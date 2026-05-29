Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

Обновена преди 45 минути / 29 май 2026, 11:48
Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино" - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция
ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон" от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни
Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София
Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино"
Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция
Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение

И скам да отправя призив, премиерът Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени факти и на определени данни. Проблемът с процедурата по свръхдефицит не касае 2025 година, а 2026 година. Това заяви депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС и бивш финансов министър в кабинета „Желязков“ Теменужка Петкова.

Минути по-рано, в началото на днешното заседание на Министерски съвет министър-председателят съобщи, че има информация, че на 3 юни Европейската комисия (ЕК) започва процедура по прекомерен дефицит срещу България и предупреди за възможни санкции. 

Теменужка Петкова подчерта, че не е била дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 г. и поради тази причина Министерство на финансите (МФ) не е могло да предостави т.нар. доклад за напредъка по националния фискално-структурен план.

По думите ѝ разходите, които служебното правителство е извършило впоследствие, са били в много сериозни размери и всичко това е довело до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2026 г.

„За 2025 г. данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3,5%. Така че това е дефицитът за 2025 г.“, каза тя.

Бившият финансов министър напомни, че България, с още други 15 държави членки на Европейския съюз (ЕС), се ползва от дерогацията за увеличените разходи за отбрана и прилагайки тази дерогация за разходите за отбрана за 2025 г., страната ни ще спази изискванията на Маастрихтските критерии за дефицит от 3%.

„Не е хубаво премиерът Радев да започва своя път в изпълнителната власт с откровени лъжи“, заяви още Петкова и категорично отхвърли твърденията на Радев, че данните за влизането на България в еврозоната са манипулирани.

"ГЕРБ ще подкрепи всяка смислена мярка за ограничаване на дефицита, ако управляващите предложат структурни реформи. Рискът от свръхдефицит е свързан с липсата на бюджет за 2026 г., а не с изпълнението на бюджета за 2025 г.", заяви от своя страна Владислав Горанов.

Според "Демократична България" страната не трябва да отговаря на финансовите проблеми с нов дълг, а с ограничаване на разходите и структурни промени."Обществото очаква от новото управление конкретни мерки за ограничаване на разходите и балансиране на бюджета, а не оправдания за теглене на нов огромен дълг", коментира председателят на парламентарната група Ивайло Мирчев.

От формацията посочиха, че вече са внесли пакет от т.нар. десни мерки, които според тях могат да извадят страната от риска от свръхдефицит. Депутатът Иван Иванов изброи част от предложенията за десни реформи: поетапно освобождаване на пенсионерите от системата на МВР, държавните служители сами да плащат осигуровките си, както и мащабна административна реформа и изграждане на електронна администрация.

"Изходът не е в нов дълг, а в реалистичен бюджет за 2026 г. с 3% дефицит, основан на коректни разходи и приходи, при които няма да се удрят гражданите и бизнесът", каза председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

От "Възраждане" обвиниха управляващите, че България е влязла в еврозоната на база фалшиви данни за бюджетния дефицит. Заместник-председателят на парламента Цончо Ганев заяви, че партията е предупреждавала за риск от свръхдефицит и дългова спирала, а президентът Румен Радев едва сега констатира проблемите, за които е бил предупреден още по време на консултациите при него.

"Страната е изправена пред изключително тежка ситуация, а правителството продължава да увеличава дълга вместо да ограничава разходите", смята Ганев.

 

Източник: БГНЕС    
