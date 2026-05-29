България

Уволниха директора на строителния контрол във Варна

Причината е незаконното строителство в местността Баба Алино

29 май 2026, 19:04
Н ачалникът на общинската дирекция "Управление на сигурността и контрола на обществения ред" Александър Драгнев е дисциплинарно уволнен, съобщи на брифинг кметът на Варна Благомир Коцев.

Причината за освобождаването на служителя е незаконното строителство в местността Баба Алино. По думите на кмета ще бъдат уволнени още трима служители на дирекцията.

"Отстраняваме от длъжност директора на Дирекция "Управление на сигурността и контрола на обществения ред", който отговаря за строителния контрол на община Варна - това е Александър Драгнев", заяви Коцев.

Той поясни, че вътрешна проверка в Община Варна е установила пропуски в работата на администрацията, свързани с проверки за незаконна сеч, ограждане и строителна дейност в местността Баба Алино. А първите действия по случая са започнали през 2024 г. от район "Приморски", като до края на годината е следвало да бъдат установени конкретни нарушения. Впоследствие обаче последвала проверка на общината едва около седем месеца по-късно.

"Първата проверка на кметство "Приморски" е през юни 2024 г. До края на календарната година е трябвало да установи съответните нарушения в местност "Баба Алино". Първата проверка на Община Варна стана 7 месеца по-късно", посочи кметът.

Той подчерта, че при последваща съвместна проверка със район "Приморски" служителите не са получили достъп до терена, тъй като са били спрени от частна охрана.

"Служителите не са успели да получат достъп, защото са били спрени от частен охранител", каза Коцев. Кметът отчете, че не е бил своевременно информиран за възникналите затруднения и не е било поискано съдействие от Министерството на вътрешните работи за осигуряване на достъп до обекта.

"Никой не ме е уведомил, че трябва да се сезира Министерството на вътрешните работи и полицията, за да се осигури този достъп. Никой в общината, освен хората, които са били на проверката, не са разбрали", заяви Коцев.

По думите му липсата на своевременно докладване и недостатъчният брой проверки са сред основните причини за кадровите промени.

"Поради това, че не съм уведомен и сезиран, както и защото според мен през 2024 и 2025 г. не са направени достатъчно проверки, днес издадох заповед да бъде уволнен директорът на УСКОР", каза Коцев и добави, че срещу директора вече е било започнато дисциплинарно производство преди скандала, свързан с незаконно строителство в района край Златни пясъци, както и че трима служители от същата структура вече са освободени, а проверките в общината продължават.

Източник: БТА, Фокус    
Варна Александър Драгнев Благомир Коцев Община Варна
