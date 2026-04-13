България

4115 евро и тетрадки с имена: Трима арестувани при акция срещу купения вот в Плевенско

Това съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев

13 април 2026, 11:35
Източник: БТА

О бщо 17 тетрадки и един тефтер със списъци с имена и вписани срещу тях суми, 113 образци на бюлетини за предстоящите избори и 4115 евро в брой са открити и иззети на територията на област Плевен. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев в публикация във Facebook.

Доказателствата са установени в рамките на няколко специализирани полицейски операции, проведени от служители на Министерството на вътрешните работи, насочени срещу купуването на гласове за предстоящите избори, обясни Кандев. 

По случая са задържани трима души. Образувани са досъдебни производства.

Източник: Николета Василева, БТА    
Последвайте ни
biss.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

Преди 5 дни
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 5 дни
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 6 дни
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Apple тества четири прототипа на виртуални очила

Технологии Преди 13 минути

Американската компания работи активно по няколко версии на умни очила, които да съчетават добавена и виртуална реалност и може да са следващата голяма хардуерна категория, към която ще се насочи, за да намали зависимостта си от iPhone

Заради планирани учения: Военна техника ще се движи по републиканската пътна мрежа

България Преди 1 час

Това съобщиха от Министерството на отбраната

Иран: „Двойните стандарти“ на САЩ спъват мирното споразумение

Свят Преди 2 часа

Иранският президент Масуд Пезешкиан проведе телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин

Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

Свят Преди 2 часа

"Невероятно!" "Неописуемо!" "Толкова се радваме, че Орбан най-после си отиде"

Засилени мерки за дербито между ЦСКА и "Левски" в София: МВР с предупреждение към феновете

България Преди 3 часа

Футболната среща е от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

Световните лидери поздравиха Петер Мадяр за победата в Унгария

Свят Преди 3 часа

Те я определиха като повратен момент за страната и сигнал за връщане към европейските ценности

Тръмп: Няма значение дали Иран ще се върне на масата на преговорите

Свят Преди 3 часа

"Армията им вече я няма, а ракететите им са изчерпани", заяви американският държавен глава

Започва Светлата седмица

Любопитно Преди 4 часа

Светли понеделник e, почитаме и паметта на свещеномъченик Артемон Лаодикийски

Голямото прибиране: Очаква се интензивен трафик в последния почивен ден

България Преди 4 часа

Орбан поздрави Петер Мадяр за победата на изборите в Унгария

Свят Преди 4 часа

"Резултатът е болезнен, но ясен", заяви Орбан

,

Любопитно Преди 4 часа

8 плашещи истории, които лекарите от спешното отделение чуват непрекъснато

Свят Преди 4 часа

Много от ситуациите, с които лекарите от спешното отделение се сблъскват, по думите им, не са случайни

Китайски служители използват изкуствен интелект, за да уволняват колегите си

Свят Преди 4 часа

Защо се случва това?

Очаква ни слънчев понеделник с температури до 18 градуса

България Преди 5 часа

На изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Свят Преди 12 часа

Урсула фон дер Лайен: Съюзът става по-силен

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

Свят Преди 13 часа

Това заяви командващият иранския флот Шахрам Ирани

Всичко от днес

От мрежата

