Разкриха списъци с имена и пари при акция срещу купения вот в Разградско

В област Разград досега са получени 17 сигнала за изборни нарушения. Работи се по осем досъдебни производства и са съставени 41 предупредителни протокола

11 април 2026, 13:47
С писъци с имена, срещу които са записани парични суми, са иззети при специализирана полицейска акция от търговски обект в разградското село Раковски. По случая е образувана проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

В хода на специализираната полицейска операция срещу конвенционалната престъпност и купения вот са образувани още три проверки. В землището на разградското село Стражец са установени 49-годишна жена и 69-годишната ѝ майка да извършват сеч на дърва с бензинов трион.

Незаконно добитите дърва били от вида „цер“ и „мъждрян“. В хода на предприетите издирвателни действия е установен и избягалият от местопроизшествието криминално проявен и осъждан 54-годишен мъж, придружавал жените. По-късно в дома му при последвало претърсване са открити още близо два кубика „цер“ и „акация“ без контролна горска марка и превозен билет.

Незаконно добити дърва са намерени и в частен имот в село Топчии. В къщата на 58-годишен мъж се съхранявали дърва без документи за произход от вида „топола“. Започнати са проверки за извършени престъпления, допълват от ОД на МВР в Разград.

В област Разград досега са получени 17 сигнала за изборни нарушения. Работи се по осем досъдебни производства и са съставени 41 предупредителни протокола, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Той, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев и заместник-министър Калоян Милтенов преди дни проведоха работна среща с ръководния състав на Областната дирекция на МВР в Разград.

Източник: БТА/Садет Кърова, кореспондент в Разград    
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Последни новини

Мъж беше убит с нож в Кърджалийско, има задържан

България Преди 1 час

Конфликтът с трагичен край е станал в двора на жилището на жертвата. По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години

Неизвестната история и символика на великденските яйца

Любопитно Преди 2 часа

От древността до днес яйцето е мощен символ на живота и Космоса, преминал през 60 000-годишна история на украсяване – от античните митове и ювелирните шедьоври на Фаберже до масовата поява на шоколадовите великденски яйца през XIX век

Къде изчезна месото? БАБХ издирва 800 заклани агнета

България Преди 4 часа

Собственикът твърди, че месото е в Гърция, но камионът е засечен на съвсем друго място в България. БАБХ извършва засилени проверки в цялата страна, които ще продължат и по време на великденските празници

Капанът с коли втора употреба: Семейство с три деца плати десетки хиляди и остана без автомобил

България Преди 4 часа

Продължават сигналите от добросъвестни купувачи, които са останали без колите си, след като полицията ги е конфискувала. Причината е, че автомобилите се оказват обявени за международно издирване, тъй като са лизингови в чужбина

CNN: Китай тайно въоръжава Иран въпреки примирието със САЩ

Свят Преди 4 часа

Разузнаването на САЩ твърди, че Китай се подготвя да достави нови системи за противовъздушна отбрана на Иран в рамките на следващите няколко седмици. Разузнаването също така подчертава как Иран може да използва примирието като възможност да възстанови определени оръжейни системи

Великден без мъка: Правилата, които ще ви спасят от болки и тежест

Любопитно Преди 5 часа

Великден традиционно се свързва с обилна трапеза след период на пост. Внезапното връщане към тежки и мазни храни обаче може да бъде сериозно предизвикателство за храносмилателната система

„Мисия пенсия“ през 2025 г.: Защо се оказва невъзможна за много българи

България Преди 5 часа

Българинът все по-трудно изпълнява пълните изисквания за стаж и възраст. Докато общият брой на новите пенсионери остава стабилен, статистиката отчита бум на инвалидните пенсии и засилен интерес към ранното напускане на пазара на труда

ЦИК обяви важен срок за вота на 19 април

България Преди 5 часа

До 16 април ръководителите на лечебни заведения и институции за предоставяне на социални услуги могат да образуват избирателни секции в тях

У дома! Екипажът на „Артемис II“ се приземи след историческата лунна одисея

Свят Преди 6 часа

Капсулата на „Артемис II“ и нейният четиричленен екипаж прелетяха през земната атмосфера и се приводниха безопасно в Тихия океан тази нощ след близо 10 дни в космоса, завършвайки първото пътуване на хора до околностите на Луната от повече от половин век

Велика събота: Денят, в който тишината предвещава чудото

България Преди 6 часа

Последният ден от Страстната седмица е посветен на скръбта за починалия на кръста Спасител Христос, но и на очакването на Неговото Възкресение. Това е и последният ден, в който могат да се боядисат яйцата за Великден

Шест години по-късно: Между фактите и лъжите за пандемията от COVID-19

Свят Преди 7 часа

Какво всъщност знаем за опасната болест, отнела живота на над 7 млн. души

Пролетен каприз: Сняг в планините и бури на изток на Велика събота

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за Великденския уикенд

Мисията „Исламабад“: 5-те капана, които могат да провалят преговорите между САЩ и Иран

Свят Преди 15 часа

Сред основните пречки пред мира са конфликтът в Ливан, контролът над Ормузкия проток, ядрената програма на Техеран, регионалните съюзници на режима и искането за размразяване на активи за $120 млрд.

Патриарх Даниил: Да посрещнем Христовото възкресение с чисти сърца

България Преди 15 часа

Патриарх Даниил прикани миряните достойно да приключат поста, за да се поздравят със славното Христово възкресение

Камала Харис обмисля президентска кандидатура през 2028 г.

Свят Преди 16 часа

Бившата сенаторка от Калифорния, която в момента няма избран мандат, обикаля Съединените щати от миналата година, за да представя книгата си „107 дни“

Учени документират най-жестокия конфликт сред шимпанзетата в Уганда

Свят Преди 16 часа

Десетилетният конфликт в групата Нгого разкрива шокиращи паралели с човешкото насилие и хвърля нова светлина върху еволюционните корени на войната и социалните връзки

