Свят

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Руският лидер Владимир Путин е излял милиарди руски долари в странни експерименти за човешко дълголетие, но някои критици са скептични дали т.нар. наука има някаква връзка с реалността

30 май 2026, 08:42
Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот
Владимир Путин   
Източник: GettyImages

Р уският лидер Владимир Путин е излял милиарди руски долари в странни експерименти за човешко дълголетие, но някои критици са скептични дали т.нар. наука има някаква връзка с реалността.

73-годишният Путин е отделил поне 26 милиарда долара за държавни изследвания за лекарства за генна терапия, предназначени да забавят клетъчното стареене, в рамките на проект, наречен „Нови технологии за запазване на здравето“, съобщава Wall Street Journal, цитиран от The New York Post.

Това лекарство „представлява едно от най-обещаващите направления в борбата срещу стареенето“, заяви през април заместник-министърът на науката на Русия Денис Секирински. То обаче е само един от многобройните проекти за дълголетие, които Путин развива в рамките на десетилетна обсесия, започнала според сведенията още когато той е бил едва 16-годишен.

Други направления, които Путин подкрепя, включват отглеждане на човешки органи в прасета за последваща трансплантация на хора – процедура, известна като ксенотрансплантация, както и 3D принтиране на жива тъкан (биопринтиране).

Финансирани от правителството руски учени твърдят, че са принтирали успешно щитовидна жлеза на мишка и човешки хрущял, и уверяват, че ще могат да принтират цели човешки органи за трансплантация до края на десетилетието.

И тези проекти не са просто дело на луди учени, работещи в дълбока тайна – самият Путин публично обяви инициативата през април 2024 г. и обеща, че подобни методи ще спасят 175 000 живота до 2030 г.

„В Руската федерация се работи по цял набор от научни програми в тази област. Тези проекти се подкрепят от държавата и в тях участват много научни и изследователски институции“, заявиха от Кремъл пред Journal.

Една от водещите фигури в инициативата е собствената дъщеря на Путин – 41-годишният ендокринолог Мария Воронцова, която ръководи държавните проекти по генетика. Централна роля играе и видният руски физик Михаил Ковалчук, чийто брат Юрий е финансист, тясно свързан с Путин.

„Трудно е да се говори за безсмъртие, но способността да се „ремонтира“ човекът несъмнено ще нарасне“, заяви Ковалчук пред руски медии, аргументирайки се, че човечеството скоро ще може безкрайно да поправя и подменя органи.

Критиците обаче контрират, че има твърде малко публикувани изследвания, преминали през независима научна оценка (peer-review) – и че много от учените може просто да са угодници, които се опитват да се харесат на могъщия лидер на Русия, управляващ вече повече от 20 години.

„Ако няма публикации, значи няма и реални резултати. Тяхната позиция вероятно трябва да се приема като стремежи, да не кажа мечти“, коментира руският пионер в биопринтирането Александър Островски, който избяга от страната след инвазията в Украйна през 2022 г.

„Невъзможно е да се прави наука в изолация. Те вероятно казват на Путин това, което той иска да чуе, за да си осигурят финансиране“, добавя той. 

Един от водещите лекари в Русия преди смъртта си през 2024 г., Владимир Хавинсон, дори беше споделил, че един от най-големите му стремежи е да удължи живота на Путин. Друга цел е била разширяването на човешката продължителност на живота до 120 години, отбелязва Journal.

Обсебеността на Путин на тема здраве отдавна е видима за обществото. Снимките на президента с голи гърди, докато язди коне, кара мотоциклети, ловува мечки или лови риба, станаха толкова популярни, че през годините се превърнаха в мемета.

Той също така се е хвалил с плановете си за дълголетие пред други световни лидери. През 2025 г. на включен микрофон беше уловен да казва на китайския президент Си Дзинпин, че подмяната на органи може да позволи на хората да живеят вечно. През 2018 г. пък се съобщава, че е разказвал ентусиазирано на австрийския канцлер Себастиан Курц за ползите от това да стоиш гол в замразяваща криогенна камера.

Това е фиксация, която може да е започнала още през 1968 г., когато излиза съветският филм „Мъртъв сезон“, разказващ за агенти на ЦРУ, които работят с нацистки лекари, за да контролират човечеството чрез медицински експерименти. Путин е бил дълбоко развълнуван от филма и е споделял, че именно той го е вдъхновил да се присъедини към КГБ през 1975 г., пише Journal.

Цялата тази обсебеност на Путин от дълголетието, както и публичният образ около него, обаче може би изиграха лоша шега, тъй като конспиративните теории за здравето му го преследват от години.

В множество видеоклипове през последните години се вижда как ръцете и краката на президента треперят силно, а хората анализират видимите промени в лицето му, за да спекулират, че той е на прага на смъртта – или дори че вече е мъртъв и е заменен от двойници, които да заблуждават руското население.

По темата

Източник: The New York Post    
Владимир Путин дълголетие генетика ксенотрансплантация биопринтиране Русия научни изследвания здравеопазване Мария Воронцова стареене
Последвайте ни
„Познах го само по очите“ - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

„Познах го само по очите“ - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Първо лято в евро: Вижте какви ще са цените на чадъри и шезлонги

Първо лято в евро: Вижте какви ще са цените на чадъри и шезлонги

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

България Преди 30 минути

Условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда са регламентирани с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Вълшебни приключенски истории за Деня на детето по VIVACOM Arena

Вълшебни приключенски истории за Деня на детето по VIVACOM Arena

Любопитно Преди 52 минути

Специалната програма за празника започва още от сутринта с анимации, приключения и заглавия за цялото семейство

<p>5 ползи от Always-On дисплеите на смартфоните</p>

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Технологии Преди 2 часа

Все повече мобилни телефони предлагат функцията, която позволява на част от дисплея да работи постоянно. Мнозина я използват само за часовник, но всъщност тя предлага още допълнителни възможности, които помагат в мобилното ежедневие

Кралица Виктория

30 май: Седемте куршума срещу короната и вълна от покушения

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

Свят Преди 10 часа

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Свят Преди 11 часа

Съдия Купър: Конгресът е дал името на Центъра „Кенеди“ и само Конгресът може да го промени

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Свят Преди 11 часа

На пресконференция в Берлин говорителят на Мерц отхвърли слуховете

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

България Преди 11 часа

Близки, роднини и приятели на загиналото момиче отправят апел за активна гражданска позиция по случая

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Свят Преди 12 часа

Управителят на БНБ: Паричната политика не може да бъде единствената отбранителна линия

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Свят Преди 12 часа

Зеленски: Обърнете внимание на предупрежденията за въздушна тревога

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Свят Преди 12 часа

Техеран настоява за "незабавното изплащане на 12 милиарда долара замразени ирански авоари"

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Свят Преди 12 часа

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

България Преди 12 часа

Обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса

<p>Назначиха нов управителен съвет на АПИ</p>

Назначиха нов управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

България Преди 12 часа

За председател на Управителния съвет на АПИ е избран Александър Тодоров

Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

България Преди 13 часа

Инж. Георги Даракчиев препоръча на купувачите по принцип да изискват разрешителното за строеж

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Метеорологичното лято идва с бури и градушки

sinoptik.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg

Черешова задушница: Денят, в който любовта надживява смъртта

Edna.bg

Дневен хороскоп за 30 май, събота

Edna.bg

Любо Пенев се доближава до Локо София, готви сериозна чистка

Gong.bg

Лудогорец научи възможните си съперници в Лигата на конференциите

Gong.bg

Бисер Михайлов: Като баща не бих предал сина си

Nova.bg

Черешова задушница е: Православните почитат паметта на своите близки

Nova.bg