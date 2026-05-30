Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

П овечето хора смятат, че Always-On Display на смартфона е просто цифров часовник, който се появява, когато екранът е заключен. Но съвременните Always-On екрани (AOD) могат да правят много повече от това просто да показват часа. Всъщност функцията може дискретно да превърне телефона ви в по-интелигентен и практичен асистент.

Ако го използвате само за да проверявате часа, пропускате истинската му полезност. Ръководство от How-To Geek подчерта колко много функции на AOD пренебрегват потребителите. И тъй като смартфоните стават все по-ориентирани към изкуствен интелект и персонализируеми, Always-On екранът се превръща в мини информационен център.

Едно от най-големите предимства на AOD е управлението на известията. Вместо многократно да включват телефона, за да проверяват съобщения, имейли или известия от приложения, потребителите могат да конфигурират AOD да показва само избран тип известия. Много устройства с Android дори позволяват показването на икони за известия, специфични за приложенията, което помага на потребителите да разпознават с един поглед кое приложение изисква вниманието им.

Тъй като известията ще се изобразяват на заключения екран, потребителите трябва да персонализират кои приложения могат да показват чувствителна информация. Банковите известия, кодовете за потвърждение или личните съобщения трябва да са скрити, докато устройството не бъде отключено. Повечето съвременни телефони предлагат подробен контрол за това какво точно се показва на винаги включения дисплей и автоматично ограничават чувствителната информация.

Друга полза на AOD е интегрирането на уиджети. Вместо да отключвате телефона си, за да проверите напредъка на доставка, на споделено пътуване или друго, платформи като iOS (чрез Live Activities) и Android позволяват тези динамични уиджети да се показват директно AOD. Чрез активиране на постоянни известия за пътуване, спортни резултати или статус на полети, AOD се трансформира от статично изображение в тракер на полети или резултати на живо. По същия начин телефонът може да показва срещи в календара, напомняния, актуализации за времето, управление на музиката и информация за батерията.

Това помага за намаляване на ненужното време пред екрана. Много хора отключват телефона си уж, за да проверят часа или известията, само за да бъдат "затрупани" от социалните мрежи или други разсейващи фактори.

Постоянното събуждане на телефона ви, за да смените песен или да поставите на пауза подкаст, е едва доловим, но постоянен източник на разсейване. И двете основни мобилни екосистеми позволяват да вграждате изчистени контролери за мултимедия директно AOD.

Персонализирането също се превръща в основна част от потребителското изживяване. Съвременните OLED екрани консумират сравнително малко енергия при показване на черен фон, което позволява на производителите да предлагат по-модерни дизайни на AOD без голямо изтощаване на батерията. Потребителите вече могат да персонализират оформления, цветове, часовници, тапети и анимации. Някои устройства дори поддържат динамични тапети и адаптивни теми в зависимост от времето на деня.

Потребителите да увеличат максимално живота на батерията, като ограничат ненужните анимации, намалят яркостта или планират функцията да се активира само в определени часове. Много смартфони вече включват интелигентни адаптивни режими, които автоматично деактивират AOD, когато телефонът е с екрана надолу, в джоба или по време на часовете за сън.