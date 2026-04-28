От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

Той е служил при шестима премиери, ръководил е най-секретните структури и преподава инженерни науки – днес съдбата му отреди ролята на доайен в един от най-предизвикателните парламенти

28 април 2026, 11:15
В четвъртък, точно в 10:00 часа, очите на цяла България ще бъдат вперени в трибуната на Народното събрание. По традиция първият парламентарен звънец на 52-рия законодателен орган ще бъде ударен от най-възрастния народен представител. Този път съдбата е отредила честта на един човек, чиято биография прилича на учебник по съвременна история на службите за сигурност – професор и о.р. генерал-лейтенант Румен Миланов.

На 14 май, съвсем скоро след откриването, той ще навърши 78 години. И макар да сме го виждали на върха на най-мощните структури в държавата, Миланов влиза в парламента за първи път като депутат.

Румен Миланов оглави БОРКОР

Профил и публично поведение​

В публичното пространство Румен Миланов е известен с пестеливите си изяви и отсъствие от активния политически дебат в телевизионните студия и социалните мрежи. Въпреки значителната си експертиза в областите на националната сигурност и инженерните науки, той поддържа нисък публичен профил, отдавайки предимство на оперативната и академична работа пред изграждането на медиен имидж. В свои редки коментари самият той подчертава необходимостта от умереност и професионална дистанция при заемането на високи държавни постове.

Пътят от КАТ до антимафиот №1

Кариерата му започва по необичаен за висш полицай начин. Завършил „Пътно строителство“ в УАСГ (тогава ВИАС) през 1975 г., той постъпва в МВР в служба КАТ. По онова време „Пътна полиция“ не е само орган за глоби, а аналитичен център от инженери и архитекти, които проектират кръстовища и светофарни уредби.

1993 г.: Става началник на „Пътна полиция“ след конкурс.

1997 г.: Специализира в легендарния Скотланд Ярд.

2000 г.: Поема ръководството на НСБОП (днешната ГДБОП). Като „антимафиот №1“ той получава званието генерал-майор.

2006 г.: Става титуляр начело на Националната служба за охрана (НСО), където достига до генерал-лейтенант.

Интересен факт е, че Миланов успява да запази доверието на изпълнителната власт при коренно различни правителства – от Любен Беров и Иван Костов до Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев. През 2007 г. президентът Георги Първанов го отличава с орден „За военна заслуга“ първа степен с мечове.

Антимафиот №1 овакантява поста заради навършване на пенсионна възраст, реши правителството

Съдебната „активизация“ през 2012 г.

Опитът на Румен Миланов в изпълнителната власт претърпява рязка промяна през пролетта на 2012 г. На 23 април тогавашният премиер Бойко Борисов го освобождава от постовете съветник в политическия кабинет и секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Официалният мотив е пренасочването му към антикорупционното звено БОРКОР с цел „активизиране на работата“. Епизодът обаче приключва в рамките на едва 24 часа, когато на 24 април Миланов е освободен и от ръководния пост в центъра.

След тези събития той се оттегля от активната държавна администрация за период от 14 години. През това време Миланов се фокусира върху академична кариера в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Там той се утвърждава като професор в катедра „Пътища и транспортни съоръжения“, преподавайки в същото висше учебно заведение, което завършва през 1975 г.

Завръщането: Дълг към държавността

Макар години наред да отказва покани за завръщане в политиката, през 2026 г. той приема предизвикателството да оглави листата на „Прогресивна България“ за София област. Самият той признава, че се е колебал дълго, но е приел заради чувството за дълг към държавността.

„В цялата си кариера съм подал само две документчета“, споделя генералът – молбата за постъпване в МВР през 1975 г. и участието в конкурса през 1993 г. Във всички останали случаи задачите са му били възлагани, а той ги е поемал с доза здравословна резервираност дали ще се справи.

Първият звънец

В четвъртък Румен Миланов ще поеме управлението на първото заседание на 52-рото Народно събрание в качеството си на най-възрастен народен представител. Колеги и експерти от сектора за сигурност определят избора му за доайен като знаков, предвид неговия експертен профил и административен опит. Самият Миланов дефинира предстоящата процедура не като личен успех, а като отговорност към държавността и пореден професионален ангажимент.

Източник: БТА, БНТ, УАСГ, Държавен вестник    
Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Audi обнови Q4 e-tron с нов интериор, още технологии, по-бързо зареждане и до 592 км пробег

Audi обнови Q4 e-tron с нов интериор, още технологии, по-бързо зареждане и до 592 км пробег

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

"Черен дъжд" над Туапсе след нов удар по руската петролна инфраструктура

Свят Преди 12 минути

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

„Зомби червей“ беше размразен след 24 000 години и започна да се размножава

Любопитно Преди 20 минути

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

<p>Иран с остро послание към САЩ: Откажете се от незаконните и неразумни искания</p>

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Свят Преди 44 минути

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

Поклонението пред Михаил Заимов ще бъде на 29 април

България Преди 48 минути

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Gong.bg разширява дигиталното си присъствие с нов интерактивен канал

Любопитно Преди 50 минути

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Руска суперяхта премина през Ормузкия проток въпреки блокадата

Свят Преди 50 минути

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

Джими Кимъл

След шегата за „вдовица“: Джими Кимъл отказва да се извини на Мелания Тръмп

Свят Преди 51 минути

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

Фатален сблъсък край Пловдив: Млад мъж загина при катастрофа с трактор

България Преди 52 минути

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

5-годишно момче пострада при катастрофа в Казанлък, в болница е

5-годишно момче пострада при катастрофа в Казанлък, в болница е

България Преди 58 минути

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

,

Започна процесът срещу младежа, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 1 час

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА

Българските „очи“ на Луната: Как д-р Петко Динев покори НАСА

България Преди 1 час

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

Янкулов: Сарафов се оттегли след политическо преформатиране, законът беше игнориран

Янкулов: Сарафов се оттегли след политическо преформатиране, законът беше игнориран

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието посочи, че екипът му ще внесе законопроект за нова процедура за избор на състав на ВСС

<p>Кандев: Камионът при инцидента в тунел &quot;Витиня&quot; е бил технически изправен</p>

Кандев: Камионът при инцидента в тунел "Витиня" е бил технически изправен, показва експертиза

България Преди 1 час

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата

.

Нови правила на пътя: Връщат книжката след алкохол и наркотици само с изпит и психотест

България Преди 1 час

МВР предлага нови курсове и психологическа оценка за нарушителите на пътя, но експерти предупреждават: „Мярката и сега съществува в закона, но не се прилага“

Анна Бодакова

Тя разби стереотипите: Анна Бодакова – новият феномен в 52-ия парламент

България Преди 1 час

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

Ексхумират тялото на мъжа, чиито останки бяха открити в къща в Камено

България Преди 1 час

Причината - подозрения за извършено убийство

Всичко от днес

От мрежата

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Ал Пачино показа как се празнува на 86 – танци, настроение и сладка изненада

Edna.bg

След 5 години и загубата на ръката си, Иво Карамански се връща към музиката

Edna.bg

Добрите новини от Левски нямат край

Gong.bg

Фенове на Славия отговориха на Венци Стефанов

Gong.bg

Работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Nova.bg

След стрелбата във Вашингтон: Повдигнаха три обвинения на извършителя, предстоят още

Nova.bg