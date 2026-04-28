Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Лекари спасиха две жени с автоимунен енцефалит след рядко усложнение от тумор

Прокуратурата е започнала проверка срещу бившия шеф на ВАС

Броени дни преди началото на най-грандиозното спортно събитие у нас - Джиро д’Италия

Недоволен работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Онкоболни сигнализират за дискриминация заради отказ от финансиране на ключови изследвания

Нови правила на пътя: Връщат книжката след алкохол и наркотици само с изпит и психотест

Отборът на шампионите: Кои са златните имена на България, които станаха депутати?

Н овите политически формации в Народно събрание проведоха първата си работна среща преди официалния старт на новия парламент.

Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание

В рамките на подготовката за началото на работата беше извършено и разпределението на местата на народните представители в пленарната зала.

Очакванията обаче са още в първите дни да настъпят промени в състава на парламентарните групи.

Причината е, че част от избраните депутати от „Прогресивна България“ вероятно ще се откажат от местата си, за да заемат позиции в бъдещото правителство. Това ще наложи влизането на следващите кандидати от листите.

Развитието идва на фона на очакванията за съставяне на 107-ото правителство на България, като разговорите между политическите сили продължават.

От 1 до 34: Жените в новия парламент – пълна статистика по партии

Сред основните приоритети пред бъдещото мнозинство ще бъде изготвянето и приемането на редовен държавен бюджет. Темата беше поставена както от Илияна Йотова, така и от представители на „Прогресивна България“.

В момента страната продължава да функционира без нов приет бюджет, като вече четвърти месец се работи с финансовата рамка от предходната година. Това поставя редица предизвикателства пред управлението на публичните финанси и ограничaва възможностите за нови политики.

От КНСБ призоваха за внимателен подход при планирането на разходите. Според синдикатите, ако се налагат ограничения, те трябва да засегнат капиталовите разходи, а не средствата за социална политика.

„Трябва да се внимава с разходите и ако трябва да се реже някъде, то не може да бъде от социалните разходи, а от капиталовите“, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров в ефира на NOVA.

България премина през продължителен период на политическа нестабилност, белязан от чести избори и трудности при съставянето на редовно правителство. Това доведе и до забавяне в приемането на ключови закони, включително държавния бюджет.

Работата с удължен бюджет от предходната година е временна мярка, която позволява на държавата да функционира, но ограничава възможностите за нови разходи и реформи. Липсата на актуализирана финансова рамка създава несигурност както за бизнеса, така и за социалните системи.

В този контекст съставянето на стабилно правителство и приемането на нов бюджет се разглеждат като ключови стъпки за нормализиране на политическата и икономическата среда в страната.