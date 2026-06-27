България

Деница Сачева пише „тройка“ на бюджета: Няма никаква философия и цел

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юни 2026, 11:20
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О ценка 3 би поставила на бюджета Деница Сачева от ГЕРБ-СДС. „Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Няма случай в историята някой чрез ограничаване на разходите да е довел до развитие и да е имало успех”, коментира в предаването „Събуди се” по NOVA Сачева.

„Ако има неефективни разходи, трябва да бъдат ограничавани. Но в този бюджет няма никакви мерки за развитие, за растеж”, каза Сачева. Тя допълни, че с интерес очаква управленската програма на правителството, за да стане ясно какви мерки ще заложи кабинетът за 2027 г.

По думите ѝ в момента се казва, че трябват милиарди, а се предлагат „палеативни мерки”. „Субсидиите на партиите ще доведат до спестяване от около 5–6 милиона евро. А на нас ни трябват милиарди. За мерките за администрацията самият Гълъб Донев каза, че ще дадат ефект през 2028 г. Това не може да звучи убедително за никого, който разбира от бюджет”, коментира Сачева.

На доводите на правителството, че това е положението на финансите, оставено от предишните управляващи, Деница Сачева отговори: „Те управляваха чрез служебни правителства през последните 5 години. Самият Гълъб Донев беше 11 месеца министър-председател. Неговите заместнички бяха министри на финансите в различни служебни правителства. Господин Радев управляваше България 9 години като президент и почти 2 години едновременно като президент и премиер в сянка. Така че това са хората преди тях”.

В кабинета „Желязков” ГЕРБ-СДС не са имали мнозинство, за да налагат волята си. Там е работено в партньорство с БСП, които са настоявали за леви мерки, както и с ИТН, които са залитали в другата крайност – дясното.

„Дори и тогава бюджетът беше по-добър – даваше възможност за почти 1 милиард повече приходи и почти 3 милиарда по-малко разходи при 3% дефицит”, смята Сачева. И допълни, че не приема обвиненията, че са заложени бомби.

Сачева отхвърли и обвиненията за нагласения дефицит от 3%, само за да влезем в еврозоната. „Това са пълни глупости, няма как да се скрият числата и няма как да правиш „али-бали” с Евростат. Това наистина само невеж човек може да го твърди. И още веднъж искам да подчертая, че ние влязохме в еврозоната с данните за 2024 г., а не с данните за 2025 г.”, каза Сачева.

„Ние сме готови да окажем всеки опозиционен натиск, който е необходим, за да направим така, че България да не кривва от пътя, по който беше тръгнала – към европейско развитие. В ГЕРБ имаме компетентни и знаещи хора, които са работили дълги години в държавната администрация и знаят какво трябва да се направи”, каза още Сачева.

За бюджета за 2026 г. няма да дават предложения, но ще го направят за този за 2027 г. 

„ГЕРБ няма претенции политически да управлява съдебната система, уважаваме нейната независимост. Други са тези, които искаха да я разпарчетосат и окупират и които продължават в този дух”, каза Сачева.

От ГЕРБ не одобряват и няма да подкрепят намеренията на Румен Радев да наложи вето на европейските санкции заради патриарх Кирил и Вагит Алекперов.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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