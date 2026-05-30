Мистериозен тътен стресна цял щат, НАСА и учените са в недоумение

И зключително силен гръм разтърси части от Южна Каролина в четвъртък, като свидетели от целия щат съобщават за звук, наподобяващ оглушителен гръмотевичен удар или огромна експлозия.

Но какво го е причинило? Докато жителите и интернет детективите бързо излязоха с различни теории, експертите също толкова бързо ги отхвърлиха, оставяйки мистерията неразгадана и дни по-късно, пише The New York Times.

Около 17:30 ч. в четвъртък тътенът е бил чут в цялата централна част на Южна Каролина, включително в столицата Колумбия и в район, простиращ се на поне 40-50 мили на изток. Геоложката служба на САЩ (USGS) заяви, че епицентърът е бил само на около три мили и половина североизточно от Сейнт Андрюс, в района на метрополията Колумбия.

Няма съобщения за материални щети или сериозни наранявания, но събитието остави региона в пълно недоумение. Стотици жители описват внезапен, стряскащ шум и трус, който са усетили като земетресение. Мнозина изразиха тревогата си в социалните мрежи: „Усети се все едно избухна бомба“, пише един човек, докато друг споделя: „Стаята ми се разтресе“.

Нито една компания или институция не пое веднага отговорност за случилото се. Много от възможните причини бяха изключени, а част от експертите все още не се ангажират с конкретна теория.

Така че въпросът остава: какво беше това

Може ли да е било терористична атака?

Шерифската служба на окръг Ричланд, която покрива Колумбия, изглежда не мисли така: „Службата не е уведомена за никакви причини. Ако получим информация, че става въпрос за случай, свързан с органите на реда, ще споделим актуална информация“, се казва в изявлението им.

Паднал ли е метеор?

Не и според НАСА: „Можем да потвърдим, че шумът не е причинен от метеор“, заявиха от агенцията в отговор на въпрос за тътена. Оттам допълват, че не са получили съобщения за огнени кълба в небето, нито има сателитни засичания на метеор в района.

Тогава изглежда е земетресение

„Това събитие не е земетресение“, категорични са от Геоложката служба на САЩ (USGS). „Можем да потвърдим, че тази вечер нямаше никаква сеизмична активност в или около Колумбия, Южна Каролина. Последният отчетен трус в този район беше с магнитуд 1.9 на 22 май. Днес няма нищо“, съобщиха от агенцията в четвъртък.

Въпреки това Геоложката служба предложи една теория за това какъв може да е бил звукът. „Регистрираните вълни и съобщенията на очевидци съвпадат с характеристиките на звуков бум (звукова бариера)“, се казва в изявление на USGS.

Звуков бум се получава, когато даден обект се движи по-бързо от скоростта на звука – около 767 мили в час (близо 1234 км/ч). Бързо движещият се обект изтласква въздуха пред себе си. Когато достигне скоростта на звука, тези въздушни вълни се сливат в ударни вълни, което предизвиква силен гръм.

Ако силният шум наистина е бил звуков бум, това отваря друга мистерия: какъв е бил този толкова бърз обект?

Не са много нещата, които се движат с такава скорост – кръгът се ограничава предимно до високоскоростни самолети или космически апарати. А по принцип, именно заради шума, на самолетите е забранено да преминават скоростта на звука над сушата. Институциите, които управляват подобни бързи превозни средства, бяха пестеливи на думи.

Командването на военноморските въздушни операции на САЩ в Атлантическия регион заяви, че няма информация по въпроса. Военновъздушните сили и Морската пехота обявиха в петък, че проверяват случая, но все още нямат конкретна информация.

Към петък следобед мистерията оставаше неразгадана.