Президентът Йотова подписа указа за свикване на Народното събрание

Д ържавният глава Илияна Йотова подписа указ, с който свиква на първо заседание новоизбраното 52-ро Народно събрание в 10.00 часа на 30 април 2026 г. Указът е на основание чл. 75 от Конституцията. Това съобщиха от пресцентъра на президентството.

В рамките на първото заседание президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Президентът Йотова обяви кога свиква Народното събрание

Решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) за обявяване на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание и решение за обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в новия парламент бяха обнародвани в днешния брой 39 на „Държавен вестник“.

В Народното събрание ще влязат пет формации, а тази на „Прогресивна България” е с мнозинство от 131 народни представители.

Веднага след като бъде избран председател на парламента и бъдат съставени групите в него, президентът ще проведе консултации с партиите.

След това ще бъде връчен и първият мандат за съставяне на редовно правителство. Той е за коалицията на Румен Радев.

Съгласно Конституцията,

държавният глава ще даде срок на първата политическа сила да предложи състав на Министерски съвет. Ако в рамките на определения период не бъде постигнато съгласие за правителство, мандатът ще бъде върнат неизпълнен.

При такъв сценарий президентът ще връчи втория проучвателен мандат на следващата по численост парламентарна група. В случай че и той не доведе до съставяне на кабинет, третият мандат ще бъде предоставен на избрана от държавния глава формация.

Ако и трите опита се окажат неуспешни, Конституцията предвижда разпускане на Народното събрание и насрочване на нови предсрочни парламентарни избори.

Междувременно политическите сили вече заявиха готовност за диалог, като основен акцент в разговорите се очаква да бъдат приоритетите в управлението и възможностите за формиране на стабилно парламентарно мнозинство.