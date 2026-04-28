Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Очакванията обаче са още в първите дни да настъпят промени в състава на парламентарните групи

28 април 2026, 12:30
Н овите политически формации в Народно събрание проведоха първата си работна среща преди официалния старт на новия парламент.

Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание

В рамките на подготовката за началото на работата беше извършено и разпределението на местата на народните представители в пленарната зала.

Очакванията обаче са още в първите дни да настъпят промени в състава на парламентарните групи.

Причината е, че част от избраните депутати от „Прогресивна България“ вероятно ще се откажат от местата си, за да заемат позиции в бъдещото правителство. Това ще наложи влизането на следващите кандидати от листите.

Развитието идва на фона на очакванията за съставяне на 107-ото правителство на България, като разговорите между политическите сили продължават.

Сред основните приоритети пред бъдещото мнозинство ще бъде изготвянето и приемането на редовен държавен бюджет. Темата беше поставена както от Илияна Йотова, така и от представители на „Прогресивна България“.

В момента страната продължава да функционира без нов приет бюджет, като вече четвърти месец се работи с финансовата рамка от предходната година. Това поставя редица предизвикателства пред управлението на публичните финанси и ограничaва възможностите за нови политики.

От КНСБ призоваха за внимателен подход при планирането на разходите. Според синдикатите, ако се налагат ограничения, те трябва да засегнат капиталовите разходи, а не средствата за социална политика.

„Трябва да се внимава с разходите и ако трябва да се реже някъде, то не може да бъде от социалните разходи, а от капиталовите“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на NOVA.

България премина през продължителен период на политическа нестабилност, белязан от чести избори и трудности при съставянето на редовно правителство. Това доведе и до забавяне в приемането на ключови закони, включително държавния бюджет.

Работата с удължен бюджет от предходната година е временна мярка, която позволява на държавата да функционира, но ограничава възможностите за нови разходи и реформи. Липсата на актуализирана финансова рамка създава несигурност както за бизнеса, така и за социалните системи.

В този контекст съставянето на стабилно правителство и приемането на нов бюджет се разглеждат като ключови стъпки за нормализиране на политическата и икономическата среда в страната.

Източник: NOVA    
22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Свят Преди 7 минути

"Иранците очевидно са по-силни от очакваното", заяви той

Свят Преди 14 минути

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

Любопитно Преди 27 минути

Британската соул звезда Оливия Дийн доминира сцената през 2026 г. с милиарди стриймове, награда Грами за нов артист и разпродадено турне, превръщайки албума „The Art of Loving“ и хита „Man I Need“ в глобални феномени на съвременната поп култура

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Свят Преди 46 минути

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

България Преди 50 минути

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Любопитно Преди 52 минути

Свят Преди 52 минути

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Свят Преди 53 минути

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

България Преди 54 минути

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

България Преди 1 час

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

,

Свят Преди 1 час

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

България Преди 1 час

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

България Преди 1 час

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата

България Преди 1 час

Причината - подозрения за извършено убийство

Любопитно Преди 1 час

Ученическият клуб MoneyMinds с нова инициатива за избор на образование, успешна кариера и развитие на ключови умения

Технологии Преди 2 часа

Според европейските институции операционната система дава приоритет на Gemini над останалите платформи, но интернет гигантът е на обратното мнение и смята, че подобен ход ще бъде безпричинно вмешателство в развитието на платформата

