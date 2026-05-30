Свят

Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер

Атаки са засегнали петролен обект в Армавир, Краснодарски край, и големи резервоари за гориво близо до Ярославл. Петролната рафинерия във Волгоград е била принудена да спре работа

30 май 2026, 12:27
Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

У краински дронове извършиха координирани атаки срещу руската енергийна инфраструктура през нощта, като най-значителният удар е засегнал пристанището в Таганрог, Ростовска област. Според руската държавна медия РИА Новости, дронове са ударили танкер, резервоар за гориво и административна сграда, предизвиквайки пожар.

Губернаторът на Ростовска област, Юрий Слюсар, потвърди инцидента, заявявайки, че според предварителна информация няма жертви, но двама цивилни са ранени при удар на дрон по частен дом. Руските противовъздушни системи са унищожили множество дронове над четири района на Ростовска област, пише Al Jazeera. 

В село Греково-Тимофеевка, газопровод в къща е пламнал след повреда от дрон, като жителите са били евакуирани без жертви. Други атаки са засегнали петролен обект в Армавир, Краснодарски край, и големи резервоари за гориво близо до Ярославл. Петролната рафинерия във Волгоград е била принудена да спре работа след дронови удари. Таганрог е бил мишена на подобни атаки и преди; в края на март 2026 г.удар с дрон в града е причинил смъртта на един човек и раняването на осем други.

В отговор, Русия е изстреляла 90 дрона и две балистични ракети срещу Украйна. В Запорожие, приблизително 13 000 жители са останали без електричество след като удари са повредили енергийната инфраструктура. Сумска област също е претърпяла щети по инфраструктура, домове и превозни средства, според украински медии. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нова мащабна руска операция и призова съюзниците да ускорят доставките на системи „Пейтриът“. 

Това се случва на фона на предупрежденията на Русия към чужденците да напуснат Киев, заявявайки намерението си да извърши „редица систематични удари“ по отбранителната инфраструктура. Напрежението между Москва и НАТО се повиши, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Източна Румъния, ранявайки двама души. Според експерти, тези ескалиращи удари от двете страни подчертават продължаващата интензивност на конфликта и стремежа към изтощаване на противниковата инфраструктура.

Тактиката на удари с безпилотни летателни апарати срещу критична енергийна инфраструктура се утвърди като ключов елемент в конфликта, следвайки серия от ескалиращи инциденти през последните години.

Още в началото на 2025 г. моделът на противопоставяне придоби ясни измерения с инцидента при Тихорецк. Тогава украински дронове поразиха ключова помпена станция в Краснодарския край, което принуди руските власти да задействат процедури по ограничаване на доставките към черноморското пристанище Новоросийск. В отговор на този пробив в сигурността на енергийните хъбове, Кремъл започна серия от „масирани удари с високоточни оръжия“ срещу украинските електропреносни мрежи, обосновавайки действията си като ответна мярка за защита на вътрешната си индустриална база.

През март 2026 г. ситуацията се изостри с атаката в град Таганрог. При удар с дрон по градската инфраструктура беше потвърдена смъртта на един цивилен и раняването на осем души, което доведе до засилване на мерките за противовъздушна отбрана в Ростовска област. Този епизод послужи като основа за официалното въвеждане на по-строг режим за защита на горивно-енергийните комплекси, включително в области като Волгоград и Астрахан.

В същия период, като част от „систематичните удари“, руското Министерство на отбраната реализира операция срещу енергийни съоръжения в Киевска, Полтавска и Харковска област. В резултат на тези действия, енергийният оператор „Укренерго“ бе принуден да въведе спешни протоколи за ограничаване на потреблението и мащабен внос на електроенергия от Европейския съюз.

Тези последователни събития – от атаките срещу рафинериите в Южна Русия до системния натиск върху украинските подстанции – показват, че инфраструктурната деструкция е превърната в постоянна военна тактика, при която всяка страна се стреми да ограничи финансовия и логистичния капацитет на опонента си чрез прецизни удари по енергийните системи.

По темата

Източник: Al Jazeera    
Украйна Русия дронове енергийна инфраструктура военен конфликт Ростовска област петролни рафинерии балистични ракети Володимир Зеленски ескалация
Последвайте ни
Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци

Обрат с незаконния град край Варна: Освободиха задържаните украинци

Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер

Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер

Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Мистериозен тътен стресна цял щат, НАСА и учените са в недоумение

Мистериозен тътен стресна цял щат, НАСА и учените са в недоумение

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
5 популярни мита за храненето на кучета и котки

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията

Революция в лечението на рак: Как милиони жени могат да прескочат химиотерапията

Любопитно Преди 1 час

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне

Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Опасен трус по оста Москва – Ереван: Русия привика посланика си

Свят Преди 1 час

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)”, се казва в изявлението

Васил Михайлов, известен като "Прокурорския син", е задържан в столичния квартал "Свобода", променил е външния си вид, разказаха от ГДБОП.

„Познах го само по очите“ - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

България Преди 3 часа

Днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу детето си. „Като баща не бих предал сина си”, признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

Безплатна храна или ваучери от шефа? Ето кои служители имат право на това

България Преди 3 часа

Условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда са регламентирани с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Вълшебни приключенски истории за Деня на детето по VIVACOM Arena

Вълшебни приключенски истории за Деня на детето по VIVACOM Arena

Любопитно Преди 4 часа

Специалната програма за празника започва още от сутринта с анимации, приключения и заглавия за цялото семейство

Първо лято в евро: Вижте какви ще са цените на чадъри и шезлонги

Първо лято в евро: Вижте какви ще са цените на чадъри и шезлонги

България Преди 4 часа

Заради договорите си концесионерите нямат право да увеличават цената на шезлонг и чадър. Допълнителните услуги като масички, шалтета и други плажни принадлежности обаче ще бъдат таксувани допълнително

Владимир Путин

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Свят Преди 4 часа

Руският лидер Владимир Путин е излял милиарди руски долари в странни експерименти за човешко дълголетие, но някои критици са скептични дали т.нар. наука има някаква връзка с реалността

Доналд Тръмп

В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му

Свят Преди 5 часа

Американският президент посети Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ за ежегодния си преглед, който, според резултатите, е включвал консултации с 22-ма специалисти от „множество академични институции“

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

Черешова задушница: Какво е строго забранено да правим днес и защо се отварят прозорците

България Преди 5 часа

Черешовата задушница (известна още като Спасовска) се отбелязва в съботата преди Петдесетница (50 дни след Великден). Според народните вярвания, на този ден се прибират душите на покойниците, които са били „на свобода“ от Велики четвъртък насам

Важно за София: Пускат извънреден транспорт и нови линии за днес

Важно за София: Пускат извънреден транспорт и нови линии за днес

България Преди 5 часа

Повече и по-удобен градски транспорт е осигурен в София заради Задушница. Вижте новите маршрути за деня

<p>5 ползи от Always-On дисплеите на смартфоните</p>

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Технологии Преди 6 часа

Все повече мобилни телефони предлагат функцията, която позволява на част от дисплея да работи постоянно. Мнозина я използват само за часовник, но всъщност тя предлага още допълнителни възможности, които помагат в мобилното ежедневие

Кралица Виктория

30 май: Седемте куршума срещу короната и вълна от покушения

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

Лято, но с уловка: Къде да очакваме порои и гръмотевици през уикенда

България Преди 6 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

Свят Преди 14 часа

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Свят Преди 14 часа

Съдия Купър: Конгресът е дал името на Центъра „Кенеди“ и само Конгресът може да го промени

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Свят Преди 14 часа

На пресконференция в Берлин говорителят на Мерц отхвърли слуховете

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
1

Изкуствен интелект прогнозира пожари

sinoptik.bg
1

Метеорологичното лято идва с бури и градушки

sinoptik.bg

Битка между Овен, Телец и Водолей - кои зодии са най-интелигентни?

Edna.bg

Дъщерята на Джей Ло завърши гимназия, Марк Антъни не бе забелязан на церемонията

Edna.bg

Голям сексистки скандал разтърси Ролан Гарос

Gong.bg

Официално: Гьозтепе на Мъри Стоилов се сбогува с български национал

Gong.bg

Тежка катастрофа между два автомобила затвори Околовръстния път в Габрово (СНИМКИ)

Nova.bg

Бисер Михайлов: Като баща не бих предал сина си

Nova.bg