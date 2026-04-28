България

Тя разби стереотипите: Анна Бодакова – новият феномен в 52-ия парламент

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка

28 април 2026, 11:12
К огато на 30 април 52-рото Народно събрание отвори врати, в пленарната зала ще влезе едно ново лице, което вече предизвика вълна от разговори, спорове и високи очаквания.

На 23 години Анна Бодакова не само се превърна в най-младия депутат в новия парламент, но и доказа, че гласоподавателите са готови да подкрепят промяната, когато видят зад нея ясна визия и подготовка.

Представителката на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в 24-ти многомандатен избирателен район (МИР) в София влиза в политиката като лидер, спечелил доверието на хората с личен избор.

Феноменът на преференциите: Как 23-годишният социолог изпревари водача на листата

В политиката често се казва, че партийните лидери редят листите, но в 24-ти МИР избирателите решиха друго. Резултатите от изборите разказаха историята на едно убедително доверие – Анна Бодакова събра 6837 преференциални гласа, с което успя да изпревари дори водача на листата на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

Този висок вот не е случаен, а е ясен сигнал, че обществото оценява не само партийната принадлежност, но и конкретната личност, нейната активност и послания.

Биография, изградена върху интелектуални ценности и реален опит

Анна Бодакова стъпва в политиката със солидна академична подготовка. Тя е бакалавър по социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Нейният произход често става тема на спекулации. Дъщеря на покойния поет и журналист Марин Бодаков и преводача и издател Зорница Христова, тя носи интелектуалния багаж на семейство, за което общественият интерес е бил водещ през целия им живот.

Въпреки опитите на опонентите да я представят като дете на „елита“, самата Бодакова натрупва своя опит в „кухнята“ на държавата. Тя работи като парламентарен сътрудник по култура и културни политики в Народното събрание в рамките на три години, това ѝ дава предимството да познава процедурите и капаните на законодателния процес далеч преди да положи клетва като депутат.

Преди това е трупала опит в общинското предприятие „Туризъм“, а като лектор в академията SmartScroll се занимава с теми като онлайн безопасността на децата.

Политическият приоритет: Модерна дясна социална политика и прозрачност

Позициите на Бодакова са категорични и насочени към изграждането на работеща държава. Тя открито се обявява против модела „Пеевски-Борисов“ и вижда протестите от края на 2025 г. не като просто събитие в биографията си, а като масова заявка за рестарт на институциите.

В свои изказвания тя подчертава, че политиката за нея не е конфликт между поколенията, а сблъсък на визии за управление. Тя се стреми към модерна дясна социална политика, която не се изразява в подаяния, а в създаване на среда, в която гражданите и бизнесът могат да просперират чрез собствен труд и инициатива.

Сред ключовите ѝ приоритети е културата. Според Бодакова секторът трябва да спре да бъде разглеждан като „бедния роднина“ на бюджета, на когото се дават пари от жал. Тя настоява за инвестиции, които признават културата като идентичност и икономически ресурс. Паралелно с това, тя е амбицирана да работи за дигитализация на публичните услуги, намаляване на административната тежест и радикална прозрачност.

Изпитанието на публичното внимание: Справяне с хейта и сексизма

Влизането на млада жена в „мъжкия свят“ на българската политика неизбежно носи със себе си и тъмната страна на публичността. Бодакова стана мишена в социалните мрежи на вълна от сексистки коментари, опити за дискредитиране заради възрастта ѝ и етикети, целящи да омаловажат нейните постижения.

Коментари като „момиченце, което се е запътило към парламента“ станаха част от ежедневието ѝ в социалните мрежи. Тя обаче отказва да влезе в ролята на жертва. Бодакова съзнава, че този път е утъпкан от хора като Лена Бориславова, които вече са преминали през огъня на публичните атаки.

„Не искам да бъда съдена по ЕГН-то, а по подготовката ми“, категорична е тя. Анна Бодакова влиза в 52-рото Народно събрание с енергията на поколението Z и с ясна заявка – че времето на задкулисието и корупционните схеми трябва да отстъпи място на прозрачността, модерните технологии и честните правила. Дали ще успее да превърне тази енергия в законодателни решения, предстои да разберем, но едно е сигурно – тя няма да бъде депутат, който ще остане незабелязан.

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Непознатата история на първия американски президент Джордж Вашингтон

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

Заразен с лептоспироза почина на гръцкия остров Закинтос

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

От КАТ и Скотланд Ярд до първия звънец: Кой е генерал Румен Миланов, който ще открие 52-рия парламент?

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Audi обнови Q4 e-tron с нов интериор, още технологии, по-бързо зареждане и до 592 км пробег

Audi обнови Q4 e-tron с нов интериор, още технологии, по-бързо зареждане и до 592 км пробег

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 6 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 6 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 6 дни
Свят Преди 13 минути

"Има още едно сериозно извънредно положение в Туапсе след атака на вражески дронове", заяви местният губернатор

Любопитно Преди 21 минути

„Зомби червеят“ е бил замразен дълбоко в сибирската вечна замръзналост още от късния плейстоцен, който се счита за последната епоха на ледниковия период, приключила преди приблизително 11 700 години

Иран: САЩ вече не са в състояние да диктуват политиката си на други държави

Свят Преди 45 минути

Техеран заяви, че Щатите трябва да се откажат от „незаконните и неразумни искания“

България Преди 49 минути

Михаил Заимов напусна този свят на 26 април след тежко боледуване

Любопитно Преди 51 минути

Свят Преди 51 минути

Руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка

След шегата за „вдовица“: Джими Кимъл отказва да се извини на Мелания Тръмп

Свят Преди 52 минути

В шоуто си в понеделник Кимъл заяви, че съжалява за преживяното от президента и първата дама, но привидно защити шегата и не се извини за нея. По-късно той обясни своята „шега“, като каза, че това е „много лека шега за това, че той е почти на 80, а тя е по-млада от мен“

България Преди 53 минути

Заради извършване на огледи на местопроизшествието е създадена е организация за обход през Чикерица

България Преди 59 минути

Шофьорите са проверени за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

Започна процесът срещу младежа, планирал атентат на концерт на Тейлър Суифт

Свят Преди 1 час

21-годишен австриец се изправи пред съда по обвинения в подготовка на мащабна терористична атака срещу почитателите на американската поп звезда през август 2024 г., която доведе до отмяната на три разпродадени концерта в австрийската столица

България Преди 1 час

Петко Динев е на посещение в България на 27 и 28 април 2026 г. по покана на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието посочи, че екипът му ще внесе законопроект за нова процедура за избор на състав на ВСС

Кандев: Камионът при инцидента в тунел "Витиня" е бил технически изправен, показва експертиза

България Преди 1 час

По думите на Кандев това обстоятелство поставя допълнителни въпроси в рамките на вече образуваното досъдебно производство от прокуратурата

Нови правила на пътя: Връщат книжката след алкохол и наркотици само с изпит и психотест

България Преди 1 час

МВР предлага нови курсове и психологическа оценка за нарушителите на пътя, но експерти предупреждават: „Мярката и сега съществува в закона, но не се прилага“

България Преди 1 час

Причината - подозрения за извършено убийство

Любопитно Преди 1 час

Ученическият клуб MoneyMinds с нова инициатива за избор на образование, успешна кариера и развитие на ключови умения

11 породи кучета, подходящи за начинаещи собственици

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Ал Пачино показа как се празнува на 86 – танци, настроение и сладка изненада

Edna.bg

След 5 години и загубата на ръката си, Иво Карамански се връща към музиката

Edna.bg

Добрите новини от Левски нямат край

Gong.bg

Фенове на Славия отговориха на Венци Стефанов

Gong.bg

Работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Nova.bg

След стрелбата във Вашингтон: Повдигнаха три обвинения на извършителя, предстоят още

Nova.bg