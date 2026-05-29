НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

Д ронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски, заяви говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл, цитиран от "Ройтерс".

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на алианса от заплахи от дронове, добавиха от алианса.

Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в X и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.