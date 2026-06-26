Нов инцидент на „Тракия” в близост до мястото на фаталната катастрофа със загинали деца

Ш офьор на тежкотоварен камион се блъсна в мантинела на паркинг в района на 335 км от АМ „Тракия” в района на Карнобат. Инцидентът е станал в четвъртък вечерта около 20:20 ч.

Отзовалите се екипи на МВР установили, че водачът на влекач с прикачено полуремарке, с хасковска регистрация - 61-годишен мъж от Хасково, поради влошаване на здравословното състояние и с цел избягване на вероятен пътен инцидент, навлиза в паркинг на автомагистралата, където губи контрол над управляваното МПС, блъска се двукратно в еластичната предпазна ограда и спира в отводнителната канавка.

Водачът с диагноза „инсулт” е настанен за лечение в болница „Сърце и мозък” - Бургас, с опасност за живота, предава NOVA.

Инцидентът се случва в близост до участък от автомагистрала „Тракия“, където само ден по-рано стана тежка катастрофа, при която загинаха баща и двете му деца.

Районът около 335-ия километър в посока Бургас е част от натоварен участък, в който движението често е интензивно, особено в края на работната седмица и в летния сезон.

Подобни случаи в кратък времеви интервал поставят фокус върху рисковете, свързани с движението на тежкотоварни автомобили по автомагистралите, както и върху влиянието на внезапни здравословни състояния при водачите. В такива ситуации контролът над превозното средство може да бъде загубен за секунди, което създава опасност както за самите шофьори, така и за останалите участници в движението.