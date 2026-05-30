Технологии

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Все повече мобилни телефони предлагат функцията, която позволява на част от дисплея да работи постоянно. Мнозина я използват само за часовник, но всъщност тя предлага още допълнителни възможности, които помагат в мобилното ежедневие

Мартин Дешев Мартин Дешев

30 май 2026, 06:56
Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си
Източник: Vesti.bg

П овечето хора смятат, че Always-On Display на смартфона е просто цифров часовник, който се появява, когато екранът е заключен. Но съвременните Always-On екрани (AOD) могат да правят много повече от това просто да показват часа. Всъщност функцията може дискретно да превърне телефона ви в по-интелигентен и практичен асистент.

Ако го използвате само за да проверявате часа, пропускате истинската му полезност. Ръководство от How-To Geek подчерта колко много функции на AOD пренебрегват потребителите. И тъй като смартфоните стават все по-ориентирани към изкуствен интелект и персонализируеми, Always-On екранът се превръща в мини информационен център.

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Едно от най-големите предимства на AOD е управлението на известията. Вместо многократно да включват телефона, за да проверяват съобщения, имейли или известия от приложения, потребителите могат да конфигурират AOD да показва само избран тип известия. Много устройства с Android дори позволяват показването на икони за известия, специфични за приложенията, което помага на потребителите да разпознават с един поглед кое приложение изисква вниманието им.

Тъй като известията ще се изобразяват на заключения екран, потребителите трябва да персонализират кои приложения могат да показват чувствителна информация. Банковите известия, кодовете за потвърждение или личните съобщения трябва да са скрити, докато устройството не бъде отключено. Повечето съвременни телефони предлагат подробен контрол за това какво точно се показва на винаги включения дисплей и автоматично ограничават чувствителната информация. 

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Друга полза на AOD е интегрирането на уиджети. Вместо да отключвате телефона си, за да проверите напредъка на доставка, на споделено пътуване или друго, платформи като iOS (чрез Live Activities) и Android позволяват тези динамични уиджети да се показват директно AOD. Чрез активиране на постоянни известия за пътуване, спортни резултати или статус на полети, AOD се трансформира от статично изображение в тракер на полети или резултати на живо. По същия начин телефонът може да показва срещи в календара, напомняния, актуализации за времето, управление на музиката и информация за батерията. 

Това помага за намаляване на ненужното време пред екрана. Много хора отключват телефона си уж, за да проверят часа или известията, само за да бъдат "затрупани" от социалните мрежи или други разсейващи фактори.

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Постоянното събуждане на телефона ви, за да смените песен или да поставите на пауза подкаст, е едва доловим, но постоянен източник на разсейване. И двете основни мобилни екосистеми позволяват да вграждате изчистени контролери за мултимедия директно AOD.

Персонализирането също се превръща в основна част от потребителското изживяване. Съвременните OLED екрани консумират сравнително малко енергия при показване на черен фон, което позволява на производителите да предлагат по-модерни дизайни на AOD без голямо изтощаване на батерията. Потребителите вече могат да персонализират оформления, цветове, часовници, тапети и анимации. Някои устройства дори поддържат динамични тапети и адаптивни теми в зависимост от времето на деня. 

Идва ли краят на ерата на смартфоните? Какво следва? 

Виртуалната памет може да забавя работата на смартфона

Потребителите да увеличат максимално живота на батерията, като ограничат ненужните анимации, намалят яркостта или планират функцията да се активира само в определени часове. Много смартфони вече включват интелигентни адаптивни режими, които автоматично деактивират AOD, когато телефонът е с екрана надолу, в джоба или по време на часовете за сън. 

Редактор: Мартин Дешев
Apple Google Android iPhone iOS смартфон мобилен телефон технологии софтуер приложение
Последвайте ни
Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му

В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Мога ли да разхождам котката си навън

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кралица Виктория

30 май: Седемте куршума срещу короната и вълна от покушения

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

Свят Преди 9 часа

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

България Преди 10 часа

Близки, роднини и приятели на загиналото момиче отправят апел за активна гражданска позиция по случая

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Свят Преди 10 часа

Управителят на БНБ: Паричната политика не може да бъде единствената отбранителна линия

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

Свят Преди 11 часа

Зеленски: Обърнете внимание на предупрежденията за въздушна тревога

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Иран за думите на Тръмп: Смесица от истина и лъжа

Свят Преди 11 часа

Техеран настоява за "незабавното изплащане на 12 милиарда долара замразени ирански авоари"

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Свят Преди 11 часа

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

България Преди 11 часа

Обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса

<p>Назначиха нов управителен съвет на АПИ</p>

Назначиха нов управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

България Преди 11 часа

За председател на Управителния съвет на АПИ е избран Александър Тодоров

Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

България Преди 11 часа

Инж. Георги Даракчиев препоръча на купувачите по принцип да изискват разрешителното за строеж

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

България Преди 11 часа

Позицията е адресирана и изпратена до Прокурорската колегия на ВСС

United Group и Alpac Capital обявиха споразумение за продажбата на Adria News Network

United Group и Alpac Capital обявиха споразумение за продажбата на Adria News Network

Свят Преди 11 часа

Сделката включва медийни активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Свят Преди 12 часа

Путин: Току-що научих, че нещо се е случило

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

България Преди 12 часа

Организационният комитет ще изготви план за действие

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

България Преди 12 часа

Собственикът на КУБ излезе с позиция до медиите

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

България Преди 12 часа

При една от атаките с министър Николай Младенов бяхме в лагера на Осама бин Ладен

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
1

Метеорологичното лято идва с бури и градушки

sinoptik.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 30 май, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 30 май, събота

Edna.bg

Лудогорец научи възможните си съперници в Лигата на конференциите

Gong.bg

Големият финал в Шампионска лига: ПСЖ и Арсенал по пътя към футболното безсмъртие

Gong.bg

Отбелязваме Черешова задушница: Православните християни почитат паметта на своите близки

Nova.bg

Колко ще ни струват чадър и шезлонг това лято

Nova.bg