обаче истината излиза наяве, банката разбира, че харчим твърде много, и ни налага служебен контрол над семейния бюджет.

Стартиране на процедура при прекомерен дефицит

Процедурата при прекомерен дефицит (ППД) следва поетапна процедура, която е подробно описана в член 126 от Договора.

Тази процедура започва с държава членка:

или са нарушили, или са в риск от нарушен прагът на дефицита от 3% от БВП

или ниво на държавен дълг над 60% от БВП, което не намалява със задоволителни темпове. При определянето дали числено нарушение следва да доведе до започване на процедура при прекомерен дефицит, законодателството уточнява как трябва да се вземат предвид всички съответни фактори.

Какво следва оттук нататък за България?

Брюксел поема контрола над портфейла ни: Като страна членка на еврозоната, изискванията към нас вече са двойно по-строги. Правителството няма да може само да решава как да харчи парите от данъци. Европейската комисия ще ни диктува конкретни мерки и срокове за „затягане на коланите“, а финансовото ни министерство ще трябва редовно да докладва за прогреса.

Край на бюджетните подаръци: За да се свали дефицитът спешно под 3%, държавата ще бъде принудена да ограничи разходите си. Това означава, че политиците няма да имат право на предизборни обещания за мащабни социални плащания, вдигане на заплати или скъпи проекти, за които няма реално събрани пари в хазната.

Реална заплаха от финансови санкции и замразяване на еврофондове: Правилата на еврозоната предвиждат сериозни последствия за държавите, които нарушават финансовата дисциплина. Ако не коригираме дефицита си бързо, ЕС може да замрази милиарди евро по европейските програми или да наложи директни, солени глоби на страната ни.

Как това ще се отрази на обикновения потребител?

Натиск върху данъците и доходите: За да напълни дупката в бюджета и да свали дефицита, следващото редовно правителство ще бъде изправено пред много тежък избор – или да увеличи някои данъци и акцизи (за да събере повече пари), или драстично да съкрати разходите за ремонти, инфраструктура и администрация.

Удар по авторитета ни в еврозоната: Едва влезли в клуба на богатите, България веднага се превръща в „проблемно дете“ заради финансови манипулации. Това може да намали доверието на чуждестранните инвеститори в българската икономика.