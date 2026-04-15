България

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

"Тоест без пари да си купиш изборите", посочи вътрешният министър

15 април 2026, 09:38
И маме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове в следващите дни, каза служебният вътрешен министър Емил Дечев в ефира на NOVA.

"Тоест без пари да си купиш изборите", допълни той.

"На този етап не мога да уточнявам повече от това", добави той в отговор на въпрос за каква сума става дума.

По негови думи при купуването на гласове има творчество и разнообразието е голямо - ползват се фризьорски салони, опрощават се вересии в магазини и други.

"Основният проблем е, че в България тези грозни процеси се случват, защото определени партии считат, че така могат да спечелят изборите", каза той. 

"Процесите са толкова тежки и дълбоки, че се правят опити дори да се купуват гласовете на ученици, скоро навършили 18 години", каза служебният министър.

За акциите на полицията срещу купуването на гласове Дечев коментира, че има успехи на най-ниското и малко над най-ниското ниво. ​

"Призовавам българските граждани да гласуват масово", каза още Дечев.

Източник: NOVA/БТА - Петра Куртева    
Дечев избори купен вот фалшиво евро
Последвайте ни

По темата

pariteni.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

