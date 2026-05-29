Свят

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния

29 май 2026, 23:03
НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски
Източник: iStock

Д ронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски, заяви говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл, цитиран от "Ройтерс".

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на алианса от заплахи от дронове, добавиха от алианса.

Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в X и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
дрон Румъния НАТО
Последвайте ни
Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Спират топлата вода в най-големия квартал на София

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

Рейтингът на Мерц се срина, почнаха спекулации за смяната му

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

НАТО потвърди, че дронът, избухнал в Румъния, е руски

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Съдия нареди да махнат името на Тръмп от Центъра „Кенеди“

Осигуряването „на минимума

Осигуряването „на минимума": колко ви струва при пенсиониране

pariteni.bg
Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 3 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 3 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 3 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

Бдение в Благоевград в памет на 16-годишното момиче, което загуби живота си

България Преди 2 часа

Близки, роднини и приятели на загиналото момиче отправят апел за активна гражданска позиция по случая

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Димитър Радев: Ако ЕЦБ действа твърде късно, цената може да е по-голяма

Свят Преди 3 часа

Управителят на БНБ: Паричната политика не може да бъде единствената отбранителна линия

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Огромен облак дим и пепел над вулкан в Индонезия

Свят Преди 3 часа

От Центъра по вулканология призоваха местните жители и туристите да не доближават кратера

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

МРРБ започва нова проверка на комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“

България Преди 3 часа

Обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса

<p>Назначиха нов управителен съвет на АПИ</p>

Назначиха нов управителен съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“

България Преди 3 часа

За председател на Управителния съвет на АПИ е избран Александър Тодоров

Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

Началникът на ДНСК: Строежът край Варна няма как да бъде узаконен

България Преди 4 часа

Инж. Георги Даракчиев препоръча на купувачите по принцип да изискват разрешителното за строеж

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

Окръжната прокуратура в Кърджали защити Каменов

България Преди 4 часа

Позицията е адресирана и изпратена до Прокурорската колегия на ВСС

United Group и Alpac Capital обявиха споразумение за продажбата на Adria News Network

United Group и Alpac Capital обявиха споразумение за продажбата на Adria News Network

Свят Преди 4 часа

Сделката включва медийни активи в Босна и Херцеговина, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Словения

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Путин: Никой не може да каже, откъде е дошъл дронът в Румъния

Свят Преди 4 часа

Путин: Току-що научих, че нещо се е случило

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

МС създаде Организационен комитет за „Евровизия 2027“

България Преди 4 часа

Организационният комитет ще изготви план за действие

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

Олег Невзоров: Инвестирали сме милиони евро в проектите във Варна

България Преди 5 часа

Собственикът на КУБ излезе с позиция до медиите

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

Наемникът Димитър Ненчев: ЦРУ ни арестува, обстрелваха ни в Кандахар

България Преди 5 часа

При една от атаките с министър Николай Младенов бяхме в лагера на Осама бин Ладен

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

Самолетите на САЩ остават на летище „Васил Левски“ до юни, реши МС

България Преди 5 часа

Освен това беше позволено и разполагането на до 500 души обслужващ персонал

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

ВКС потвърди присъдата на Рангел Бизюрев

България Преди 5 часа

Решение е окончателно и не подлежи на обжалване

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

България Преди 5 часа

Причината е незаконното строителство в местността Баба Алино

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

Проверяват и бащата на прокурорския син от Перник

България Преди 6 часа

Проверява се дали магистратът е подпомагал укриването на сина си Васил Михайлов

Всичко от днес

От мрежата

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Керана като Мисис Ловет в бродуейския хит „Суини Тод“

Edna.bg

Разкриха най-топлите плажове в Европа за лято 2026

Edna.bg

Голяма сензация на Ролан Гарос: Жоао Фонсека детронира Новак Джокович

Gong.bg

Официално: Барселона представи новото си попълнение

Gong.bg

Дронът, който се разби в Румъния, е бил руски, обяви НАТО

Nova.bg

Какво ще се случи със собствеността на имотите, закупени в "Баба Алино"

Nova.bg