Повдигнаха обвинения на дилърите от "Дружба"

С офийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми 7 лица и ги задържа за срок до 72 часа след съвместна акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), проведена тази сряда по линия на наркоразпространението и организираната престъпност.

Всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици.

ГДБОП задържа "Дилърите на "Дружба"

Петима от обвиняемите са привлечени и за това, че в апартамент в София, ж.к. „Дружба“, в съучастие, са държали с цел разпространение различни видове високорискови наркотични вещества - коноп, амфетамин, метамфетамин, MDMA и кокаин.

Едно от лицата е с обвинение и за това, че в гараж в ж.к. „Дружба“, е държал с цел разпространение над 3 кг. канабис, разпределен в 15 обекта – високорисково наркотично вещество в големи размери.

Престои СГП да внесе в Софийски градски съд искания за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо седемте обвиняеми.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.