МС даде „зелена светлина” за завършването на последния участък от Софийския околовръстен път

"Започваме ударно проектиране" обясни регионалният министър иван Шишков

29 май 2026, 13:01
МВнР: България категорично осъжда инцидента в Румъния, причинен от руски въоръжен дрон

Задържани са трима души, свързани с дейността на Корпорация КУБ

Теменужка Петкова: Радев да не лъже, процедурата по свръхдефицит е за 2026 г.

Корпорация КУБ - строител в местността „Баба Алино“ - отмени насрочената за днес пресконференция, излезе с позиция

ЕК стартира процедура за прекомерен дефицит срещу България: Какво означава „червеният картон“ от Брюксел и как ще повлияе на джоба ни

Визи срещу самолети: Радев даде последен срок до края на юни за американските цистерни в София

Прокуратурата разследва длъжностни лица за незаконното строителство в „Баба Алино“

Баща на четири деца се нуждае от средства за лечение на тежко онкологично заболяване в Турция

М инистърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова обяви, че с подписано днес решение Министерски съвет дава „зелена светлина” за завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път.

"Това на практика позволява проектът да премине към следващия етап на реализация", подчерта тя. 

Построени са 2,7 км от разширението на Южната дъга, догодина работата продължава с още 2 км.

"Завършването на Софийския околовръстен път беше акцент в нашата предизборна кампания и е важно, че след години без реален напредък най-накрая се стигна до момент, в който вече имаме приключена процедура", посочи министърът.

И припомни, че проектът е започнат още в началото на 21 век, но през годините е бил многократно забавян.

По думите ѝ през октомври 2024 г. Агенция „Пътна инфраструктура” е рестартирала проекта.

Карамфилова-Благова допълни, че още с влизането на настоящия кабинет е била поставена задача процесът да бъде ускорен. С днешното решение, както подчерта тя, "формалните пречки са преодолени и проектът вече може да продължи към реално изпълнение на терен".

Пускат част от Западната дъга на Околовръстното през юли

От своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че "Софийският околовръстен път е бил обещан преди 15 години".

"Към днешна дата говорим, че нямаме проект. Имаше почти забравена процедура за Софийския околовръстен път за тези 8 километра. Ако сметнем, че 8 километра се проектират 15 години, това означава по половин километър проектиране на година", посочи той, цитиран от NOVA.

Той припомни, чепо времето, когато е бил служебен министър, лично е одобрил подробен устройствен план за 6 километра от този участък.

"Оттогава нищо не е свършено. От днес започва ударно проектиране - първо завършване на проекта, а след това и на цялостното трасе", обеща Шишков. 

По думите му разчет на това, колко ще струват новите 8 километра от трасето - трябва първо да има проект. 

Източник: NOVA    
