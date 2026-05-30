Важно за София: Пускат извънреден транспорт и нови линии за днес

П овече и по-удобен градски транспорт е осигурен в София заради Задушница. Това съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

Разкрива се временна трамвайна линия 7А с маршрут кв. „Манастирски ливади-запад“ – кв.“Орландовци“. Разкриват се и временни автобусни линии 18А – с маршрут: автостанция „Орландовци“ - гробищен парк „Малашевски гробища“ по маршрута на автобусна линия 18 двупосочно; линия 79А – с маршрут: надлез „Надежда“, ул. „История Славянобългарска“, ул. „Индустриална“, ул. „Константин Стоилов“, бул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“, ул. „Река Велека“ и по бул. „Владимир Вазов“ по маршрута двупосочно.

Разкрита е също линия 86А – с маршрут: автобусна база „Малашевци“, ул. „Резбарска“, площад „Сточна гара“, бул. „Сливница“, обратен завой на ул. „Опълченска“ и по маршрута двупосочно; линия 90А – с маршрут: автостанция „Изток“, бул. „Ботевградско шосе“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Тодорини кукли“, метростанция „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Васил Кънчев“ до гробищен парк „Малашевски гробища“ двупосочно.

Трамвайна линия 18, тролейбусната линия 9 и автобусните линии 64, 83, 86 и 309 ще се движат на по-кратки интервали.