НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

Д ронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски, заяви говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл, цитиран от "Ройтерс".
НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на алианса от заплахи от дронове, добавиха от алианса.
Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в X и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.
We stand with our NATO Ally Romania and condemn this reckless incursion on its territory. Our thoughts are with the injured in Galati. We will defend every inch of NATO territory.— U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) May 29, 2026