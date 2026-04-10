Полицейска акция в Монтана: Открити 197 лични карти на починали и множество нарушения

В хода на полицейската акция, състояла се вчера, на пет места в региона са открити тетрадки и тефтери с ръкописно написани имена на хора и изписани цифри срещу тях

10 април 2026, 15:36
Две катастрофи причиниха задръстване на "Тракия", засилен трафик за Великден
Пет катастрофи край Поморие: Кола се обърна по таван след леден дъжд и градушка
„Бях на косъм от смъртта“: Кошмарът след модерните „коктейли с витамини“
Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее
Обрат с времето - дъжд и сняг на Разпети петък
МВР: 250 са задържаните за изборни нарушения
ДПС сезира европейски институции и Конгреса на САЩ за „груба намеса на МВР в изборния процес”
Шофьорът, убил полицай на Северната тангента, се призна за виновен

М ножество престъпления са разкрити при пълномащабна акция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите в Монтанско, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. В акцията са участвали полицаи от четирите районни управление на МВР в региона, както и служители на поделение „Жандармерия" в Монтана и на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в града.

В хода на полицейската акция, състояла се вчера, на пет места в региона са открити тетрадки и тефтери с ръкописно написани имена на хора и изписани цифри срещу тях. Два от случаите са в частни домове в Берковица, а останалите в търговски обекти в селата Смирненски, община Брусарци, Сумер, община Монтана и Аспарухово, община Медковец.

Източник: БТА

На осем места в областта са открити незаконно добити дърва за огрев. При акцията е засечен и иззет луксозен автомобил „Мицубиши аутлендър“, който бил обявен за издирване от властите в Нидерландия. На четири места в региона са открити незаконно притежавано оръжие и боеприпаси. При проверка в автомобил, в който пътували двама криминално проявени мъже, са намерени 109,5 грама амфетамин. В хода на акцията са разкрити три неправомерни присъединявания към водопреносната мрежа, разкрита и е кражба на пазарска чанта с пари и документи в магазин, установени са две момчета на 13 и 14 години, които превозвали с кон и каруца незаконно добити дърва за огрев. При претърсване в кметството в село Долни Цибър, община Вълчедръм, са намерени и иззети 197 лични карти, шест паспорта и едно разрешение за пребиваване на чужденец. По първоначални данни намерените лични документи са на починали хора, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.

От областната полиция в Монтана съобщиха, че от началото на предизборната кампания до този момент в региона са образувани 23 досъдебни производства по подозрения за купуване на гласове. 

Източник: Цветомир Цветков/БТА    
Полицейска акция Купуване на гласове Област Монтана Престъпления Лични документи Наркотици
Нов остър тон от Скопие: „Въпросът с България се решава за един следобед“

Кралят на Камбоджа обяви, че страда от рак

Край на печатите в паспортите: ЕС въвежда цифрова система за контрол на границите

Почина легендарният Африка Бамбатаа – „Кръстникът на хип-хопа“

Инвалидните пенсии вече гонят тези за стаж и възраст

Спрете прекомерния лай на кучето си: Какво действително работи

„Сърцето ми е разбито": Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Интензивен трафик на ГКПП "Капитан Андреево" и "Малко Търново" към Турция

Никога не чистете обувките си така, съсипвате ги

Когато забележите петно по белите си маратонки, преди да излезете навън, е изкушаващо просто да го избършете с влажна кърпичка, но това е много опасно за самите обувки

Остарява ли тялото ви правилно? Опитайте тези 5 лесни теста от експерт по дълголетие

Жените живеят по-дълго от всякога, но не винаги в добро здраве. Личният треньор Кейт Роу-Хам дава съвети как да подобрите не само продължителността на живота си, но и годините, прекарани в добро здраве.

Какво се случи с Елизабет II през 1969 г.? Дворецът излъга за „грип"

Покойната кралица Елизабет II била близо до нервен срив по време на бурното лято на 1969 г. Бъкингамският дворец е обявил, че Елизабет II е заболяла от грип, като прикритие за факта, че е отменила всички ангажименти и се е оттеглила на легло

Зеленски: Продажбата на „Лукойл" в България е руска игра за милиарди

Украинският президент заяви, че Русия може да е настоявала за облекчаване на санкциите, за да продаде европейските активи на „Лукойл“. По думите му въпросът засяга около 20 обекта в Европа, включително рафинерии в България и Румъния, които или не работят, или приходите от тях не достигат до Русия

Сълзите на Иванка: Ужасът да гледаш опита за убийство на баща си в реално време

Свят Преди 4 часа

В най-откровеното си интервю досега, първата дъщеря на САЩ разказва за травмата от покушението в Пенсилвания, тежката загуба на своята майка и битката на съпруга ѝ с рака, разкривайки защо е избрала терапията и прошката пред омразата

Внимание, шофьори! Сняг натрупа на „Шипка", пътят е побелял

От Пътна полиция призовават шофьорите да бъдат изключително внимателни. Пътното платно се поддържа постоянно от снегопочистваща техника, като снегорини минават редовно и опесъчават прохода

Трапезата за Великден поскъпна: Колко трябва да отдели едно семейство

Според проучване, предоставено на БТА от икономическия анализатор Теодора Пачеджиева и изследователя Момчил Димитров, цената на агнешкото месо е основен фактор за увеличението на разходите за посрещане на празника

Безплатно паркиране в София за Великден: Кога отпадат синята и зелената зона

От Центъра за градска мобилност призоваха шофьорите да спазват общите правила за спиране и безопасност в града въпреки липсата на таксуван

Продуктите с ГМО отдавна са на рафтовете, но дебатът за тях не спира. Д-р Алексей Коваленко обяснява защо модифицираните сортове преминават по-строги тестове от обикновените и как „натурален“ картоф се оказа по-токсичен от лабораторен вариант

Любимият ви инфлуенсър вече ще е генериран с AI

Макар темата за създаване на AI клипове с реални хора да е особено деликатна, това не пречи на технологията да се развива в тази посока. Google дори реши да създаде функция за инфлуенсъри да създават кратки AI видеа (рийлове) с реалните си лица

Мир на ръба: Кървава вълна в Ливан заплашва да взриви примирието между САЩ и Иран

Докато делегации на САЩ и Иран се подготвят да започнат преговори в Исламабад, Пакистан, този уикенд, случващото се в Ливан ще бъде потенциален непредвидим фактор. Най-малко 303 души бяха убити само при ударите в сряда

Диана от Hell's Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

„Не знаех нищо!" – Доналд Тръмп изненадан от речта на Мелания за Епстийн

Президентът е заявил на журналистката Жаклин Алемани, че Мелания „не е познавала“ Епстийн, преди да прекрати разговора

Хаос на летищата: Започна нова мащабна стачка в „Луфтханза"

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време)

