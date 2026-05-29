България

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

Близки, роднини и приятели на загиналото момиче отправят апел за активна гражданска позиция по случая

29 май 2026, 22:00
Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си
Източник: БТА

Т ази вечер жители на Благоевград се събраха на мирно бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загуби живота си след падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал „Струмско“. Бдението е организирано от семейството на момичето. 

Близки, роднини и приятели на загиналото момиче отправят апел за активна гражданска позиция по случая и за ефективна държавна политика срещу разпространението на наркотици сред подрастващите.

Източник: БТА

Припомняме, че преди дни до жилищен блок в Благоевград бе открито починало непълнолетно момиче. При извършен оглед на мястото от другата страна на сградата полицаите откриха да лежи непълнолетен младеж, който бе транспортиран в София с опасност за живота. Днес от болница „Пирогов“ в столицата съобщиха, че постъпилият по спешност младеж на 17 години от Благоевград вече е изведен от реанимацията. Той е настанен в неврохирургията в стабилно състояние, контактен и адекватен. 

Източник: БТА

По случая прокуратурата повдигна обвинение на 20-годишен мъж. В сряда, 27 май, бе разгледано искането на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия 20-годишен мъж. Състав на Благоевградския окръжен съд остави искането без уважение, като постанови обвиняемият да бъде освободен незабавно.

Източник: БТА

Днес следобед от Окръжна прокуратура – Благоевград е внесен протест срещу определението на съда, съобщиха от Апелативна прокуратура – София. Заседанието е насрочено за 4 юни от 10:00 часа пред Апелативен съд – София.

Източник: БТА, Симона Пателиотис    
Благоевград бдение
Последвайте ни
Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Свят Преди 1 час

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

България Преди 1 час

Обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

България Преди 2 часа

Позицията е адресирана и изпратена до Прокурорската колегия на ВСС

United Group и Alpac Capital обявиха споразумение за продажбата на Adria News Network

United Group и Alpac Capital обявиха споразумение за продажбата на Adria News Network

Свят Преди 2 часа

Сделката включва медийни активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Свят Преди 2 часа

Путин: Току-що научих, че нещо се е случило

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

България Преди 2 часа

Организационният комитет ще изготви план за действие

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

България Преди 2 часа

Собственикът на КУБ излезе с позиция до медиите

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

България Преди 3 часа

При една от атаките с министър Николай Младенов бяхме в лагера на Осама бин Ладен

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

България Преди 3 часа

Освен това беше позволено и разполагането на до 500 души обслужващ персонал

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

България Преди 3 часа

Решение е окончателно и не подлежи на обжалване

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

България Преди 4 часа

Проверява се дали магистратът е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

България Преди 4 часа

По време на карантинния срок след пръскане животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

България Преди 5 часа

Открит е над половин килограм хероин

.

Яжте ягоди само по това време: Tялото ще получи максимална енергия и ползи

Любопитно Преди 5 часа

Ягодите съдържат фибри и антиоксиданти, които водят до стабилно производство на енергия

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

България Преди 5 часа

Разследването по случая продължава от ГДБОП

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Новата фитнес мания: Френското сирене, което инфлуенсърите изкупиха от магазините

Любопитно Преди 5 часа

В малката мандра в село Франоа в Източна Франция машините работят на пълни обороти

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Керана като Мисис Ловет в бродуейския хит „Суини Тод“

Edna.bg

Разкриха най-топлите плажове в Европа за лято 2026

Edna.bg

Голяма сензация на Ролан Гарос: Жоао Фонсека детронира Новак Джокович

Gong.bg

Артета: Всички искат да играят във финала на ШЛ, ще е много трудно да избера титулярите

Gong.bg

Началникът на ДНСК: Строежът на "Баба Алино" няма как да бъде узаконен

Nova.bg

Какво ще се случи със собствеността на имотите, закупени в "Баба Алино"

Nova.bg