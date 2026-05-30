Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци

Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа

30 май 2026, 12:36
Източник: БГНЕС

Т римата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в незаконния град край Варна са освободени. Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера с мярка до 24 часа.

Работата с тях обаче е приключила, съобщи БНТ. Според информация на предаването „По света и у нас“ на тези служители не е повдигнато обвинение. Затова и те са освободени.

От украинската фирма отказаха коментар по казуса.

Вчера разследващите влязоха в офиса на въпросната украинска фирма и иззеха документи във връзка с досъдебното производство.

Интересна подробност в този казус е, че въпреки скандала и разследването, които съпътстваха това селище, в един от сайтовете на украинската фирма все още се продават недвижими имоти, като квадратният метър на някои от тях започва от 1600 евро.

По-рано днес арх. Кристиян Саралиев, председател на Експертния съвет по устройство на територията към община Варна, по повод казуса с изградените 104 постройки в местността „Баба Алино“ заяви пред NOVA, че основната болест във Варна е липсата на градоустройство, защото в последните 30 години гражданите и като цяло община Варна е тероризирана от архитектурната общност.

На въпрос как са се появили сградите и кой е разрешил строителството им, той беше категоричен, че „не може да се разглежда застрояване на тези сгради, при условие че там няма подробен устройствен план”. Според него, ако човек иска по нормален начин да получи разрешение за строеж, това „ще отнеме минимум 3 години”, тъй като „няма действащи подробни устройствени планове с отчуждително действие върху улиците”.

Саралиев обърна внимание и на издаваните през годините документи за други постройки в града. „Купчина с разрешения за търпимост има издавани последните десетина години на територията на община Варна”, посочи експертът и даде личен пример, че „като главен архитект на Община Бяла никога не съм издал удостоверение за търпимост на обект, който не е в действащ регулационен план”.

Относно опитите за узаконяване на подобни комплекси, той цитира нормативната уредба, според която „не се разрешава изменение на действащи регулационно-застроителни планове с цел узаконяване”. В конкретния случай с местността „Баба Алино” архитектът обясни, че „кадастралната карта, която е нанесла някакви сгради там, въобще не се съобразява с тях планът, напротив – улицата минава дори през тях”.

Единственият досег на ръководения от него съвет със случая е бил свързан с проектната документация. „Това, което е стигало до мен като председател на експертния съвет, е искане за изработване на подробен устройствен план”, разясни Саралиев и допълни, че първоначално искането на инвеститорите е било само за техните имоти, но „след като се разгледа на експертния съвет, им беше даден обхват съгласно общия устройствен план”.

Източник: БНТ, Nova.bg    
Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)”, се казва в изявлението

„Познах го само по очите“ - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

Днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу детето си. „Като баща не бих предал сина си”, признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи

Условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда са регламентирани с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Специалната програма за празника започва още от сутринта с анимации, приключения и заглавия за цялото семейство

Заради договорите си концесионерите нямат право да увеличават цената на шезлонг и чадър. Допълнителните услуги като масички, шалтета и други плажни принадлежности обаче ще бъдат таксувани допълнително

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Руският лидер Владимир Путин е излял милиарди руски долари в странни експерименти за човешко дълголетие, но някои критици са скептични дали т.нар. наука има някаква връзка с реалността

В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му

Американският президент посети Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ за ежегодния си преглед, който, според резултатите, е включвал консултации с 22-ма специалисти от „множество академични институции“

Черешовата задушница (известна още като Спасовска) се отбелязва в съботата преди Петдесетница (50 дни след Великден). Според народните вярвания, на този ден се прибират душите на покойниците, които са били „на свобода“ от Велики четвъртък насам

Повече и по-удобен градски транспорт е осигурен в София заради Задушница. Вижте новите маршрути за деня

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Все повече мобилни телефони предлагат функцията, която позволява на част от дисплея да работи постоянно. Мнозина я използват само за часовник, но всъщност тя предлага още допълнителни възможности, които помагат в мобилното ежедневие

30 май: Седемте куршума срещу короната и вълна от покушения

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния

Съдия Купър: Конгресът е дал името на Центъра „Кенеди“ и само Конгресът може да го промени

На пресконференция в Берлин говорителят на Мерц отхвърли слуховете

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

10 признака, че кучето ви е здраво

Изкуствен интелект прогнозира пожари

Метеорологичното лято идва с бури и градушки

Битка между Овен, Телец и Водолей - кои зодии са най-интелигентни?

Дъщерята на Джей Ло завърши гимназия, Марк Антъни не бе забелязан на церемонията

Голям сексистки скандал разтърси Ролан Гарос

Официално: Гьозтепе на Мъри Стоилов се сбогува с български национал

Тежка катастрофа между два автомобила затвори Околовръстния път в Габрово (СНИМКИ)

Бисер Михайлов: Като баща не бих предал сина си

