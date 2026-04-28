Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Н овите политически формации в Народно събрание проведоха първата си работна среща преди официалния старт на новия парламент.
Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание
В рамките на подготовката за началото на работата беше извършено и разпределението на местата на народните представители в пленарната зала.
Очакванията обаче са още в първите дни да настъпят промени в състава на парламентарните групи.
Причината е, че част от избраните депутати от „Прогресивна България“ вероятно ще се откажат от местата си, за да заемат позиции в бъдещото правителство. Това ще наложи влизането на следващите кандидати от листите.
Развитието идва на фона на очакванията за съставяне на 107-ото правителство на България, като разговорите между политическите сили продължават.
От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии
Сред основните приоритети пред бъдещото мнозинство ще бъде изготвянето и приемането на редовен държавен бюджет. Темата беше поставена както от Илияна Йотова, така и от представители на „Прогресивна България“.
В момента страната продължава да функционира без нов приет бюджет, като вече четвърти месец се работи с финансовата рамка от предходната година. Това поставя редица предизвикателства пред управлението на публичните финанси и ограничaва възможностите за нови политики.
От КНСБ призоваха за внимателен подход при планирането на разходите. Според синдикатите, ако се налагат ограничения, те трябва да засегнат капиталовите разходи, а не средствата за социална политика.
„Трябва да се внимава с разходите и ако трябва да се реже някъде, то не може да бъде от социалните разходи, а от капиталовите“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на NOVA.
България премина през продължителен период на политическа нестабилност, белязан от чести избори и трудности при съставянето на редовно правителство. Това доведе и до забавяне в приемането на ключови закони, включително държавния бюджет.
Работата с удължен бюджет от предходната година е временна мярка, която позволява на държавата да функционира, но ограничава възможностите за нови разходи и реформи. Липсата на актуализирана финансова рамка създава несигурност както за бизнеса, така и за социалните системи.
В този контекст съставянето на стабилно правителство и приемането на нов бюджет се разглеждат като ключови стъпки за нормализиране на политическата и икономическата среда в страната.