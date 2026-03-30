МВР: Над 500 сигнала за купен вот, десетки разследвания в ход

Проучване на „Тренд“: Колко партии ще влязат в следващия парламент

К оординационният съвет за подготовка на предстоящите парламентарни избори отчете напредъка на институциите и представи актуални данни за организацията на вота през април.

Съветникът на служебния премиер по изборните въпроси Ваня Нушева обобщи извършената работа през изминалата седмица и подчерта, че подготовката върви по график.

Мащабни полицейски акции срещу купуването на гласове

Организация в страната и чужбина

По думите ѝ областните управители вече са започнали изработването на изборните паравани, както и закупуването на необходимите книжа и материали за провеждането на изборите.

От Министерството на външните работи също работят активно, за да осигурят възможност на повече български граждани зад граница да упражнят правото си на глас.

„Подадени са над 60 000 заявления за гласуване в чужбина – това е два пъти повече в сравнение с предходните избори“, посочи Нушева. Очаква се да бъдат разкрити 493 секции извън страната, като местата са определени съвместно с Министерството на регионалното развитие и служба ГРАО.

Тя напомни, че крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес е 4 април.

Засилен контрол и сигнали за нарушения

От МВР съобщиха, че работят интензивно по сигнали за нарушения, включително случаи на купуване на гласове. Полицията ще отговаря и за охраната на помещенията, в които ще работи изборната администрация.

Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев обяви, че до момента са постъпили 576 сигнала за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите.

Най-много сигнали са регистрирани в Бургас (97), следвани от София (58) и Враца (50), както и други области с по-нисък, но значителен брой.

Повече изборни секции за българите в Истанбул и Анкара

От всички сигнали:

514 са свързани с купуване на гласове

15 – с неправомерна агитация

3 – с корпоративен вот

1 – с унищожаване на имущество

По тях са образувани 181 досъдебни производства, като най-много са в София (36), Бургас (24) и Кюстендил (17).

Полицейски операции и задържани

В рамките на подготовката за изборите са проведени 120 специализирани полицейски операции в страната. Съставени са 1476 предупредителни протокола по Закона за МВР.

До момента са задържани 95 души, като най-много са в София (34) и Бургас (15). Задържания има и в Кюстендил, Хасково, Шумен, Благоевград, Кърджали, Монтана и Перник.

Подготовка на машинното гласуване

Министерството на електронното управление, съвместно с Централната избирателна комисия, продължава подготовката на машинното гласуване. В момента се извършват тестове на софтуера и т.нар. хеш-код, които са ключови за сигурността и прозрачността на изборния процес.

Подготовката на изборите традиционно изисква координация между множество институции – от МВР и външното министерство до местната администрация и изборната комисия.

В последните години темата за честността на вота остава особено чувствителна, като сигналите за купуване на гласове и нарушения на изборния процес продължават да бъдат във фокуса на обществото. Именно затова институциите засилват контрола и координацията в седмиците преди изборния ден.

Очаква се активността на българите в чужбина да бъде по-висока спрямо предходни избори, което допълнително поставя на изпитание организацията на вота извън страната.