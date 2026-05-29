Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Съдия Купър: Конгресът е дал името на Центъра „Кенеди“ и само Конгресът може да го промени

29 май 2026, 22:44
В петък федерален съдия забрани на Центъра „Кенеди“ временно да затвори врати за дългогодишен ремонт и определи, че управителния съвет е нарушил закона, когато е добавил името на президента Доналд Тръмп към историческото място за сценични изкуства, предава Си Ен Ен.

Окръжният съдия Кейси Купър заключи, че законът „показва кристално ясно, че Центърът трябва да бъде кръстен на президента Кенеди и не може да носи друго официално име“.

„Конгресът е дал името на Центъра „Кенеди“ и само Конгресът може да го промени“, написа Купър в своето 94-странично становище.

В рамките на две седмици, постанови Купър, длъжностните лица трябва да премахнат всички табели от Центъра „Кенеди“, които включват името на Тръмп, и да актуализират уебсайта на културната институция.

Забранено за постоянно „да се показват, инсталират или поддържат каквито и да е физически или цифрови обозначения върху сградата или терена на Центъра „Кенеди“, които обозначават, внушават или загатват, че институцията е кръстена на друго лице освен президента Джон Ф. Кенеди“.

Купър, който е назначен от бившия президент Барак Обама, заяви, че центърът може да продължи с ремонтите на десетилетна сграда и по-късно може да реши да затвори, след като управителният съвет обмисли по-задълбочено въздействието, което подобен ход би имал върху законовото изискване да поддържа културна програма по всяко време.

