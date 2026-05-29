Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

П о разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова отдел “Инспекторат” на ВКП се е самосезирал и е образувал проверка срещу пернишкия прокурор Бисер Михайлов, научи NOVA.

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Проверката е във връзка с изнесени от вътрешния министър Иван Демерджиев данни, че магистратът е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов.

Задържаха за побой прокурора от Перник Бисер Михайлов

Предстои от МВР да бъде изискана цялата информация, ако информацията се потвърди главният прокурор ще сезира Висшия съдебен съвет с искане за налагане на най-тежкото наказание - диспциплинарно уволнение.