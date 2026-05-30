Огнен ад в Русия: Украински дронове спряха рафинерия, удариха и танкер

У краински дронове извършиха координирани атаки срещу руската енергийна инфраструктура през нощта, като най-значителният удар е засегнал пристанището в Таганрог, Ростовска област. Според руската държавна медия РИА Новости, дронове са ударили танкер, резервоар за гориво и административна сграда, предизвиквайки пожар.

Губернаторът на Ростовска област, Юрий Слюсар, потвърди инцидента, заявявайки, че според предварителна информация няма жертви, но двама цивилни са ранени при удар на дрон по частен дом. Руските противовъздушни системи са унищожили множество дронове над четири района на Ростовска област, пише Al Jazeera.

В село Греково-Тимофеевка, газопровод в къща е пламнал след повреда от дрон, като жителите са били евакуирани без жертви. Други атаки са засегнали петролен обект в Армавир, Краснодарски край, и големи резервоари за гориво близо до Ярославл. Петролната рафинерия във Волгоград е била принудена да спре работа след дронови удари. Таганрог е бил мишена на подобни атаки и преди; в края на март 2026 г.удар с дрон в града е причинил смъртта на един човек и раняването на осем други.

В отговор, Русия е изстреляла 90 дрона и две балистични ракети срещу Украйна. В Запорожие, приблизително 13 000 жители са останали без електричество след като удари са повредили енергийната инфраструктура. Сумска област също е претърпяла щети по инфраструктура, домове и превозни средства, според украински медии. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за нова мащабна руска операция и призова съюзниците да ускорят доставките на системи „Пейтриът“.

Това се случва на фона на предупрежденията на Русия към чужденците да напуснат Киев, заявявайки намерението си да извърши „редица систематични удари“ по отбранителната инфраструктура. Напрежението между Москва и НАТО се повиши, след като руски дрон се разби в жилищна сграда в Източна Румъния, ранявайки двама души. Според експерти, тези ескалиращи удари от двете страни подчертават продължаващата интензивност на конфликта и стремежа към изтощаване на противниковата инфраструктура.

Тактиката на удари с безпилотни летателни апарати срещу критична енергийна инфраструктура се утвърди като ключов елемент в конфликта, следвайки серия от ескалиращи инциденти през последните години.

Още в началото на 2025 г. моделът на противопоставяне придоби ясни измерения с инцидента при Тихорецк. Тогава украински дронове поразиха ключова помпена станция в Краснодарския край, което принуди руските власти да задействат процедури по ограничаване на доставките към черноморското пристанище Новоросийск. В отговор на този пробив в сигурността на енергийните хъбове, Кремъл започна серия от „масирани удари с високоточни оръжия“ срещу украинските електропреносни мрежи, обосновавайки действията си като ответна мярка за защита на вътрешната си индустриална база.

През март 2026 г. ситуацията се изостри с атаката в град Таганрог. При удар с дрон по градската инфраструктура беше потвърдена смъртта на един цивилен и раняването на осем души, което доведе до засилване на мерките за противовъздушна отбрана в Ростовска област. Този епизод послужи като основа за официалното въвеждане на по-строг режим за защита на горивно-енергийните комплекси, включително в области като Волгоград и Астрахан.

В същия период, като част от „систематичните удари“, руското Министерство на отбраната реализира операция срещу енергийни съоръжения в Киевска, Полтавска и Харковска област. В резултат на тези действия, енергийният оператор „Укренерго“ бе принуден да въведе спешни протоколи за ограничаване на потреблението и мащабен внос на електроенергия от Европейския съюз.

Тези последователни събития – от атаките срещу рафинериите в Южна Русия до системния натиск върху украинските подстанции – показват, че инфраструктурната деструкция е превърната в постоянна военна тактика, при която всяка страна се стреми да ограничи финансовия и логистичния капацитет на опонента си чрез прецизни удари по енергийните системи.