Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Т ъй като президентът Доналд Тръмп все още въздържа от обявяване дали е постигнато мирно споразумение с Иран, министърът на войната Пийт Хегсет заяви на международен форум в събота, че „състоянието към момента е, че всяко споразумение ще бъде добра сделка“.

Тръмп е търпелив, за да се увери, че всяко мирно споразумение с Иран гарантира, че той няма да се сдобие с ядрено оръжие, каза Хегсет в сесия с въпроси и отговори след реч на конференцията „Шангри-Ла“ в Сингапур.

„Имах възможност да разговарям с президента Тръмп тази сутрин. Той искаше да повторя колко търпелив е той, за да гарантира, че с Америка, предприемаща това историческо начинание, всяка сделка ще бъде добра, страхотна, и той е търпелив в преследването на това“, каза Хегсет, цитиран от Си Ен Ен (CNN).

„Ако Иран не иска да сключи страхотна сделка, която гарантира, че няма да се сдобие с ядрено оръжие“, тогава Иран може да „се справи“ с американските военни, каза Хегсет.

На по-късен въпрос от репортер относно коментара му, че „всяка сделка ще бъде добра сделка“, Хегсет отговори: „Харесват ми неискрените въпроси от неискрената преса. Казах, че ще бъде добра сделка“.

Ръководителят на отбраната на САЩ заяви, че американските сили са напълно готови да възобновят военните действия, ако бъде наредено това, и че запасите от оръжие са достатъчни, за да се свърши работата.

По-рано в речта си Хегсет увери съюзниците в Тихоокеанския регион, че Вашингтон остава ангажиран с региона, но смекчи предишните си изявления, в които нарече Китай заплаха. Говорейки пред група световни лидери, дипломати и висши служители по сигурността на отбранителната конференция „Шангри-Ла“ в Сингапур, Хегсет заяви, че регионът „има дълбоко значение за сигурността и просперитета на САЩ“ и че приоритетът на Вашингтон е „да постигне траен и благоприятен баланс на силите в Пасифика“, предаде Асошиейтед прес (AP).

Това беше второто му обръщение към форума, чийто домакин е Международният институт за стратегически изследвания. Миналата година той предизвика гнева на Пекин, като предупреди за бързо развиващи се заплахи от страна на Китай, по-специално заради неговата агресивна позиция спрямо Тайван. Тогава той заяви, че Китай вече не просто изгражда военните си сили, за да превземе Тайван, а „активно тренира за това всеки ден“.

Тази година обаче срещата се провежда само около две седмици след като президентът на САЩ Доналд Тръмп посети китайския лидер Си Дзинпин в Пекин. След това посещение Тръмп нарече Си „велик лидер“ и заяви, че двамата ще имат „фантастично бъдеще заедно“.

Хегсет заяви, че на Китай няма да бъде позволено да доминира в региона

Хегсет, който придружаваше Тръмп в Пекин, посочи, че двамата лидери са се договорили Китай и САЩ да „изградят конструктивни отношения на стратегическа стабилност, основани на справедливост и реципрочност, потвърждавайки, че макар нациите ни енергично да защитават съответните си интереси, можем да постигнем практически, взаимноизгодни споразумения там, където интересите ни съвпадат“.

Въпреки това той подчерта, че за Америка остава приоритет да гарантира, че на Китай няма да бъде позволено да доминира в Индо-Тихоокеанския регион. „Има основателна тревога относно историческото военно разрастване на Китай и разширяването на неговата военна дейност в региона и извън него. Споделяме реалистична оценка за тази среда на сигурност и общо разбиране, че Пасифик, доминиран от който и да е хегемон, би разрушил регионалния баланс на силите и би подкопал равновесието, което всички се стремим да запазим“, каза той.

САЩ похвалиха страните, които харчат повече за отбрана

Той подчерта настояването на администрацията на Тръмп съюзниците да увеличат разходите си за отбрана, заявявайки: „Нуждаем се от партньори, а не от протекторати“. Той похвали няколко държави в Азия за техните усилия, като същевременно повтори критиките си към европейските съюзници (без да назовава конкретни имена), които според него са се „разсеяли с празна глобалистка реторика за международния ред, основан на правила“.

„Нашите партньори в Азия отдавна са разбрали, че основата на едно трайно партньорство не се базира на идеалистични ценности, а на конкретното съвпадение на националните интереси. Когато интересите ни се разминават, ние се адаптираме прагматично, без драма или морализаторстване. Мисля, че Западна Европа би могла да си вземе бележка – това е начин на мислене, който ние напълно възприемаме“, каза той.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлс, чиято страна беше сред похвалените от Хегсет за увеличените военни разходи, заяви, че макар международният ред, основан на правила, да не е съвършен, „задачата пред нас, пред всички ни, включително и пред великите сили, е обновяването на този ред, а не неговото разглобяване“.