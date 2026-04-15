Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

И маме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове в следващите дни, каза служебният вътрешен министър Емил Дечев в ефира на NOVA.

"Тоест без пари да си купиш изборите", допълни той.

"На този етап не мога да уточнявам повече от това", добави той в отговор на въпрос за каква сума става дума.

Емил Дечев: Камионът на "Хемус" може да е политическа провокация

По негови думи при купуването на гласове има творчество и разнообразието е голямо - ползват се фризьорски салони, опрощават се вересии в магазини и други.

"Основният проблем е, че в България тези грозни процеси се случват, защото определени партии считат, че така могат да спечелят изборите", каза той.

"Процесите са толкова тежки и дълбоки, че се правят опити дори да се купуват гласовете на ученици, скоро навършили 18 години", каза служебният министър.

За акциите на полицията срещу купуването на гласове Дечев коментира, че има успехи на най-ниското и малко над най-ниското ниво. ​

"Призовавам българските граждани да гласуват масово", каза още Дечев.