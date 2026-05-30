Голямата грешка с мезето: Никога не яжте това, докато пиете алкохол

За да се намали вредата за организма от алкохола, е добре да се спазват няколко правила при пиене. Това може да помогне за намаляване на рисковете за здравето и избягване на опасни последици

30 май 2026, 09:43
З а да се намали вредата за организма от алкохола, е добре да се спазват няколко правила при пиене. Това може да помогне за намаляване на рисковете за здравето и избягване на опасни последици.

Храна или алкохол

Според експерта, алкохолът инхибира храносмилателните ензими. Следователно всяка храна, консумирана с него, се усвоява по-бавно и по-зле. Особено лошо е с мазното месо – това е критично натоварване на панкреаса.

„Ако пиете вечер, вместо пълноценна вечеря, е по-добре да изберете минимална лека закуска. Тоест, в идеалния случай, изберете: или „пийте“, или яжте. Класическа планирана вечеря трябва да се отложи, ако искате да изпиете една чаша“, отбеляза диетологът.

Важно е да се разбере, че няма безопасна доза алкохол. Дори една чаша влияе на нервната система.

Количество алкохол

Минималното количество алкохол, което е почти безвредно, е приблизително 150-300 мл. Това са една или две стандартни чаши вино или шампанско. Тези напитки са по-добър избор в сравнение с твърдия алкохол, тъй като съдържат по-малко етанол на порция и натоварват по-малко черния дроб.

Сухото вино би било по-добър избор, тъй като съдържа минимално количество захар. Подходящо е и шампанско тип „брут“ или „екстра брут“. Полусладките и сладките варианти добавят излишни въглехидрати, което увеличава скока на глюкозата.

Какво да ядем, когато пием алкохол

Диетолог обяснява, че самият алкохол е въглехидрат. Той бързо повишава нивата на кръвната захар, след което също толкова бързо спадат, така че човек отново ще почувства глад.

За да забавите този процес, ви е необходим протеин или мазнини. Най-добрите варианти за лека закуска са:

  • скариди, миди, постна бяла риба – това е протеин с почти никакви мазнини, който не натоварва панкреаса и забавя усвояването на алкохола
  • маслини, зеленчукова салата – съдържат фибри, които забавят храносмилането. също така малко количество здравословни мазнини в маслините
  • Ягоди или други горски плодове – имат минимално количество захар в сравнение с плодовете, но все пак са въглехидрати. Затова са разрешени в малки количества или в комбинация с парче твърдо сирене (до 50 г)

Какво не можете да ядете

Месото и барбекюто създават твърде голям стрес за панкреаса. Докато плодовете, шоколадът и сладкишите увеличават скока на глюкозата, защото са допълнителни въглехидрати в допълнение към алкохола.

Мазните храни, особено тези от животински произход, значително забавят храносмилането.

Източник: rbc.ua    
