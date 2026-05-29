Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Г ерманското правителство отхвърли слуховете, че съперници на канцлера Фридрих Мерц подготвят почвата за отстраняването му, докато популярността му се срива, реформите буксуват, а крайната десница набира сила.

Спекулациите достигнаха връх тази седмица с твърдения за вътрешни маневри в дясноцентристкия Християндемократически съюз, които потенциално могат да доведат до смяна на Мерц, най-непопулярния канцлер в съвременна Германия, само година след встъпването му в длъжност.

Германски медии нарекоха ставащото дебат за „смяна на канцлера“ и съобщиха, че като алтернатива се обсъжда името на Хендрик Вюст, премиер на провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Повечето политически анализатори обаче не смятат, че Мерц ще бъде сменен скоро.

Политическата драма обаче показва колко нестабилна е станала германската политика, която доскоро се възприемаше като предвидима. Това се случва по-малко от две години след разпадането на коалицията на бившия канцлер Олаф Шолц, довело до предсрочни избори.

На пресконференция в Берлин говорителят на Мерц отхвърли слуховете.

„Правилно нарекохте това слух и говорихте за спекулации, затова няма да го коментирам“, отговори видимо напрегнатият Щефан Корнелиус на журналистически въпрос.

Той настоява, че „настроението в канцлерството е много добро и конструктивно“, а правителството е съсредоточено върху реформаторските си планове. Корнелиус призова да се избягват „странични дебати“.

Пред местни медии правителствени източници бяха по-критични и определиха слуховете като „диви спекулации“. На немски изразът „wueste Spekulation“ беше възприет и като завоалирана препратка към фамилията на възможния претендент Вюст.

Подобно поведение показва „опасно желание за игра с огъня“, което застрашава стабилността на Германия, заяви правителствен източник.

Сътресенията идват в момент, когато правителството на 70-годишния Мерц е подложено на критики от всички страни.

Обещаната мащабна програма за разходи, която трябваше да стимулира затруднената икономика, се движи бавно. Необходимите реформи в здравеопазването и пенсионната система също са блокирани, докато ХДС спори с коалиционния си партньор, лявоцентристката Социалдемократическа партия.

Рейтингът на Мерц се срина. Проучване на Forsa тази седмица показа, че само 14% са доволни от него, докато 84% са недоволни.

„Имаха повече от година, за да задвижат политиките си, но в големите области досега не се е случило особено много“, заяви пред АФП Айко Вагнер, политолог от Свободния университет в Берлин.

Мерц засега не успява да неутрализира и нарастващата заплаха от крайнодясната „Алтернатива за Германия“, която трайно води в социологическите проучвания пред консервативния блок ХДС/ХСС.

50-годишният Вюст е от по-центристкото крило на ХДС, свързвано с бившия канцлер Ангела Меркел, дългогодишен политически противник на Мерц.

Премиерът на най-многолюдната германска провинция не е коментирал директно слуховете.

Когато бил попитан дали иска да бъде резерва на Мерц, той отговорил само, че „не е добър футболист“, без категорично да отрече подобна възможност.

Вюст се опитва и да засили националния си профил. Наскоро той направи официално посещение в Полша, като покани със себе си политически журналисти от Берлин.

Германски канцлер може да напусне поста преди края на мандата си чрез оставка или вот на недоверие, но процедурата е трудна и засега изглежда малко вероятна.

Вюст, който не е особено познат на национално равнище, също може да срещне трудности, ако се изправи срещу Мерц.

„При политик от провинциално ниво, който досега не е бил активен във федералната политика, естествено остава известна несигурност доколко може да спечели популярност в цялата страна“, заяви пред АФП Петер Матушек, политически анализатор от Forsa.

Натискът върху Мерц обаче вероятно ще се засили, особено когато през септември се проведат важни провинциални избори в източни региони, които са крепости на „Алтернатива за Германия“.

„Нещата могат да станат сложни за канцлера, ако реформите продължат да буксуват, а АзГ триумфира на изборите в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания“, пише „Билд“.