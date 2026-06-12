Свят

Масова стрелба в САЩ, стрелецът и полицията продължават престрелката

Към момента има 11 известни простреляни, като един е загинал

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 19:35
Масова стрелба в САЩ, стрелецът и полицията продължават престрелката
Източник: iStock/GettyImages

Т ексаската полиция е „в конфликт със заподозрян“ след „инцидент със стрелец“ в петък сутринта, съобщи полицейското управление на Мидланд, цитирано от Си Ен Ен.

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„Към момента има 11 известни простреляни“, каза кметът Лори Блонг на пресконференция в петък и добави: „Има поне един прострелян, който е починал на място.“

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Служителите са чули стрелба от сграда в блок 4600 на „Уест Уолстрийт“ и „са работили бързо, за да обезопасят и разчистят района“, каза началникът на полицията Грег Сноу и подчерта, че „усилията за безопасно разрешаване на конфликта със стрелеца продължават.“

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Тексас стрелба полиция Мидланд
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