Емил Дечев: Камионът на "Хемус" може да е политическа провокация

По думите му според проверка на МВР фирмата собственик на товарния автомобил е „Драма Транс 95“, чийто едноличен собственик е активист на политическа партия

15 април 2026, 09:15
Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове

Дечев: Имаме информация, че се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове
И ма данни, че камионът на собствен ход е могъл да излезе от тунела. Има експертиза, която го доказва. Възникват въпросите защо в такъв случай шофьорът не е отпушил тръбата, отбивайки след нея. Водачът е запречил две ленти в тунела, трябва да се замислим защо. Това заяви в студиото на „Здравей, България“ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев относно камиона, който затрудни трафика на автомагистрала „Хемус“ във втория ден на Великден, съобщава NOVA.

Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

По думите му според проверка на МВР фирмата собственик на товарния автомобил е „Драма Транс 95“, чийто едноличен собственик е активист на политическа партия. „Освен това е участвал на предходни избори като член на СИК. Така че не мога да изключа версията, че камионът е политическа провокация. Целта може да бъде компрометиране на служебното правителство, а също така и пропаганда на определени партии“, допълни Дечев. И уточни, че наблюдаващият прокурор трябва да съгласува с разследващия полицай евентуално обвинение за водача на камиона.

Според министъра подозрения буди и фактът, че шофьорът е отказал безплатна пътна помощ в близост, за сметка на желанието да чака дойде такава от града на седалището на фирмата собственост. Което пък е означавало чакане от 2 два часа.

„Имаме информация, че в следващите дни се подготвя огромна сума от фалшиво евро за купуване на гласове, тоест търговия с вот без пари. Проверяват се дали вече установените пари за изборна търговия съдържат неистински банкноти. Имаме успехи на ниски нива на купения вот, за съжаление е по-трудно да се достигне до по-високите. Някои партии се открояват, а има и такива, за които няма сигнали, както и трети с единични сигнали, които се оказват понякога и непотвърдени“, коментира Емил Дечев.

Според него сред начините за търгуване с вот са чрез вересии, дългове, фризьорски салони, откривани са и списъци с имена на телефони. „Процесите са толкова тежки и дълбоки, че има опити за купуване и на пълнолетни ученици, които ще гласуват за пръв път. Такъв сигнал получихме само от един район. Освен това са установявани случаи на почерпка от кмета. Всеки ден получаваме по над 100 сигнала“, обясни служебният вътрешен министър.

Относно задържания ръководител на пощата в Кърджали, Дечев съобщи за развитие, което определи като неприятно. „Прокурор от Момчилград е написал постановление за привличане към наказателна отговорност, защото са налице извършени две престъпления. Няколко часа по-късно обаче същият магистрат е издал нов документ, в който е пишело, че разследването не е било всестранно, ето защо трябва да се събират още доказателства. Затова задържаният трябва да бъде разпитан като свидетел, това е изводът на прокурора от Районната прокуратура в Кърджали. Не мога да изключа външна намеса“, заяви силовият министър.

Той разказа и друг случай от взаимодействието на МВР с прокуратурата - този път в Благоевград, където е осъществено съдействие при обиск на член на СИК в Разлог. „Шестима свидетели са разпитани пред съдия, всички са признали, че един и същи човек им е предлагал пари за гласове. Трима от тях са ги взели. Все още споменатият човек не е привлечен като обвиняем. Той е много близък до общински съветник в Разлог, за когото работи. В Плевен пък имаме добро развитие - лице, обвинено в изборни престъпления, е задържано за 72 часа. След това обаче от полицаите се иска специално искане - той да бъде изпратен в ареста, което не е необходимо“, подчерта Дечев.

Министърът изрази надежда да има повече обвинителни актове и осъдителни присъди за виновните за купен вот. „Има активизиране срещу някои директор на ОД на МВР. Пример е Пловдив. След висящо производство, за което му е било намекнато от апелативен прокурор, е получил призовка да се яви като обвиняем. Става дума за досъдебно производство за принуда заради командировка на служител на МВР, по което е нямало движение повече от година. Правени са намеци и за съпругата на въпросния апелативен прокурор, която е колежка на шефа на областната дирекция. Подобен пример и от ОД на МВР в Пазарджик, чийто заместник-директор е отстранен от длъжност от Районния съд“, посочи Дечев.

Министърът призна, че в един случай е бил заедно с временно отстранения европрокурор Теодора Георгиева - през 2017 година, когато тя е била съдия в Административния съд в София. „Тогава ние бяхме група от 12 души, където Георгиева с нейни приятелки и аз с мои участвахме в плаване. По онова време не е била европрокурор, нито някой от нас е знаел за казуса Осемте джуджета. Съдиите в София се познаваме поименно, не сме толкова голяма общност. Не съм личен приятел с Теодора Георгиева. След 2020 година, когато е избрана за европрокурор, не сме се чували или виждали“, обясни Дечев.

Камион Хемус Политическа провокация Купуване на гласове Изборни престъпления Емил Дечев МВР Прокуратура
