Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Р уският лидер Владимир Путин е излял милиарди руски долари в странни експерименти за човешко дълголетие, но някои критици са скептични дали т.нар. наука има някаква връзка с реалността.

73-годишният Путин е отделил поне 26 милиарда долара за държавни изследвания за лекарства за генна терапия, предназначени да забавят клетъчното стареене, в рамките на проект, наречен „Нови технологии за запазване на здравето“, съобщава Wall Street Journal, цитиран от The New York Post.

Това лекарство „представлява едно от най-обещаващите направления в борбата срещу стареенето“, заяви през април заместник-министърът на науката на Русия Денис Секирински. То обаче е само един от многобройните проекти за дълголетие, които Путин развива в рамките на десетилетна обсесия, започнала според сведенията още когато той е бил едва 16-годишен.

Други направления, които Путин подкрепя, включват отглеждане на човешки органи в прасета за последваща трансплантация на хора – процедура, известна като ксенотрансплантация, както и 3D принтиране на жива тъкан (биопринтиране).

Финансирани от правителството руски учени твърдят, че са принтирали успешно щитовидна жлеза на мишка и човешки хрущял, и уверяват, че ще могат да принтират цели човешки органи за трансплантация до края на десетилетието.

И тези проекти не са просто дело на луди учени, работещи в дълбока тайна – самият Путин публично обяви инициативата през април 2024 г. и обеща, че подобни методи ще спасят 175 000 живота до 2030 г.

„В Руската федерация се работи по цял набор от научни програми в тази област. Тези проекти се подкрепят от държавата и в тях участват много научни и изследователски институции“, заявиха от Кремъл пред Journal.

Една от водещите фигури в инициативата е собствената дъщеря на Путин – 41-годишният ендокринолог Мария Воронцова, която ръководи държавните проекти по генетика. Централна роля играе и видният руски физик Михаил Ковалчук, чийто брат Юрий е финансист, тясно свързан с Путин.

„Трудно е да се говори за безсмъртие, но способността да се „ремонтира“ човекът несъмнено ще нарасне“, заяви Ковалчук пред руски медии, аргументирайки се, че човечеството скоро ще може безкрайно да поправя и подменя органи.

Критиците обаче контрират, че има твърде малко публикувани изследвания, преминали през независима научна оценка (peer-review) – и че много от учените може просто да са угодници, които се опитват да се харесат на могъщия лидер на Русия, управляващ вече повече от 20 години.

„Ако няма публикации, значи няма и реални резултати. Тяхната позиция вероятно трябва да се приема като стремежи, да не кажа мечти“, коментира руският пионер в биопринтирането Александър Островски, който избяга от страната след инвазията в Украйна през 2022 г.

„Невъзможно е да се прави наука в изолация. Те вероятно казват на Путин това, което той иска да чуе, за да си осигурят финансиране“, добавя той.

Един от водещите лекари в Русия преди смъртта си през 2024 г., Владимир Хавинсон, дори беше споделил, че един от най-големите му стремежи е да удължи живота на Путин. Друга цел е била разширяването на човешката продължителност на живота до 120 години, отбелязва Journal.

Обсебеността на Путин на тема здраве отдавна е видима за обществото. Снимките на президента с голи гърди, докато язди коне, кара мотоциклети, ловува мечки или лови риба, станаха толкова популярни, че през годините се превърнаха в мемета.

Той също така се е хвалил с плановете си за дълголетие пред други световни лидери. През 2025 г. на включен микрофон беше уловен да казва на китайския президент Си Дзинпин, че подмяната на органи може да позволи на хората да живеят вечно. През 2018 г. пък се съобщава, че е разказвал ентусиазирано на австрийския канцлер Себастиан Курц за ползите от това да стоиш гол в замразяваща криогенна камера.

Това е фиксация, която може да е започнала още през 1968 г., когато излиза съветският филм „Мъртъв сезон“, разказващ за агенти на ЦРУ, които работят с нацистки лекари, за да контролират човечеството чрез медицински експерименти. Путин е бил дълбоко развълнуван от филма и е споделял, че именно той го е вдъхновил да се присъедини към КГБ през 1975 г., пише Journal.

Цялата тази обсебеност на Путин от дълголетието, както и публичният образ около него, обаче може би изиграха лоша шега, тъй като конспиративните теории за здравето му го преследват от години.

В множество видеоклипове през последните години се вижда как ръцете и краката на президента треперят силно, а хората анализират видимите промени в лицето му, за да спекулират, че той е на прага на смъртта – или дори че вече е мъртъв и е заменен от двойници, които да заблуждават руското население.