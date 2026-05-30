Вълшебни приключенски истории за Деня на детето по VIVACOM Arena

Специалната програма за празника започва още от сутринта с анимации, приключения и заглавия за цялото семейство

30 май 2026, 09:00
Н а 1 юни VIVACOM Arena ще зарадва малките зрители и техните семейства със специална програма, посветена на Деня на детето. Каналът ще започне празничния ден със селекция от детски и семейни заглавия още в ранните часове, като сутрешната детска зона ще бъде удължена до обяд. Каналът е достъпен безплатно за всички абонаментни планове на EON.

Филмовият маратон започва в 07:00 ч. с анимацията „Легенда за пеперудите“ - вдъхновяваща история за Патрик, пеперуда, родена с едно крило, която се впуска в голямо приключение заедно със своите приятели, за да помогне на пасажа пеперуди по време на тяхната миграция.

В 08:30 ч. програмата продължава с „Джак и бобеното стъбло“ - забавна семейна комедия по мотиви от обичаната приказка. Джак трябва да докаже, че е истински герой, когато заменя своя Чуден компютър за шепа вълшебни зърна и се озовава в приключение високо в небето.

От 10:00 ч. зрителите могат да гледат „Мартин и тайнствената гора“ - приключенски филм за градско момче, което попада в летен лагер без технологии. Там Мартин трябва да преодолее себе си и да помогне на горските същества да спасят дома си от унищожение.

Сутрешната детска зона завършва в 11:30 ч. с комедията „Невъзпитаната Бинду“, която разказва историята на индийска тийнейджърка, попаднала в неочаквана ситуация, която я кара да потърси помощ именно от съучениците, от които досега се е опитвала да стои далеч.

Семейното кино настроение ще продължи и следобед. В 14:30 ч. VIVACOM Arena ще излъчи „Сови и мишки“ - трогателен филм за приятелството, доверието и смелостта да поправиш грешките си. Историята проследява Мерал, която трудно намира приятели в новото си училище, но срещата с малката мишка Пийпип променя всичко.

В 17:30 ч. програмата продължава с „Ласи: Едно невероятно приключение“. Обичаното куче Ласи се завръща в нова семейна история, в която заедно с група деца се впуска в разследване на мистериозното изчезване на местни кучета.

Специалната селекция на VIVACOM Arena за 1 юни събира истории за приятелство, смелост, въображение и приключения - всичко необходимо за един празничен ден, прекаран заедно пред екрана.

„Познах го само по очите" - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Първо лято в евро: Вижте какви ще са цените на чадъри и шезлонги

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

Голямата грешка с мезето: Никога не яжте това, докато пиете алкохол

