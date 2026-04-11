Схема в Разлог: Арестуваха общински съветник с 11 000 евро за купуване на гласове

О бщински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове. Това съобщи в социалната мрежа Фейсбук изпълняващият длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР) главен комисар Георги Кандев.

В резултат на проведена полицейска операция срещу изборните престъпления в село Баня е задържан общинският съветник от Разлог В. Д. Вторият задържан е А.Г. - член на секционна избирателна комисия в с. Баня. Има и трето задържано лице - И. Б., посочва Кандев.

При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван за логистично обезпечаване на разпределението на средствата към крайни получатели.

В рамките на разследването пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили парични суми в размер на 50 евро, с цел упражняване на вот в полза на конкретна политическа сила.

Полицейските действия са извършени на множество адреси в Разлог и в село Баня.

Кандев е категоричен, че органите на МВР осъществяват непрекъснато, денонощно наблюдение върху лица, замесени в купуване на гласове. „Никой, който участва в подобни престъпления, не трябва да се чувства спокоен“, добавя той.