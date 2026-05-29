Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

"Аз, партньорите ми и нашата компания в последната година сме подложени на безпрецедентен политически и институционален натиск. Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна, с ясното убеждение, че правим нещата законно. С Варна е свързано моето бъдеще и искам да продължа да допринасям за нейното развитие".

Това обяви Олег Невзоров, собственик на компанията КУБ, в позиция изпратена до медиите. Компанията му бе обвинена от властите за незаконното строителство край Варна.

"Казвам се Олег Невзоров и от март 2022 година Варна е мой втори дом. Аз, партньорите ми и нашата компания в последната година сме подложени на безпрецедентен политически и институционален натиск. В публичното пространство се тиражираха манипулативни и откровено неверни твърдения за законността на един от нашите проекти в България. След идването ни в страната, започнахме да работим това, което правим последните 20 години – строителство и инвестиции.

Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна, с ясното убеждение, че правим нещата законно. Когато започнаха атаките срещу нас, решихме че това е част от предизборната реторика, че просто настройват местната общност срещу Украйна по чисто политически причини. Това беше причината да подценим казуса и да не вземем по-категорични мерки.

Искам да ви разкажа малко повече за себе си и за това, което правя тук, в България. Аз съм образован човек с три висши образования. Никога не съм бил осъждан, имам чисто съдебно минало и не съм реабилитиран. Не ми е известно да има образувани дела или досъдебни производства срещу мен.

Не ползвам социални привилегии по Закона за бежанците – нито облекчения при настаняване, нито лечение или достъп до пазара на труда. Не съм ощетявал фиска. Напротив - като управител на търговски дружества в България, аз съм работодател на огромно количество български и украински служители и техните семейства, на които предоставям заетост и заплащам дължимите данъци от дейността на дружествата ни.

Но бизнесът не е всичко.

Активно подпомагам социални и благотворителни инициативи в България. В тях участват граждани на Украйна, България и местни НПО. Занимавам се с подпомагане на инициативи за деца, образователни и културни проекти, както и с множество инициативи в обществена полза за Варна.

С Варна е свързано моето бъдеще и искам да продължа да допринасям за нейното развитие. Дори съм привлякъл още чуждестранни инвеститори в града, защото вярвам в потенциала му.

Благодаря на всички, които ме подкрепят и приемат като част от тази общност.

Надявам се, че институциите на България ще стигнат до истината и ще има справедливост!", завършва позиция на Невзоров.